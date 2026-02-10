Guerrera en proceso

Yamila Labrada Mariño es una paciente operada de un carcinoma de mama hace dos meses en el hospital oncológico “Conrado Benítez”. Tras dejar el miedo en el quirófano, Yamila cosecha una nueva primavera. “Mi voz se ha convertido en semilla de esperanza para otras mujeres que transitan el camino del cáncer de mama”, dijo.

Cuando recibió la noticia de que la biopsia con aspiración de aguja fina, conocida como BAFF había sido positiva, al principio no lo creyó, pero lo asumió de la mejor manera posible: “Sabía que me tenía que operar, e hice todos los tratamientos pertinentes para que la operación fuera un éxito”.

La cirugía se realizó hace un mes. Yamila entró al salón pensando en sus dos hijos: “Por ellos he salido adelante”. Recuerda despertar en la habitación del hospital, sintiendo ese dolor sordo, pero sobre todo una gratitud inmensa por estar viva.

“Miré por la ventana y vi un árbol que empezaba a florecer y pensé que yo también volvería a florecer”, dijo. Ahora el proceso no ha sido fácil; Yamila tiene días en los que el cansancio se siente como una losa, y momentos de duda en los que se mira en el espejo y extraña su antiguo reflejo, pero en ese mismo espejo ve a una guerrera, a una mujer marcada por la batalla pero fortalecida por ella.

Ahora empezó las quimioterapias, un proceso que no es fácil para muchas mujeres, pues en este empieza la pérdida de cabello. “No solo duele el cuerpo sino también el corazón y la mente”, dijo.

Hay días de miedo, de ansiedad, de preguntarse “ahora, ¿qué sigue?; momentos en donde debería estar feliz porque “ya pasó”, pero por dentro se siente vacía, frágil y confundida. Pero como dice, “Eso también es parte del proceso”.

Hoy, cuando se toca la cicatriz, no solo siente la marca de lo que perdió, sino también la evidencia de lo que le salvaron: la vida: “El cáncer me quitó una parte de mi cuerpo, pero me devolvió la conciencia plena de cada instante".

Yamila Labrada manda un mensaje a todas las mujeres que están pasando por esto: “Permítanse sentir miedo, pero no dejen que el miedo les roben la esperanza. Busquen apoyo, hablen, lloren si lo necesitan, pero nunca olviden que son mucho más que un diagnóstico. Somos vida que persiste, amor que resiste y esperanza que insiste”, sonríe.