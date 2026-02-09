En Guamá, Destacamentos Mirando al Mar en vigilia contra las drogas

Santiago de Cuba,
Asegura Universidad de Oriente desarrollo del curso en medio de contingencia energética

Asegura Universidad de Oriente desarrollo del curso en medio de contingencia energética

Desarrollan entidades en Holguín proyectos para cambio energético

Desarrollan entidades en Holguín proyectos para cambio energético

De naranja se pinta la lucha contra la violencia de género

De naranja se pinta la lucha contra la violencia de género

Sismo perceptible en Santiago de Cuba

Sismo perceptible en Santiago de Cuba

Nuestros muertos, alzando los brazos, ¡la sabrán defender todavía!

Nuestros muertos, alzando los brazos, ¡la sabrán defender todavía!

Implementan medidas para enfrentar el cerco económico, comercial y financiero

Implementan medidas para enfrentar el cerco económico, comercial y financiero

Etecsa ajusta temporalmente sus servicios ante situación energética

Etecsa ajusta temporalmente sus servicios ante situación energética

La unidad, clave ante estos tiempos difíciles

La unidad, clave ante estos tiempos difíciles

Héroes en el anonimato tras la limpieza e higienización

Héroes en el anonimato tras la limpieza e higienización

Amor para los más vulnerables

Amor para los más vulnerables

Presidente cubano informa plan de contingencia

Presidente cubano informa plan de contingencia

Un hombre consagrado a la Aduana

Un hombre consagrado a la Aduana

Comparece presidente cubano ante prensa en transmisión nacional

Comparece presidente cubano ante prensa en transmisión nacional

"Cuba Fashion Week: Arte, Cultura y Moda para celebrar el Amor y la Amistad"

La clave está en el diagnóstico temprano

La clave está en el diagnóstico temprano

Cuando el techo nuevo es un hecho

Cuando el techo nuevo es un hecho

Proyecto Zuturo impulsa debate sobre nuevo escenario cambiario y fiscal

Proyecto Zuturo impulsa debate sobre nuevo escenario cambiario y fiscal

Margarita Álvarez: una huella imborrable en BPA

Margarita Álvarez: una huella imborrable en BPA

Concluyó en Santiago de Cuba segundo Taller Nacional de Innovación por la Salud

Concluyó en Santiago de Cuba segundo Taller Nacional de Innovación por la Salud

Santiago de Cuba refuerza su sistema de Salud con nuevas ambulancias de alta tecnología

Santiago de Cuba refuerza su sistema de Salud con nuevas ambulancias de alta tecnología

Cuba registra nuevo récord nacional de temperatura mínima

Cuba registra nuevo récord nacional de temperatura mínima

Destacan en Santiago de Cuba labor de comerciantes y gastronómicos

Destacan en Santiago de Cuba labor de comerciantes y gastronómicos

Martha Álvarez, compromiso y unidad junto al colectivo de BPA

Martha Álvarez, compromiso y unidad junto al colectivo de BPA

Un corazón sano es el que late con un propósito

Un corazón sano es el que late con un propósito

En Santiago de Cuba II Taller de Innovación por la Salud

En Santiago de Cuba II Taller de Innovación por la Salud

Nuestra Generación

Nuestra Generación

Un año de resultados para la Dirección Municipal de Deportes

Un año de resultados para la Dirección Municipal de Deportes

Día invernal y chubascos ocasionales en la costa norte

Día invernal y chubascos ocasionales en la costa norte

Marielena Beltrán, ejemplo de esfuerzo y superación constante

Marielena Beltrán, ejemplo de esfuerzo y superación constante

Universidad de Oriente condena nueva agresión económica de EE.UU. contra Cuba

Universidad de Oriente condena nueva agresión económica de EE.UU. contra Cuba

En Guamá, Destacamentos Mirando al Mar en vigilia contra las drogas

09 February 2026
En Guamá, Destacamentos Mirando al Mar en vigilia contra las drogas

Los destacamentos mirando al mar, fuerza de cederista que contribuyen a vigilar la costa en el santiaguero municipio de Guamá para evitar que penetren los recalos de drogas, así como las salidas ilegales a través de estas aguas marítimas, también ayudan a la formación de una conciencia colectiva en sus comunidades que permita elevar la cultura de enfrentamiento y denuncia a estos fenómenos que afectan la sociedad.

Los que se encuentran ubicados en Aserradero y Tabacal han realizado actividades de impacto en niños y adolescentes de ambas zonas recientemente; así como la creación de círculos de interés, que afianzan el rechazo que debe hacerse al consumo de las drogas.

El ideológico de los CDR en Guamá Javier Del Toro Estévez al respecto señaló que esa fuerza de colaboradores resulta necesaria e imprescindible en las circunstancias en que se mueven los narcotraficantes en aguas del Caribe.

Fuerzas del Ministerio del Interior como guardas fronteras, mantienen una comunicación permanente con los pescadores y miembros de los destacamentos mirando al mar a fin de evitar al precio que sea necesario, ocurran hechos de esta naturaleza.

La costa del municipio santiaguero de Guamá ha sido objetivo de bombardeos de drogas cuando lanchas piratas las arrojan ante la presencia de los guardacostas.

