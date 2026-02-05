Santiago de Cuba,
"Cuba Fashion Week: Arte, Cultura y Moda para celebrar el Amor y la Amistad"

La clave está en el diagnóstico temprano

Cuando el techo nuevo es un hecho

Proyecto Zuturo impulsa debate sobre nuevo escenario cambiario y fiscal

Margarita Álvarez: una huella imborrable en BPA

Concluyó en Santiago de Cuba segundo Taller Nacional de Innovación por la Salud

Santiago de Cuba refuerza su sistema de Salud con nuevas ambulancias de alta tecnología

Cuba registra nuevo récord nacional de temperatura mínima

Destacan en Santiago de Cuba labor de comerciantes y gastronómicos

Martha Álvarez, compromiso y unidad junto al colectivo de BPA

Un corazón sano es el que late con un propósito

En Santiago de Cuba II Taller de Innovación por la Salud

Nuestra Generación

Un año de resultados para la Dirección Municipal de Deportes

Día invernal y chubascos ocasionales en la costa norte

Marielena Beltrán, ejemplo de esfuerzo y superación constante

Universidad de Oriente condena nueva agresión económica de EE.UU. contra Cuba

Consagración en el tablero

Cuba: Declaración de los Comités de Defensa de la Revolución

Idalis Ojeda, una juventud que camina con paso firme

Cuba condena y denuncia nueva escalada del cerco económico de Estados Unidos

Emite Centro de Pronósticos Aviso Especial

Universidad de Oriente condena nueva agresión económica de EE.UU. contra Cuba

Hospital Saturnino Lora: 66 años de historia y compromiso con la vida

Entre montañas y esfuerzos: la Pasteurizadora Turquino no se detiene

¿Cómo va la rehabilitación de la red vial afectada por Melissa?

Al Gobierno le corresponde impulsar

José Martí: un Periodismo distinto

En nombre de Cuba, Santiago honra Martí

Santiago de Cuba se Viste de Martí

Consolida DeSoft Santiago liderazgo en la digitalización del país

05 February 2026 Escrito por  Kevin Reyes Solares
La empresa de soluciones informáticas DeSoft Santiago se ha consolidado como un actor esencial en el proceso de digitalización nacional. A través de proyectos tecnológicos y plataformas de soporte, la entidad impulsa la modernización de sectores estratégicos y fortalece la transformación digital que demanda el país.

El proyecto más destacado es Porteco, un sistema integral que moderniza las operaciones en instalaciones marítimas. La plataforma coordina procesos vinculados con la entrada de buques, descarga de mercancías y requerimientos logísticos, además de incorporar la Ventanilla Única Marítima, herramienta que cumple estándares internacionales y permite a las autoridades nacionales —aduanas, sanidad y entidades portuarias— conocer en tiempo real la llegada de embarcaciones desde su origen.

Actualmente, Porteco funciona en el Puerto de Mariel y en el Puerto de La Habana, mientras se avanza en su implementación en el Puerto de Santiago de Cuba, con la perspectiva de extenderlo a otras terminales estratégicas.

En paralelo, la compañía ha diversificado su estrategia con el sistema CGM (Control y Gestión de Multas), operativo desde 2023 en las 169 oficinas de multas del país. Esta herramienta permite al Ministerio de Finanzas y Precios supervisar sanciones, cobros pendientes y deudas de los contribuyentes, además de facilitar el pago electrónico mediante Transfermóvil, lo que agiliza trámites y ofrece descuentos a los usuarios.

DeSoft trabaja bajo estrictos estándares de calidad, lo que garantiza seguridad y confianza en cada proyecto. En el Puerto de Mariel, las autoridades han manifestado satisfacción con el software y evalúan nuevas funcionalidades para optimizar sus operaciones.

Con un centro de soporte exclusivo para CGM y asistencia diaria a los municipios, DeSoft Santiago se reafirma como un pilar tecnológico en el proceso de informatización nacional, aportando eficiencia y transparencia en sectores clave de la economía.

Homenaje a José Martí en el aniversario 173 de su natalicio
