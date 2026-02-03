Lepra: mitos, realidades y avances en su tratamiento

Con la Lic. Enfermería y Máster en Salud Pública Violeta Sandra Abalos Sanchez, con 28 años de trabajo, quien actualmente trabaja en el Policlínico Dr. Graciliano Díaz Bartolo en la consulta de ITS, conversamos sobre la atención a los pacientes con lepra en esta área de salud.

¿Qué es exactamente la lepra?

“La Lepra es una enfermedad de la piel que se caracteriza porque el paciente presenta lesiones más claras que su color de piel, que no reaccionan al calor,

ni al tacto, ni a estimulos dolorosos y que no sanan. Está causada por una bacteria llamada Mycobacterium Leprae”.

¿Cuáles son los primeros síntomas que pueden alertar a una persona sobre esta enfermedad?

“Las lesiones en la piel, la caída del pelo y de la cola de la ceja”.

¿Cómo se transmite y qué tan contagiosa es realmente?

“La principal transmisión es por vía respiratoria y oral, y también por contacto piel con piel. Pero las personas deben tener contacto por varios meses, en el caso de la transmisión piel con piel. Los síntomas pueden tardar en aparecer desde uno a diez años cuando la persona se contagia”.

¿Es cierto que la lepra todavía existe en la actualidad? ¿En qué países o regiones se presenta con mayor frecuencia?

Actualmente sí existe la Lepra. Los principales lugares que reportan casos son Brasil, Venezuela, Colombia, Paraguay, Argentina, Cuba, México y República Dominicana.

¿Qué mitos o ideas erróneas sobre la lepra son los más comunes entre la población?

Al oir hablar de la Lepra surge siempre un miedo, las personas tratan de aislarse del paciente que tenga la enfermedad. Creen que se les van a caer partes del cuerpo (naris, oreja) y que van a morir. El miedo más grande es que se les puede contagiar la enfermedad”.

¿Cómo se diagnostica esta enfermedad en los centros de salud?

El diagnóstico comienza con el examen físico de las lesiones en piel, se explora la sensibilidad al dolor, al frío y calor. Luego sigue una biopsia de piel (donde esté la lesion más grande). Baciloscopia y exámenes de laboratorio de rutina.

¿La lepra tiene cura? ¿En qué consiste el tratamiento actual?

“Con tratamiento se cura y se corta la transmisión 24 h después de iniciado este; con diagnóstico y atención oportuna se evita discapacidades.

“El tratamiento consiste en la combinacion de tres medicamentos: Dapsona, Rifampicina y Clofazimina.

Que en dependencia de la clasificación de la forma

clínica del paciente de se toma por seis meses y los otros por doce meses. Se le administra diario por 28 días, se descansa tres días y vuelve a comenzar el

ciclo”.

¿Qué papel cumple la enfermería en la atención y seguimiento a los pacientes con lepra?

“El apoyo y la empatía es fundamental en estos pacientes y sus familiares. Colaboramos en la educación sanitaria sobre la enfermedad para fomentar el uso del nasobuco, la realización de los complementarios, la asistencia mensual a las consultas con el dermatólogo y garantizar que el paciente tome el medicamento diario en el horario adecuado”.

¿Qué medidas se toman para evitar la discriminación hacia las personas que padecen esta enfermedad?

“Es imprescindible la educación sobre la enfermedad. Divulgación en las consultas y CMF de las tres verdades de la lepra. Audiencias a la población.

¿Qué complicaciones puede sufrir un paciente si no recibe tratamiento a tiempo?

Si no se trata, puede causar discapacidad progresiva y permanente, atrofia muscular, especialmente en los músculos de manos y pies. Los traumatismos en estas zonas, especialmente las quemaduras, pueden dar lugar a infecciones secundarias y úlceras e incluso pérdida de falanges.

¿Cómo influye la detección temprana en la recuperación del paciente?

El paciente se recupera más rápido y estará libre de las complicaciones señaladas anteriormente. Además de que también se puede cortar la transmisión a otros pacientes.

¿Qué recomendaciones daría usted a la población para prevenir la lepra?

La asistencia temprana a su medico de familia ante la aparición de cualquier síntoma.

Desde su experiencia, ¿cómo afecta esta enfermedad la vida social y emocional del paciente?

Los pacientes se sienten rechazados, discriminados, muchos no quieren trabajar, no cooperan con el interrogatorio a la hora de hablar de sus contactos

por el temor de que piensen que por culpa de ellos puedan estar enfermos. En la primera consulta luego del diagnóstico estos paciente se ven cpn una

psicólogo y tienen un seguimiento durante todo su primer año de tratamiento y cada vez que lo requieran.

¿Qué acciones realizan las autoridades sanitarias para controlar y eliminar la lepra?

Los médicos y enfermeras es la pesquisa activa de la enfermedad mediante el Examen dermatoneurológico a la población de riesgo (personas que viven en hacinamiento, baja condiciones socioeconómicas, con mala nutrición e inadecuada salubridad). Identificación de los contactos de casos

diagnosticados y su examen y seguimiento anual y el tratamiento profiláctico de los mismos.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir a la comunidad sobre esta enfermedad?

Que la lepra ya no es una enfermedad que causa la muerte, ni que se transmite tan facil. Con un diagnóstico precoz y tratamiento oportuno salva muchas vidas. Que nuestro país hasta hoy garantiza el tratamiento 100% gratuito a los pacientes y su rehabilitación.