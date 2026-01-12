Se recupera organopónico de Segundo Frente

Desde la recuperación de los canteros hasta la variedad de productos han sido fruto del arduo trabajo de los obreros y el pueblo de aquí, que, con afán de levantar este centro productivo, logran darle vitalidad con la aplicación de la ciencia y técnica.
Una tarea decisiva con el compromiso de recuperar los 814 canteros que en varias etapas ha tenido situaciones desfavorables.
Ahora es un compromiso mayor mantener las producciones de hortalizas y vegetales, con el objetivo de su comercialización a pobladores de la cabecera provincial de Santiago de cuba y del Segundo Frente, una opción de alimentos alternativo y de vital importancia para la nutrición aportando al programa de más alimentos y la soberanía alimentaria.