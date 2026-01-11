Santiago de Cuba,
En marcha en Santiago de Cuba la edición 19 del Coloquio Joel James in memoriam

Santiago de Cuba, un baluarte en la defensa de la patria

Contramaestre: Jóvenes martianos honrarán a Fidel y Martí en su aniversario

Julio Antonio Mella fue también víctima del terrorismo

Radiografía de la mentira contra Maduro

Cuba y Venezuela, unidas en el honor y en la lucha

Encabezó Díaz-Canel Pleno Extraordinario del Partido en Santiago de Cuba

Derechos y obligaciones en materia de seguridad laboral

La amenaza de Marco Rubio

La salud como trinchera

El eufemismo de los soles

La solidaridad es la premisa entre Santiago y Venezuela

Pérdida para el movimiento deportivo cubano

Continúa descendiendo incidencia de arbovirosis

"Soy el Presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra"

Cuba condena doctrina de la paz por medio de la fuerza en la Onu

Declara Presidente de la República Duelo Nacional

Información del Gobierno Revolucionario sobre combatientes caídos en cumplimiento de su deber en Venezuela

Declaración del Gobierno Revolucionario

Discurso pronunciado por Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República, en el acto de condena a la agresión militar a la República Bolivariana de Venezuela

¡Dejen a Venezuela en paz!

En la Tribuna Antiimperialista, Cuba denuncia ataque directo a Venezuela

Cuba denunció el ataque directo contra Venezuela: es terrorismo de Estado

La caravana partió nuevamente desde Santiago

Mayores empeños productivos acompañan las celebraciones por el inicio del 2026 en San Luis

Fidel, la Caravana y Vazquecito

Homenaje a Fidel y a los padres fundadores de la Nación en Santiago de Cuba

Envían autoridades felicitaciones al pueblo cubano

El gran día de Enero

Santiago de Cuba recibe el 2026 con la Fiesta a la Bandera

Producción de alimentos, prioridad de campesinos sanluiseros

11 January 2026 Escrito por  Radio Majaguabo
Producción de alimentos, prioridad de campesinos sanluiseros

En el presente año la producción de alimentos es una prioridad para los miembros de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en San Luis.

La organización trabajará de conjunto con otras, así como con sectores del territorio, para fortalecer, aún más, la preparación de los líderes campesinos, encargados de gestionar y viabilizar los cambios de este sector en cada una de las áreas rurales y urbanas. Las nuevas generaciones, formadas en las universidades y en la enseñanza técnico-profesional, constituyen una gran ventaja para el movimiento cooperativo.

Para los campesinos sanluiseros constituyen retos inmediatos el desarrollo de los frutales, cítricos, la atención integral a la actividad ganadera que facilite el incremento de la producción de leche y carne vacuna, además del cumplimiento del programa de desarrollo cañero, haciendo énfasis en el completamiento de las áreas vacías, la entrega de caña planificada y el crecimiento de los rendimientos agrícolas.

