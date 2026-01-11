Producción de alimentos, prioridad de campesinos sanluiseros

La organización trabajará de conjunto con otras, así como con sectores del territorio, para fortalecer, aún más, la preparación de los líderes campesinos, encargados de gestionar y viabilizar los cambios de este sector en cada una de las áreas rurales y urbanas. Las nuevas generaciones, formadas en las universidades y en la enseñanza técnico-profesional, constituyen una gran ventaja para el movimiento cooperativo.
Para los campesinos sanluiseros constituyen retos inmediatos el desarrollo de los frutales, cítricos, la atención integral a la actividad ganadera que facilite el incremento de la producción de leche y carne vacuna, además del cumplimiento del programa de desarrollo cañero, haciendo énfasis en el completamiento de las áreas vacías, la entrega de caña planificada y el crecimiento de los rendimientos agrícolas.