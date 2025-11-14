La Caoba y su incomunicación por Melissa

La Caoba es uno de los Consejos Populares de San Luis incomunicados por vía terrestre luego del paso de Melissa.

Este macizo montañoso elevado sobre el nivel del mar tiene alrededor de 3 mil habitantes que se dedican fundamentalmente a la producción cafetalera.

La loma de la Sierra, uno de los puntos más peligrosos para llegar a la demarcación tuvo derrumbes y deslizamientos por las lluvias de Melissa.

Una brigada especializada se movilizó hasta allí para dar paso, y muchos habitantes acudieron en movilización popular a brindar su ayuda pues la comunicación con la otra geografía del municipio es imprescindible.

Habitantes que no están cruzados de brazos ante la recuperación y si de colaborar se trata ahí estarán como en muchas otras tareas.