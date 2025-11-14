La Caoba y su incomunicación por Melissa

Santiago de Cuba,
0
Refuerzan medidas sanitarias en oriente cubano ante arbovirosis

Refuerzan medidas sanitarias en oriente cubano ante arbovirosis

0
Santiago de Cuba avanza de manera sostenida en las labores de higienización tras el paso de Melissa

Santiago de Cuba avanza de manera sostenida en las labores de higienización tras el paso de Melissa

0
El sueño de Katia y sus Juguetes

El sueño de Katia y sus Juguetes

0
Presidente cubano está en Santiago de Cuba

Presidente cubano está en Santiago de Cuba

0
Recuperación de la infraestructura vial de Santiago de Cuba con apoyo de Venezuela

Recuperación de la infraestructura vial de Santiago de Cuba con apoyo de Venezuela

0
Entrega Universidad de Ciencias Informáticas donativo a su homóloga de Oriente

Entrega Universidad de Ciencias Informáticas donativo a su homóloga de Oriente

0
Brigada de Salud Mental del MINSAP despliega apoyo psicosocial en Santiago de Cuba

Brigada de Salud Mental del MINSAP despliega apoyo psicosocial en Santiago de Cuba

0
Y llegó la fumigación

Y llegó la fumigación

0
Llega a Santiago de Cuba más ayuda del ALBA-TCP para las provincias orientales

Llega a Santiago de Cuba más ayuda del ALBA-TCP para las provincias orientales

0
Hospital General Juan Bruno Zayas, vital como siempre

Hospital General Juan Bruno Zayas, vital como siempre

0
Arriba a Santiago de Cuba ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Arriba a Santiago de Cuba ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

0
Un ejemplo que pueden seguir todos

Un ejemplo que pueden seguir todos

0
En Guayabal, Contramaestre, hay vida y esperanza

En Guayabal, Contramaestre, hay vida y esperanza

0
Tribunal Supremo Popular: Señala juicio oral contra Alejandro Gil Fernández para este martes

Tribunal Supremo Popular: Señala juicio oral contra Alejandro Gil Fernández para este martes

0
Brigadas de constructores de diferentes provincias brindan su apoyo en la recogida de desechos sólidos

Brigadas de constructores de diferentes provincias brindan su apoyo en la recogida de desechos sólidos

0
Informan sobre restablecimiento de las actividades docentes en la Educación Superior

Informan sobre restablecimiento de las actividades docentes en la Educación Superior

0
Abrirán mañana los centros educacionales de Santiago de Cuba

Abrirán mañana los centros educacionales de Santiago de Cuba

0
Reinician instituciones educativas la actividad docente este lunes en Tercer Frente

Reinician instituciones educativas la actividad docente este lunes en Tercer Frente

0
Melissa aún nos duele, pero seguimos aquí… y lo hacemos juntos

Melissa aún nos duele, pero seguimos aquí… y lo hacemos juntos

0
Envía arquidiócesis de Miami donativos a Cuba

Envía arquidiócesis de Miami donativos a Cuba

0
Y si vas a El Cobre... no se ha perdido la esperanza

Y si vas a El Cobre... no se ha perdido la esperanza

0
De Sandy a Melissa

De Sandy a Melissa

0
No al oportunismo

No al oportunismo

0
Tras Melissa, tareas imperiosas

Tras Melissa, tareas imperiosas

0
En distribución algunos productos de la Canasta Familiar Normada

En distribución algunos productos de la Canasta Familiar Normada

0
Consejo de Defensa Nacional evalúa marcha de la recuperación en Oriente

Consejo de Defensa Nacional evalúa marcha de la recuperación en Oriente

0
A recuperarnos

A recuperarnos

0
Ómnibus Nacionales anuncia restablecimiento progresivo de rutas hacia el oriente cubano

Ómnibus Nacionales anuncia restablecimiento progresivo de rutas hacia el oriente cubano

0
¿Mis bienes o salvar vidas?

¿Mis bienes o salvar vidas?

0
La noche en que Melissa arrasó con el silencio

La noche en que Melissa arrasó con el silencio

La Caoba y su incomunicación por Melissa

14 November 2025 Escrito por  Radio Majaguabo
La Caoba y su incomunicación por Melissa

La Caoba es uno de los Consejos Populares de San Luis incomunicados por vía terrestre luego del paso de Melissa.

Este macizo montañoso elevado sobre el nivel del mar tiene alrededor de 3 mil habitantes que se dedican fundamentalmente a la producción cafetalera.

La loma de la Sierra, uno de los puntos más peligrosos para llegar a la demarcación tuvo derrumbes y deslizamientos por las lluvias de Melissa.

Una brigada especializada se movilizó hasta allí para dar paso, y muchos habitantes acudieron en movilización popular a brindar su ayuda pues la comunicación con la otra geografía del municipio es imprescindible.

Habitantes que no están cruzados de brazos ante la recuperación y si de colaborar se trata ahí estarán como en muchas otras tareas.

  • Compartir:

Escribir un Comentario

Nacionales

Internacionales

Deportes

Culturales

Especiales

Galería de Fotos

cache/resized/00b6bd2ea517dc8556383164030d5a48.jpg
Santiago de Cuba rinde homenaje al Carlos Manuel de Céspedes
Una ofrenda floral fue depositada ante la  tumba del Padre de la Patria a título del pueblo ...
Read more
0

Videos

Ciencia

Turismo

Historia

Opinión

¿QUIÉNES SOMOS?    |    MAPA DEL SITIO    |    BUZÓN DEL PUEBLO    |    EDICIÓN IMPRESA    |    CONVOCATORIAS   |   EL TIEMPO   |   PRENSA CUBANA
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree