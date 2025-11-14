La Caoba y su incomunicación por Melissa

Este macizo montañoso elevado sobre el nivel del mar tiene alrededor de 3 mil habitantes que se dedican fundamentalmente a la producción cafetalera.
La loma de la Sierra, uno de los puntos más peligrosos para llegar a la demarcación tuvo derrumbes y deslizamientos por las lluvias de Melissa.
Una brigada especializada se movilizó hasta allí para dar paso, y muchos habitantes acudieron en movilización popular a brindar su ayuda pues la comunicación con la otra geografía del municipio es imprescindible.
Habitantes que no están cruzados de brazos ante la recuperación y si de colaborar se trata ahí estarán como en muchas otras tareas.