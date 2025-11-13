Santiago de Cuba,
Especialistas venezolanos apoyarán recuperación en Santiago de Cuba

13 November 2025 
Especialistas venezolanos apoyarán recuperación en Santiago de Cuba
Naturaleza Secreta

Santiago de Cuba cuenta con especialistas y técnicos venezolanos, junto a un grupo de trabajadores del sector eléctrico, destinados a colaborar en la rehabilitación de la infraestructura vial y de puentes afectada por el huracán Melissa.

Lo anterior fue publicado por el Ministro de Transporte de la República de Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila en su red social Facebook, en la que refiere que el vuelo procedente de la República Bolivariana de Venezuela arribó por el Aeropuerto Internacional Antonio Maceo Grajales de esta ciudad.

Trascendió que el contingente bolivariano fue recibido por el Viceministro Primero de Transporte, Luis Rosés, y el Viceministro de la Construcción, Ricardo Carbajo Chelala, acompañados por autoridades provinciales.

Especifica la publicación que esta misión técnica venezolana tiene como propósito fundamental brindar colaboración especializada en el diagnóstico y rehabilitación de la infraestructura vial y de puentes en las áreas más impactadas por el huracán Melissa.

Explica que entre los expertos que integran la brigada se encuentran especialistas en puentes, ingenieros civiles, expertos en atención a la vialidad, técnicos en obras de vialidad, especialistas en vías de comunicación y se incorpora un grupo de trabajadores del sector eléctrico, cuya experiencia será clave en la restauración de servicios esenciales.

Agrega que este gesto solidario reafirma el carácter estratégico y fraterno de las relaciones entre Cuba y Venezuela, sustentadas en la cooperación mutua y el intercambio de conocimientos.

El titular del Ministerio de Transporte informó, además que la presencia de esta brigada técnica representa un impulso significativo para las acciones de recuperación, y constituye una muestra concreta de la voluntad compartida de nuestros pueblos por enfrentar juntos los desafíos y reconstruir con dignidad.

Yuzdanis Vicet

