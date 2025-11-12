Reafirma sistema de Cultura compromiso con el bienestar integral del pueblo

Dalila González Ávalos, Vicepresidenta Artística del Consejo Provincial de las Artes Escénicas nos refirió que esta iniciativa estuvo presentándose ya en centros de evacuación y en el poblado El Cobre "y no quisieron dejar fuera a los municipios".
"Por esa razón iniciamos este recorrido por Tercer Frente, el jueves estaremos en Contramaestre y el sábado en Palma Soriano. La Brigada está integrada por artistas de la Compañía "Variedades Santiago", Fiesta Palabreando de Estudio Teatral Macubá, así como Aicha Rondón y Christian Medina, actores titiriteros de la Compañía Campanadas de Santiago de Cuba", refirió.
La brigada recorre asentamientos rurales y zonas severamente impactadas por el evento meteorológico, ofreciendo intervenciones escénicas y espacios de intercambio con niños, familias y la comunidad en general. Más que espectáculos, cada presentación es un acto de acompañamiento emocional, desde la poesía, la risa y la memoria compartida.
"Esto es medicina para el alma", así dice Kenys Lindsay Reyes, el payaso Chocolatín, integrante de esta cruzada. "Estoy convencido de que llegar a estas comunidades con este mensaje de amor, de apoyo desde la cultura, aquilata el alma".
En contextos de catástrofe, el arte es también una necesidad vital. Estas acciones escénicas ayudan a restaurar el tejido emocional de las comunidades, a canalizar el dolor colectivo y a reactivar la esperanza. El aplauso, la carcajada, la canción compartida, se convierten en herramientas de sanación y resiliencia.
La presencia de esta brigada reafirma el compromiso del sistema institucional de la cultura con el bienestar integral del pueblo. Porque reconstruir no es solo levantar paredes: es también cuidar el alma de quienes resisten y renacen.