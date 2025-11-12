Reafirma sistema de Cultura compromiso con el bienestar integral del pueblo

Santiago de Cuba,
0
Brigada de Salud Mental del MINSAP despliega apoyo psicosocial en Santiago de Cuba

Brigada de Salud Mental del MINSAP despliega apoyo psicosocial en Santiago de Cuba

0
Y llegó la fumigación

Y llegó la fumigación

0
Llega a Santiago de Cuba más ayuda del ALBA-TCP para las provincias orientales

Llega a Santiago de Cuba más ayuda del ALBA-TCP para las provincias orientales

0
Hospital General Juan Bruno Zayas, vital como siempre

Hospital General Juan Bruno Zayas, vital como siempre

0
Arriba a Santiago de Cuba ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Arriba a Santiago de Cuba ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

0
Un ejemplo que pueden seguir todos

Un ejemplo que pueden seguir todos

0
En Guayabal, Contramaestre, hay vida y esperanza

En Guayabal, Contramaestre, hay vida y esperanza

0
Tribunal Supremo Popular: Señala juicio oral contra Alejandro Gil Fernández para este martes

Tribunal Supremo Popular: Señala juicio oral contra Alejandro Gil Fernández para este martes

0
Brigadas de constructores de diferentes provincias brindan su apoyo en la recogida de desechos sólidos

Brigadas de constructores de diferentes provincias brindan su apoyo en la recogida de desechos sólidos

0
Informan sobre restablecimiento de las actividades docentes en la Educación Superior

Informan sobre restablecimiento de las actividades docentes en la Educación Superior

0
Abrirán mañana los centros educacionales de Santiago de Cuba

Abrirán mañana los centros educacionales de Santiago de Cuba

0
Reinician instituciones educativas la actividad docente este lunes en Tercer Frente

Reinician instituciones educativas la actividad docente este lunes en Tercer Frente

0
Melissa aún nos duele, pero seguimos aquí… y lo hacemos juntos

Melissa aún nos duele, pero seguimos aquí… y lo hacemos juntos

0
Envía arquidiócesis de Miami donativos a Cuba

Envía arquidiócesis de Miami donativos a Cuba

0
Y si vas a El Cobre... no se ha perdido la esperanza

Y si vas a El Cobre... no se ha perdido la esperanza

0
De Sandy a Melissa

De Sandy a Melissa

0
No al oportunismo

No al oportunismo

0
Tras Melissa, tareas imperiosas

Tras Melissa, tareas imperiosas

0
En distribución algunos productos de la Canasta Familiar Normada

En distribución algunos productos de la Canasta Familiar Normada

0
Consejo de Defensa Nacional evalúa marcha de la recuperación en Oriente

Consejo de Defensa Nacional evalúa marcha de la recuperación en Oriente

0
A recuperarnos

A recuperarnos

0
Ómnibus Nacionales anuncia restablecimiento progresivo de rutas hacia el oriente cubano

Ómnibus Nacionales anuncia restablecimiento progresivo de rutas hacia el oriente cubano

0
¿Mis bienes o salvar vidas?

¿Mis bienes o salvar vidas?

0
La noche en que Melissa arrasó con el silencio

La noche en que Melissa arrasó con el silencio

0
Solidaridad y sentido común con vistas a la recuperación

Solidaridad y sentido común con vistas a la recuperación

0
Manos solidarias apoyan la recuperación de Santiago de Cuba

Manos solidarias apoyan la recuperación de Santiago de Cuba

0
Avanzar en la recuperación, máxima santiaguera

Avanzar en la recuperación, máxima santiaguera

0
Ayuda humanitaria de la Cruz Roja y la Media Luna Roja llegó a Santiago de Cuba

Ayuda humanitaria de la Cruz Roja y la Media Luna Roja llegó a Santiago de Cuba

0
Ya están en Santiago fuerzas de la Unión Eléctrica

Ya están en Santiago fuerzas de la Unión Eléctrica

0
Reportan daños en líneas del ferrocarril en Santiago de Cuba tras Melissa

Reportan daños en líneas del ferrocarril en Santiago de Cuba tras Melissa

Reafirma sistema de Cultura compromiso con el bienestar integral del pueblo

12 November 2025 Escrito por  Javier Labrada, en Facebook
Reafirma sistema de Cultura compromiso con el bienestar integral del pueblo

En medio del proceso de recuperación tras el paso del huracán Melissa, el municipio Tercer Frente recibió la visita de una brigada del Consejo Provincial de las Artes Escénicas de Santiago de Cuba, en una cruzada cultural, concebida como un gesto de solidaridad activa, que lleva a las comunidades afectadas el consuelo, la esperanza y la energía transformadora del arte.

Dalila González Ávalos, Vicepresidenta Artística del Consejo Provincial de las Artes Escénicas nos refirió que esta iniciativa estuvo presentándose ya en centros de evacuación y en el poblado El Cobre "y no quisieron dejar fuera a los municipios".

"Por esa razón iniciamos este recorrido por Tercer Frente, el jueves estaremos en Contramaestre y el sábado en Palma Soriano. La Brigada está integrada por artistas de la Compañía "Variedades Santiago", Fiesta Palabreando de Estudio Teatral Macubá, así como Aicha Rondón y Christian Medina, actores titiriteros de la Compañía Campanadas de Santiago de Cuba", refirió.

La brigada recorre asentamientos rurales y zonas severamente impactadas por el evento meteorológico, ofreciendo intervenciones escénicas y espacios de intercambio con niños, familias y la comunidad en general. Más que espectáculos, cada presentación es un acto de acompañamiento emocional, desde la poesía, la risa y la memoria compartida.

"Esto es medicina para el alma", así dice Kenys Lindsay Reyes, el payaso Chocolatín, integrante de esta cruzada. "Estoy convencido de que llegar a estas comunidades con este mensaje de amor, de apoyo desde la cultura, aquilata el alma".

En contextos de catástrofe, el arte es también una necesidad vital. Estas acciones escénicas ayudan a restaurar el tejido emocional de las comunidades, a canalizar el dolor colectivo y a reactivar la esperanza. El aplauso, la carcajada, la canción compartida, se convierten en herramientas de sanación y resiliencia.

La presencia de esta brigada reafirma el compromiso del sistema institucional de la cultura con el bienestar integral del pueblo. Porque reconstruir no es solo levantar paredes: es también cuidar el alma de quienes resisten y renacen.

  • Compartir:

Escribir un Comentario

Nacionales

Internacionales

Deportes

Culturales

Especiales

Galería de Fotos

cache/resized/00b6bd2ea517dc8556383164030d5a48.jpg
Santiago de Cuba rinde homenaje al Carlos Manuel de Céspedes
Una ofrenda floral fue depositada ante la  tumba del Padre de la Patria a título del pueblo ...
Read more
0

Videos

Ciencia

Turismo

Historia

Opinión

¿QUIÉNES SOMOS?    |    MAPA DEL SITIO    |    BUZÓN DEL PUEBLO    |    EDICIÓN IMPRESA    |    CONVOCATORIAS   |   EL TIEMPO   |   PRENSA CUBANA
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree