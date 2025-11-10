Santiago de Cuba,
Reinician instituciones educativas la actividad docente este lunes en Tercer Frente

Melissa aún nos duele, pero seguimos aquí… y lo hacemos juntos

Envía arquidiócesis de Miami donativos a Cuba

Y si vas a El Cobre... no se ha perdido la esperanza

De Sandy a Melissa

No al oportunismo

Tras Melissa, tareas imperiosas

En distribución algunos productos de la Canasta Familiar Normada

Consejo de Defensa Nacional evalúa marcha de la recuperación en Oriente

A recuperarnos

Ómnibus Nacionales anuncia restablecimiento progresivo de rutas hacia el oriente cubano

¿Mis bienes o salvar vidas?

La noche en que Melissa arrasó con el silencio

Solidaridad y sentido común con vistas a la recuperación

Manos solidarias apoyan la recuperación de Santiago de Cuba

Avanzar en la recuperación, máxima santiaguera

Ayuda humanitaria de la Cruz Roja y la Media Luna Roja llegó a Santiago de Cuba

Ya están en Santiago fuerzas de la Unión Eléctrica

Reportan daños en líneas del ferrocarril en Santiago de Cuba tras Melissa

Venga la esperanza

Puntualizan acciones para la Fase Recuperativa

Díaz-Canel en Santiago:

Declaran fase recuperativa para Santiago de Cuba y Granma

El agua llegó a Santiago con nombres de mujer

Llega a Santiago de Cuba ayuda de Venezuela

Restablecen comunicación terrestre con el municipio de Tercer Frente

Melissa comienza a abandonar territorio cubano

La ruta de Melissa por tierra santiaguera

Melissa tocó tierra por el municipio de Guamá

Aviso de ciclón tropical No. 24

Trasladan vía aérea productos de canasta familiar a asentamientos incomunicados en San Luis

10 November 2025 Escrito por  Teleturquino
Trasladan vía aérea productos de canasta familiar a asentamientos incomunicados en San Luis

En coordinación con el Consejo de Defensa Provincial y teniendo en cuenta que los Consejos Populares de Paraíso (62 kilómetros de la cabecera) y La Caoba (unos 40 Kilómetros), ambos pertenecientes al municipio San Luis, se encuentran incomunicados vía terrestre tras el paso del Huracán Melissa, durante el fin de semana se trasladaron los productos de la canasta familiar normada hacia esas demarcaciones del Plan Turquino en un helicóptero de la Fuerza Aérea Revolucionaria.

Allí pudieron intercambiar con los pobladores de estas zonas y conocer las principales afectaciones provocadas por el evento meteorológico, sobre todo en viviendas y la agricultura.

Esta es una vía alternativa en coordinación con el Poder Popular San Luis, las autoridades políticas y gubernamentales, UEB 640, Empresa Comercio y Gastronomía, la Alimentaria San Luis, así como la dirección provincial de Comercio.

