Santiago de Cuba,
Santiago se alista ante inminente amenaza de tormenta tropical Melissa

Aviso de ciclón tropical No. 5

Emiten aviso de alerta temprana para Tormenta tropical Melissa

Aviso de ciclón tropical No.3

Solidaridad en las márgenes del peligro

Se fortalecen los lazos entre la FEU y el MININT

El Alambre se consolida como referente productivo en San Luis

El Martí que reconocemos y defendemos

A partir del 2 de noviembre regirá en Cuba horario de invierno

Estrecha vigilancia ante sistema meteorológico

El himno que nos une, la patria hecha canto

En Santiago de Cuba realizarán homenaje a Perucho Figueredo el Día de la Cultura Cubana

Hotel Las Américas próximo a cumplir 50 años

Avanzan acciones para mejorar el servicio de abasto de agua en Songo-La Maya

Se chequen actividades que influyen en la vitalidad de la provincia

Celebra Brigada de Instructores de Arte José Martí 21 años de labor cultural

A las puertas del 35 cumpleaños de la Compañía Ballet Santiago

Santiago fortalece política de “tolerancia cero” frente a las drogas

Sierra Maestra, presente en Festival Granma Rebelde

Omar López habla sobre el Encuentro Iberoamericano de Cementerios Patrimoniales

Sin pausas, proceso de la Central Eléctrica Fuel-Oil Renté

En las nuevas generaciones Martí vive

Conmemoran en Santiago de Cuba los 72 años de La Historia me Absolverá

Por una cosecha a la altura de la mayor provincia productora de café

El Grupo Temporal de Trabajo dio una mirada a la imagen de la ciudad

Celebró el hotel Meliá Santiago su cumpleaños 34

El Titán que vigila la entrada de la Ciudad Héroe

Se trabaja con agilidad y calidad en la recuperación de las afectaciones

Se mantendrán las precipitaciones en Santiago de Cuba

Ante la ocurrencia de lluvias el Grupo Temporal de Trabajo chequea la cotidianidad en Songo-La Maya

Embalse Gilbert por encima del 50 por ciento de llenado

23 October 2025 Escrito por 
Embalse Gilbert por encima del 50 por ciento de llenado
Fotos: Katia Alarcón Méndez

Uno de los principales embalses que abastecen al Sistema Noroeste -encargado de suplir el preciado líquido a cerca del 80 % de la población de la ciudad de Santiago de Cuba-, ya se encuentra al 53 % de llenado gracias a las lluvias que, desde septiembre, han beneficiado a la provincia.

Así precisaron fuentes de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico local, tras reconocer que dicha presa llegó a estar al 12 % de su capacidad, lo que propició una disminución considerable en la cantidad de agua que el Sistema recibía para abastecer a sus respectivos sectores hidrométricos.

En estos momentos la Gilbert tiene unos 32 millones de metros cúbicos -de los casi 60 de capacidad- y se realizan acciones de mantenimiento en la salida de su galería, por brigadas de la Unidad Empresarial de Base de Movimiento de Tierra de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico de Granma.

Luis Alberto Portuondo Ortega

Santiago de Cuba rinde homenaje al Carlos Manuel de Céspedes
Una ofrenda floral fue depositada ante la  tumba del Padre de la Patria a título del pueblo ...
Ciencia

Turismo

Historia

Opinión

