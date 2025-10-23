Embalse Gilbert por encima del 50 por ciento de llenado

Uno de los principales embalses que abastecen al Sistema Noroeste -encargado de suplir el preciado líquido a cerca del 80 % de la población de la ciudad de Santiago de Cuba-, ya se encuentra al 53 % de llenado gracias a las lluvias que, desde septiembre, han beneficiado a la provincia.

Así precisaron fuentes de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico local, tras reconocer que dicha presa llegó a estar al 12 % de su capacidad, lo que propició una disminución considerable en la cantidad de agua que el Sistema recibía para abastecer a sus respectivos sectores hidrométricos.

En estos momentos la Gilbert tiene unos 32 millones de metros cúbicos -de los casi 60 de capacidad- y se realizan acciones de mantenimiento en la salida de su galería, por brigadas de la Unidad Empresarial de Base de Movimiento de Tierra de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico de Granma.