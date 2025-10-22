Medidas ante la inminencia del paso de un evento meteorológico

1. Fase Informativa:
Mantenerse informado: seguir de cerca los avisos del Instituto de Meteorología (INSMET) y los informes oficiales de la Defensa Civil por la TV, la radio y medios de comunicación.
* Verificar los preparativos:
Revisar el Plan Familiar (qué hará cada miembro de la familia, dónde se protegerán, rutas de evacuación).
* Comprobar la mochila o kit de emergencia: radio con pilas, linterna, pilas de repuesto, botiquín de primeros auxilios, agua embotellada, alimentos no perecederos, documentos importantes, dinero en efectivo y herramientas básicas.
* Proteger la vivienda:
Asegurar o retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento (macetas, antenas, tanques de agua).
Revisar y limpiar desagües, azoteas y canaletas.
Proteger ventanas con tablas o cinta adhesiva.
2. Fase de Alerta
* Evacuación obligatoria: si vives en una zona de riesgo (cerca de la costa, ríos, laderas o en una vivienda vulnerable), debes evacuar de inmediato al centro de evacuación (escuela, edificio sólido) que las autoridades te indiquen o a casa de un familiar con buenas condiciones constructivas.
* Acciones definitivas en el hogar:
desconectar gas, electricidad y agua.
Llenar tanques y recipientes con agua potable.
Trasladar muebles y electrodomésticos a lugares altos para protegerlos de inundaciones.
Asegurar embarcaciones.
* Preparar documentos: guardar en una bolsa hermética documentos personales (carné de identidad, títulos de propiedad y otros) y medicamentos esenciales.
* Cargar los teléfonos celulares, lámparas recargables, power bank (cargador portátil) y otros medios.
* Preparar la comida: tener alimentos enlatados, galletas y otros que no requieran refrigeración ni cocción.
3. Fase de Alarma
* Máxima protección: permanecer en un lugar seguro y no salir bajo ningún concepto. Este suele ser una habitación interior, sin ventanas, en la planta baja de una casa sólida o en el centro de evacuación.
* Alejarse de puertas y ventanas: el peligro principal son los cristales rotos y los escombros volantes.
* Mantenerse informado: usar una radio con pilas para escuchar los partes oficiales. No hacer caso a rumores.
* Si la vivienda se deteriora: acostarse en el suelo y protegerse debajo de un mueble sólido (como una mesa o una cama).
4. Fase Recuperativa
* Esperar autorización: no salir hasta que las autoridades (Defensa Civil) indiquen que es seguro.
* Extrema precaución al caminar:
Cuidado con los cables eléctricos caídos. Asumir que siempre están energizados.
* Evitar caminar por aguas estancadas (pueden estar electrificadas u ocultar escombros y huecos).
* Revisar con cuidado la estructura de la vivienda antes de entrar.
* No consumir agua de la red pública hasta que se confirme que es potable. Hervir el agua si es necesario.
* Reportar emergencias: informar de inmediato a las autoridades sobre fugas de gas, incendios, personas atrapadas o heridas.
* Colaborar con la comunidad: participar en las labores de limpieza y recuperación organizadas por la Defensa Civil y los CDR (Comités de Defensa de la Revolución).
La temporada ciclónica en Cuba se extiende desde el 1ro de junio hasta el 30 de noviembre.
Manténgase preparado y alerta.