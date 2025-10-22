Medidas ante la inminencia del paso de un evento meteorológico

Debido a que la evolución de depresión tropical a huracán puede suceder en pocas horas se recomienda iniciar los preparativos de forma preventiva.

1. Fase Informativa:

Mantenerse informado: seguir de cerca los avisos del Instituto de Meteorología (INSMET) y los informes oficiales de la Defensa Civil por la TV, la radio y medios de comunicación.

* Verificar los preparativos:

Revisar el Plan Familiar (qué hará cada miembro de la familia, dónde se protegerán, rutas de evacuación).

* Comprobar la mochila o kit de emergencia: radio con pilas, linterna, pilas de repuesto, botiquín de primeros auxilios, agua embotellada, alimentos no perecederos, documentos importantes, dinero en efectivo y herramientas básicas.

* Proteger la vivienda:

Asegurar o retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento (macetas, antenas, tanques de agua).

Revisar y limpiar desagües, azoteas y canaletas.

Proteger ventanas con tablas o cinta adhesiva.

2. Fase de Alerta

* Evacuación obligatoria: si vives en una zona de riesgo (cerca de la costa, ríos, laderas o en una vivienda vulnerable), debes evacuar de inmediato al centro de evacuación (escuela, edificio sólido) que las autoridades te indiquen o a casa de un familiar con buenas condiciones constructivas.

* Acciones definitivas en el hogar:

desconectar gas, electricidad y agua.

Llenar tanques y recipientes con agua potable.

Trasladar muebles y electrodomésticos a lugares altos para protegerlos de inundaciones.

Asegurar embarcaciones.

* Preparar documentos: guardar en una bolsa hermética documentos personales (carné de identidad, títulos de propiedad y otros) y medicamentos esenciales.

* Cargar los teléfonos celulares, lámparas recargables, power bank (cargador portátil) y otros medios.

* Preparar la comida: tener alimentos enlatados, galletas y otros que no requieran refrigeración ni cocción.

3. Fase de Alarma

* Máxima protección: permanecer en un lugar seguro y no salir bajo ningún concepto. Este suele ser una habitación interior, sin ventanas, en la planta baja de una casa sólida o en el centro de evacuación.

* Alejarse de puertas y ventanas: el peligro principal son los cristales rotos y los escombros volantes.

* Mantenerse informado: usar una radio con pilas para escuchar los partes oficiales. No hacer caso a rumores.

* Si la vivienda se deteriora: acostarse en el suelo y protegerse debajo de un mueble sólido (como una mesa o una cama).

4. Fase Recuperativa

* Esperar autorización: no salir hasta que las autoridades (Defensa Civil) indiquen que es seguro.

* Extrema precaución al caminar:

Cuidado con los cables eléctricos caídos. Asumir que siempre están energizados.

* Evitar caminar por aguas estancadas (pueden estar electrificadas u ocultar escombros y huecos).

* Revisar con cuidado la estructura de la vivienda antes de entrar.

* No consumir agua de la red pública hasta que se confirme que es potable. Hervir el agua si es necesario.

* Reportar emergencias: informar de inmediato a las autoridades sobre fugas de gas, incendios, personas atrapadas o heridas.

* Colaborar con la comunidad: participar en las labores de limpieza y recuperación organizadas por la Defensa Civil y los CDR (Comités de Defensa de la Revolución).

La temporada ciclónica en Cuba se extiende desde el 1ro de junio hasta el 30 de noviembre.

Manténgase preparado y alerta.