Medidas ante la inminencia del paso de un evento meteorológico

Santiago de Cuba,
0
Aviso de ciclón tropical No.3

Aviso de ciclón tropical No.3

0
Solidaridad en las márgenes del peligro

Solidaridad en las márgenes del peligro

0
Se fortalecen los lazos entre la FEU y el MININT

Se fortalecen los lazos entre la FEU y el MININT

0
El Alambre se consolida como referente productivo en San Luis

El Alambre se consolida como referente productivo en San Luis

0
El Martí que reconocemos y defendemos

El Martí que reconocemos y defendemos

0
A partir del 2 de noviembre regirá en Cuba horario de invierno

A partir del 2 de noviembre regirá en Cuba horario de invierno

0
Estrecha vigilancia ante sistema meteorológico

Estrecha vigilancia ante sistema meteorológico

0
El himno que nos une, la patria hecha canto

El himno que nos une, la patria hecha canto

0
En Santiago de Cuba realizarán homenaje a Perucho Figueredo el Día de la Cultura Cubana

En Santiago de Cuba realizarán homenaje a Perucho Figueredo el Día de la Cultura Cubana

0
Hotel Las Américas próximo a cumplir 50 años

Hotel Las Américas próximo a cumplir 50 años

0
Avanzan acciones para mejorar el servicio de abasto de agua en Songo-La Maya

Avanzan acciones para mejorar el servicio de abasto de agua en Songo-La Maya

0
Se chequen actividades que influyen en la vitalidad de la provincia

Se chequen actividades que influyen en la vitalidad de la provincia

0
Celebra Brigada de Instructores de Arte José Martí 21 años de labor cultural

Celebra Brigada de Instructores de Arte José Martí 21 años de labor cultural

0
A las puertas del 35 cumpleaños de la Compañía Ballet Santiago

A las puertas del 35 cumpleaños de la Compañía Ballet Santiago

0
Santiago fortalece política de “tolerancia cero” frente a las drogas

Santiago fortalece política de “tolerancia cero” frente a las drogas

0
Sierra Maestra, presente en Festival Granma Rebelde

Sierra Maestra, presente en Festival Granma Rebelde

0
Omar López habla sobre el Encuentro Iberoamericano de Cementerios Patrimoniales

Omar López habla sobre el Encuentro Iberoamericano de Cementerios Patrimoniales

0
Sin pausas, proceso de la Central Eléctrica Fuel-Oil Renté

Sin pausas, proceso de la Central Eléctrica Fuel-Oil Renté

0
En las nuevas generaciones Martí vive

En las nuevas generaciones Martí vive

0
Conmemoran en Santiago de Cuba los 72 años de La Historia me Absolverá

Conmemoran en Santiago de Cuba los 72 años de La Historia me Absolverá

0
Por una cosecha a la altura de la mayor provincia productora de café

Por una cosecha a la altura de la mayor provincia productora de café

0
El Grupo Temporal de Trabajo dio una mirada a la imagen de la ciudad

El Grupo Temporal de Trabajo dio una mirada a la imagen de la ciudad

0
Celebró el hotel Meliá Santiago su cumpleaños 34

Celebró el hotel Meliá Santiago su cumpleaños 34

0
El Titán que vigila la entrada de la Ciudad Héroe

El Titán que vigila la entrada de la Ciudad Héroe

0
Se trabaja con agilidad y calidad en la recuperación de las afectaciones

Se trabaja con agilidad y calidad en la recuperación de las afectaciones

0
Se mantendrán las precipitaciones en Santiago de Cuba

Se mantendrán las precipitaciones en Santiago de Cuba

0
Ante la ocurrencia de lluvias el Grupo Temporal de Trabajo chequea la cotidianidad en Songo-La Maya

Ante la ocurrencia de lluvias el Grupo Temporal de Trabajo chequea la cotidianidad en Songo-La Maya

0
Nueva estación de bombeo en Tercer Frente fortalece acceso al agua y apuesta por la energía renovable

Nueva estación de bombeo en Tercer Frente fortalece acceso al agua y apuesta por la energía renovable

0
64SN: Santiago se impuso ante Camagüey

64SN: Santiago se impuso ante Camagüey

0
La magia de encontrar su voz en la radio

La magia de encontrar su voz en la radio

Medidas ante la inminencia del paso de un evento meteorológico

22 October 2025 Escrito por  Redacción digital
Medidas ante la inminencia del paso de un evento meteorológico
Tomado de Cubadebate

Debido a que la evolución de depresión tropical a huracán puede suceder en pocas horas se recomienda iniciar los preparativos de forma preventiva.

1. Fase Informativa:

Mantenerse informado: seguir de cerca los avisos del Instituto de Meteorología (INSMET) y los informes oficiales de la Defensa Civil por la TV, la radio y medios de comunicación.

* Verificar los preparativos:
Revisar el Plan Familiar (qué hará cada miembro de la familia, dónde se protegerán, rutas de evacuación).

* Comprobar la mochila o kit de emergencia: radio con pilas, linterna, pilas de repuesto, botiquín de primeros auxilios, agua embotellada, alimentos no perecederos, documentos importantes, dinero en efectivo y herramientas básicas.

* Proteger la vivienda:

Asegurar o retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento (macetas, antenas, tanques de agua).

Revisar y limpiar desagües, azoteas y canaletas.

Proteger ventanas con tablas o cinta adhesiva.

2. Fase de Alerta

* Evacuación obligatoria: si vives en una zona de riesgo (cerca de la costa, ríos, laderas o en una vivienda vulnerable), debes evacuar de inmediato al centro de evacuación (escuela, edificio sólido) que las autoridades te indiquen o a casa de un familiar con buenas condiciones constructivas.

* Acciones definitivas en el hogar:
desconectar gas, electricidad y agua.

Llenar tanques y recipientes con agua potable. 

Trasladar muebles y electrodomésticos a lugares altos para protegerlos de inundaciones.
Asegurar embarcaciones.

* Preparar documentos: guardar en una bolsa hermética documentos personales (carné de identidad, títulos de propiedad y otros) y medicamentos esenciales.

* Cargar los teléfonos celulares, lámparas recargables, power bank (cargador portátil) y otros medios.

* Preparar la comida: tener alimentos enlatados, galletas y otros que no requieran refrigeración ni cocción.

3. Fase de Alarma

* Máxima protección: permanecer en un lugar seguro y no salir bajo ningún concepto. Este suele ser una habitación interior, sin ventanas, en la planta baja de una casa sólida o en el centro de evacuación.

* Alejarse de puertas y ventanas: el peligro principal son los cristales rotos y los escombros volantes.

* Mantenerse informado: usar una radio con pilas para escuchar los partes oficiales. No hacer caso a rumores.

* Si la vivienda se deteriora: acostarse en el suelo y protegerse debajo de un mueble sólido (como una mesa o una cama).

4. Fase Recuperativa

* Esperar autorización: no salir hasta que las autoridades (Defensa Civil) indiquen que es seguro.

* Extrema precaución al caminar:
Cuidado con los cables eléctricos caídos. Asumir que siempre están energizados.

* Evitar caminar por aguas estancadas (pueden estar electrificadas u ocultar escombros y huecos).

* Revisar con cuidado la estructura de la vivienda antes de entrar.

* No consumir agua de la red pública hasta que se confirme que es potable. Hervir el agua si es necesario.

* Reportar emergencias: informar de inmediato a las autoridades sobre fugas de gas, incendios, personas atrapadas o heridas.

* Colaborar con la comunidad: participar en las labores de limpieza y recuperación organizadas por la Defensa Civil y los CDR (Comités de Defensa de la Revolución).

La temporada ciclónica en Cuba se extiende desde el 1ro de junio hasta el 30 de noviembre.

Manténgase preparado y alerta.

  • Compartir:
                   

Escribir un Comentario

Nacionales

Internacionales

Deportes

Culturales

Especiales

Galería de Fotos

cache/resized/00b6bd2ea517dc8556383164030d5a48.jpg
Santiago de Cuba rinde homenaje al Carlos Manuel de Céspedes
Una ofrenda floral fue depositada ante la  tumba del Padre de la Patria a título del pueblo ...
Read more
0

Videos

Ciencia

Turismo

Historia

Opinión

¿QUIÉNES SOMOS?    |    MAPA DEL SITIO    |    BUZÓN DEL PUEBLO    |    EDICIÓN IMPRESA    |    CONVOCATORIAS   |   EL TIEMPO   |   PRENSA CUBANA
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree