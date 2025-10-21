En Santiago de Cuba, XXVI Encuentro Iberoamericano de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales

El XXVI Encuentro Iberoamericano de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales, se inició en la ciudad de Santiago de Cuba en el Dia de la Cultura Cubana.

Con la bienvenida a cargo del actor Dagoberto Gainza, Premio Nacional de Teatro, encarnando el personaje de Santiago Apóstol, patrón de la urbe oriental se iniciaron las sesiones científicas de la cita en el Salón Sierrra Maestra, del Hotel Meliá Santiago de Cuba.

Luis Noel Doulot, vicepresidente de la Red de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales, señaló que el evento constituye una experiencia viva, una inmersión profunda en la memoria y el slma de una ciudad que no olvida su patrimonio.

Seguidamente Omar López Rodríguez, director de la Oficina del Conservador de la urbe oriental, impartió una conferencia acerca de los atributos de ciudad santiaguera con sus 6 paisajes entre los que se encuentra el del Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia.

Posteriormente se inauguraron las exposiciones fotográficas Retablo de mil seres en el Centro Cultural Francisco Prat Puig y la de objestos funerarios en la Sala de Arte del Museo Emilio Bacardí.



