Santiago de Cuba,
El Alambre se consolida como referente productivo en San Luis

El Martí que reconocemos y defendemos

A partir del 2 de noviembre regirá en Cuba horario de invierno

Estrecha vigilancia ante sistema meteorológico

El himno que nos une, la patria hecha canto

En Santiago de Cuba realizarán homenaje a Perucho Figueredo el Día de la Cultura Cubana

Hotel Las Américas próximo a cumplir 50 años

Avanzan acciones para mejorar el servicio de abasto de agua en Songo-La Maya

Se chequen actividades que influyen en la vitalidad de la provincia

Celebra Brigada de Instructores de Arte José Martí 21 años de labor cultural

A las puertas del 35 cumpleaños de la Compañía Ballet Santiago

Santiago fortalece política de “tolerancia cero” frente a las drogas

Sierra Maestra, presente en Festival Granma Rebelde

Omar López habla sobre el Encuentro Iberoamericano de Cementerios Patrimoniales

Sin pausas, proceso de la Central Eléctrica Fuel-Oil Renté

En las nuevas generaciones Martí vive

Conmemoran en Santiago de Cuba los 72 años de La Historia me Absolverá

Por una cosecha a la altura de la mayor provincia productora de café

El Grupo Temporal de Trabajo dio una mirada a la imagen de la ciudad

Celebró el hotel Meliá Santiago su cumpleaños 34

El Titán que vigila la entrada de la Ciudad Héroe

Se trabaja con agilidad y calidad en la recuperación de las afectaciones

Se mantendrán las precipitaciones en Santiago de Cuba

Ante la ocurrencia de lluvias el Grupo Temporal de Trabajo chequea la cotidianidad en Songo-La Maya

Nueva estación de bombeo en Tercer Frente fortalece acceso al agua y apuesta por la energía renovable

64SN: Santiago se impuso ante Camagüey

La magia de encontrar su voz en la radio

Impulsan estrategia para transformar empresa agroindustrial en Songo-La Maya

A las puertas de una importante cita ajedrecística

Buenas actuaciones en el colchón

En Santiago de Cuba, XXVI Encuentro Iberoamericano de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales

21 October 2025 Escrito por  José Emilio Oliveros
El XXVI Encuentro Iberoamericano de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales, se inició en la ciudad de Santiago de Cuba en el Dia de la Cultura Cubana.

Con la bienvenida a cargo del actor Dagoberto Gainza, Premio Nacional de Teatro, encarnando el personaje de Santiago Apóstol, patrón de la urbe oriental se iniciaron las sesiones científicas de la cita en el Salón Sierrra Maestra, del Hotel Meliá Santiago de Cuba.

Luis Noel Doulot, vicepresidente de la Red de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales, señaló que el evento constituye una experiencia viva, una inmersión profunda en la memoria y el slma de una ciudad que no olvida su patrimonio.

Seguidamente Omar López Rodríguez, director de la Oficina del Conservador de la urbe oriental, impartió una conferencia acerca de los atributos de ciudad santiaguera con sus 6 paisajes entre los que se encuentra el del Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia.

Posteriormente se inauguraron las exposiciones fotográficas Retablo de mil seres en el Centro Cultural Francisco Prat Puig y la de objestos funerarios en la Sala de Arte del Museo Emilio Bacardí.

