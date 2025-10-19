Santiago de Cuba,
En Santiago de Cuba realizarán homenaje a Perucho Figueredo el Día de la Cultura Cubana

Hotel Las Américas próximo a cumplir 50 años

Avanzan acciones para mejorar el servicio de abasto de agua en Songo-La Maya

Se chequen actividades que influyen en la vitalidad de la provincia

Celebra Brigada de Instructores de Arte José Martí 21 años de labor cultural

A las puertas del 35 cumpleaños de la Compañía Ballet Santiago

Santiago fortalece política de “tolerancia cero” frente a las drogas

Sierra Maestra, presente en Festival Granma Rebelde

Omar López habla sobre el Encuentro Iberoamericano de Cementerios Patrimoniales

Sin pausas, proceso de la Central Eléctrica Fuel-Oil Renté

En las nuevas generaciones Martí vive

Conmemoran en Santiago de Cuba los 72 años de La Historia me Absolverá

Por una cosecha a la altura de la mayor provincia productora de café

El Grupo Temporal de Trabajo dio una mirada a la imagen de la ciudad

Celebró el hotel Meliá Santiago su cumpleaños 34

El Titán que vigila la entrada de la Ciudad Héroe

Se trabaja con agilidad y calidad en la recuperación de las afectaciones

Se mantendrán las precipitaciones en Santiago de Cuba

Ante la ocurrencia de lluvias el Grupo Temporal de Trabajo chequea la cotidianidad en Songo-La Maya

Nueva estación de bombeo en Tercer Frente fortalece acceso al agua y apuesta por la energía renovable

64SN: Santiago se impuso ante Camagüey

La magia de encontrar su voz en la radio

Impulsan estrategia para transformar empresa agroindustrial en Songo-La Maya

A las puertas de una importante cita ajedrecística

Buenas actuaciones en el colchón

Picando a los toros

Para dejar atrás las huellas de Imelda

Alertan ante alza de arbovirosis y enfermedades digestivas

Junto al pueblo continúan haciendo Revolución

Impulsan acciones de transformación socioeconómica en comunidades serranas del litoral santiaguero

Aguas Santiago dispone nuevos números telefónicos para atender a la población

19 October 2025 Escrito por  Roberto Peña
Aguas Santiago dispone nuevos números telefónicos para atender a la población

Como parte de las medidas adoptadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado para la atención a la población, tan necesaria en medio de las dificultades presentes en el servicio de abasto de agua en el municipio cabecera, se ponen a disposición de los clientes nuevas vías de comunicación telefónica.

Como particularidad se decidió asignar un número telefónico para cada uno de los principales sistemas hidrométricos de la ciudad, con la previsión de evitar congestión en el servicio de atención a la población mediante esta vía.

De este modo quedan habilitados los números:
22654710 para el sistema Quintero.
22655366 para el sistema Parada
22620686 para el sistema San Juan.

Los directivos de la entidad reiteran su disposición a tramitar las dudas, inconformidades y sugerencias llegadas a la empresa a través de la Oficina de Atención a la Población que mantiene su servicio en los horarios habituales.

0

