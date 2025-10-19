Aguas Santiago dispone nuevos números telefónicos para atender a la población

Como parte de las medidas adoptadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado para la atención a la población, tan necesaria en medio de las dificultades presentes en el servicio de abasto de agua en el municipio cabecera, se ponen a disposición de los clientes nuevas vías de comunicación telefónica.

Como particularidad se decidió asignar un número telefónico para cada uno de los principales sistemas hidrométricos de la ciudad, con la previsión de evitar congestión en el servicio de atención a la población mediante esta vía.

De este modo quedan habilitados los números:

22654710 para el sistema Quintero.

22655366 para el sistema Parada

22620686 para el sistema San Juan.

Los directivos de la entidad reiteran su disposición a tramitar las dudas, inconformidades y sugerencias llegadas a la empresa a través de la Oficina de Atención a la Población que mantiene su servicio en los horarios habituales.