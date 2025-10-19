Aguas Santiago dispone nuevos números telefónicos para atender a la población

Como particularidad se decidió asignar un número telefónico para cada uno de los principales sistemas hidrométricos de la ciudad, con la previsión de evitar congestión en el servicio de atención a la población mediante esta vía.
De este modo quedan habilitados los números:
22654710 para el sistema Quintero.
22655366 para el sistema Parada
22620686 para el sistema San Juan.
Los directivos de la entidad reiteran su disposición a tramitar las dudas, inconformidades y sugerencias llegadas a la empresa a través de la Oficina de Atención a la Población que mantiene su servicio en los horarios habituales.