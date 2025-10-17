Santiago de Cuba,
Omar López habla sobre el Encuentro Iberoamericano de Cementerios Patrimoniales

Sin pausas, proceso de la Central Eléctrica Fuel-Oil Renté

En las nuevas generaciones Martí vive

Conmemoran en Santiago de Cuba los 72 años de La Historia me Absolverá

Por una cosecha a la altura de la mayor provincia productora de café

El Grupo Temporal de Trabajo dio una mirada a la imagen de la ciudad

Celebró el hotel Meliá Santiago su cumpleaños 34

El Titán que vigila la entrada de la Ciudad Héroe

Se trabaja con agilidad y calidad en la recuperación de las afectaciones

Se mantendrán las precipitaciones en Santiago de Cuba

Ante la ocurrencia de lluvias el Grupo Temporal de Trabajo chequea la cotidianidad en Songo-La Maya

Nueva estación de bombeo en Tercer Frente fortalece acceso al agua y apuesta por la energía renovable

64SN: Santiago se impuso ante Camagüey

La magia de encontrar su voz en la radio

Impulsan estrategia para transformar empresa agroindustrial en Songo-La Maya

A las puertas de una importante cita ajedrecística

Buenas actuaciones en el colchón

Picando a los toros

Para dejar atrás las huellas de Imelda

Alertan ante alza de arbovirosis y enfermedades digestivas

Junto al pueblo continúan haciendo Revolución

Impulsan acciones de transformación socioeconómica en comunidades serranas del litoral santiaguero

La Universidad de Oriente celebra su legado y futuro

Santiago de Cuba rinde homenaje al Padre de la Patria

Solidaridad estudiantil tras la tormenta Imelda

Ernesto Che Guevara regresó hecho millones

XV Jornada de Ciencia e Innovación del Tribunal Provincial de Santiago de Cuba

Santiago de Cuba dijo NO al genocidio contra Palestina

Acogerá Santiago de Cuba XXVI Evento Iberoamericano de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales

Santiago de Cuba gana la sede por el 30 aniversario del Sindicato de Turismo

Desarrollan en San Luis jornada ideólogica Camilo-Che

17 October 2025 Escrito por  Radio Majaguabo
Con el inicio de octubre, comenzó a celebrarse aquí la jornada ideológica Camilo-Che, como homenaje a dos hombres inolvidables e inigualables de la historia de Cuba.

La ya tradicional jornada se extenderá hasta el 28, día en que los ríos y arroyos se cubrirán de flores dedicadas al Comandante Camilo.

Escribir de hombres así es bien difícil, creo no existen palabras para resumir toda la grandeza que emana de sus ejemplos. El Che, serio e incansable; Camilo, temerario y sonriente.

Ernesto, tan cubano como el que más, médico, estadista, guerrillero, internacionalista, trabajador incansable, firme, humano, sencillo, sumamente valiente, universal y antimperialista hasta los huesos.

Camilo, eterno joven rebelde, cubano nato, jovial, con un coraje y determinación asombrosos, no por gusto se le conoce como el Señor de la Vanguardia, tan grande es, que Fidel lo definió como la imagen del pueblo cubano.

Sin dudas, ambos constituyen para las jóvenes generaciones de sanluiseros, ejemplos de firmeza, de lealtad a las ideas y patriotismo sin límites. Permanecen unidos, por sus sueños y añoranzas, y la gigantesca obra que sembraron, aún después de muertos.

Ellos son savia y luz para los pinos nuevos del municipio, protagonistas de las actuales luchas por el trabajo creador y eficiente.

Unidos por un mismo ideal, el de la libertad y dignidad humana plenas, estas figuras universales trascienden como quijotes de una realidad posible, por la que lucharon incansablemente hasta sus últimos días e iniciaron el largo camino hacia la inmortalidad, que simbólicamente en cada octubre recuerdan con gran respeto nuestros niños.

