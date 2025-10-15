Prodecafé: una puerta abierta a las mujeres rurales en Santiago de Cuba

Santiago de Cuba,
0
Por una cosecha a la altura de la mayor provincia productora de café

Por una cosecha a la altura de la mayor provincia productora de café

0
El Grupo Temporal de Trabajo dio una mirada a la imagen de la ciudad

El Grupo Temporal de Trabajo dio una mirada a la imagen de la ciudad

0
Celebró el hotel Meliá Santiago su cumpleaños 34

Celebró el hotel Meliá Santiago su cumpleaños 34

0
El Titán que vigila la entrada de la Ciudad Héroe

El Titán que vigila la entrada de la Ciudad Héroe

0
Se trabaja con agilidad y calidad en la recuperación de las afectaciones

Se trabaja con agilidad y calidad en la recuperación de las afectaciones

0
Se mantendrán las precipitaciones en Santiago de Cuba

Se mantendrán las precipitaciones en Santiago de Cuba

0
Ante la ocurrencia de lluvias el Grupo Temporal de Trabajo chequea la cotidianidad en Songo-La Maya

Ante la ocurrencia de lluvias el Grupo Temporal de Trabajo chequea la cotidianidad en Songo-La Maya

0
Nueva estación de bombeo en Tercer Frente fortalece acceso al agua y apuesta por la energía renovable

Nueva estación de bombeo en Tercer Frente fortalece acceso al agua y apuesta por la energía renovable

0
64SN: Santiago se impuso ante Camagüey

64SN: Santiago se impuso ante Camagüey

0
La magia de encontrar su voz en la radio

La magia de encontrar su voz en la radio

0
Impulsan estrategia para transformar empresa agroindustrial en Songo-La Maya

Impulsan estrategia para transformar empresa agroindustrial en Songo-La Maya

0
A las puertas de una importante cita ajedrecística

A las puertas de una importante cita ajedrecística

0
Buenas actuaciones en el colchón

Buenas actuaciones en el colchón

0
Picando a los toros

Picando a los toros

0
Para dejar atrás las huellas de Imelda

Para dejar atrás las huellas de Imelda

0
Alertan ante alza de arbovirosis y enfermedades digestivas

Alertan ante alza de arbovirosis y enfermedades digestivas

0
Junto al pueblo continúan haciendo Revolución

Junto al pueblo continúan haciendo Revolución

0
Impulsan acciones de transformación socioeconómica en comunidades serranas del litoral santiaguero

Impulsan acciones de transformación socioeconómica en comunidades serranas del litoral santiaguero

0
La Universidad de Oriente celebra su legado y futuro

La Universidad de Oriente celebra su legado y futuro

0
Santiago de Cuba rinde homenaje al Padre de la Patria

Santiago de Cuba rinde homenaje al Padre de la Patria

0
Solidaridad estudiantil tras la tormenta Imelda

Solidaridad estudiantil tras la tormenta Imelda

0
Ernesto Che Guevara regresó hecho millones

Ernesto Che Guevara regresó hecho millones

0
XV Jornada de Ciencia e Innovación del Tribunal Provincial de Santiago de Cuba

XV Jornada de Ciencia e Innovación del Tribunal Provincial de Santiago de Cuba

0
Santiago de Cuba dijo NO al genocidio contra Palestina

Santiago de Cuba dijo NO al genocidio contra Palestina

0
Acogerá Santiago de Cuba XXVI Evento Iberoamericano de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales

Acogerá Santiago de Cuba XXVI Evento Iberoamericano de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales

0
Santiago de Cuba gana la sede por el 30 aniversario del Sindicato de Turismo

Santiago de Cuba gana la sede por el 30 aniversario del Sindicato de Turismo

0
Informó el Gobierno de Santiago de Cuba sobre las acciones de recuperación tras intensas lluvias

Informó el Gobierno de Santiago de Cuba sobre las acciones de recuperación tras intensas lluvias

0
En Santiago de Cuba más de 10 mil niños ingresaron a la organización de pioneros José Martí

En Santiago de Cuba más de 10 mil niños ingresaron a la organización de pioneros José Martí

0
HematoSantiago 2025: encuentro nacional sobre los retos de Hematología

HematoSantiago 2025: encuentro nacional sobre los retos de Hematología

0
Fábrica palmera sustituye importaciones a los sectores de energía, minas y a la agroindustria azucarera

Fábrica palmera sustituye importaciones a los sectores de energía, minas y a la agroindustria azucarera

Prodecafé: una puerta abierta a las mujeres rurales en Santiago de Cuba

15 October 2025 Escrito por  Indira Ferrer Alonso e Irán Suárez Vaillant, Teleturquino
Prodecafé: una puerta abierta a las mujeres rurales en Santiago de Cuba
Osvaldo Monterrey

En las zonas montañosas de los municipios de Segundo Frente, Songo La Maya y Tercer Frente, en Santiago de Cuba, las mujeres rurales encuentran oportunidades laborales que fortalecen su autonomía económica, social y ambiental gracias al Proyecto Cooperativo de Desarrollo Agroforestal (Prodecafé).

Con el respaldo financiero del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) de las Naciones Unidas y el Gobierno de Cuba, Prodecafé se articula con las políticas de género establecidas en el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, promoviendo la integración de las mujeres en los procesos productivos y de gestión de las cooperativas rurales dedicadas al cultivo del café. El principal propósito es impulsar su empoderamiento, a la vez que se abordan desafíos estructurales como la escasez de alimentos nutritivos y la desigualdad de género.

Brigitte García Poveda, responsable de Género, Comunicación e Inclusión Social en la Oficina de Coordinación de Proyectos Internacionales del FIDA en Cuba, explicó que el proyecto apuesta por mejorar los sistemas de producción y comercialización del café y el cacao, a través de capacitaciones, asistencia técnica y el suministro de insumos a cooperativas de pequeños productores.

Estas acciones han permitido que las mujeres participen en las labores agrícolas, y que se involucren activamente en la toma de decisiones y la gestión de recursos dentro de las cooperativas. La formación recibida les ha proporcionado herramientas para optimizar el manejo integral de cultivos, desde la siembra hasta la poscosecha, aumentando así la eficiencia y el rendimiento de las plantaciones.

Prodecafé también promueve aprendizajes sobre la la mitigación del cambio climático, la equidad de género, la soberanía alimentaria y la prevención de la violencia contra mujeres y niñas, fortaleciendo el tejido social en las zonas rurales.

De acuerdo con Alexander Tamayo Martínez, Coordinador Nacional del proyecto, se han distribuido más de 4 400 módulos de herramientas agrícolas —entre ellos machetes, botas, limas y seguetas—, además de unas 2 000 mochilas aspersoras y 35 tractores remotorizados. Estos recursos han permitido mejorar los rendimientos agrícolas, lo cual repercute directamente en el ingreso económico de las cooperativas y, especialmente, en el salario de las trabajadoras.

En la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) La Calabaza, ubicada en Segundo Frente, Miraydis Odelín Díaz, especialista de Recursos Humanos, señaló que la iniciativa ha marcado un antes y un después en la participación femenina dentro del sector agropecuario local. “Hoy tenemos mayor participación en la planificación productiva. Con más herramientas y conocimientos, podemos trabajar mejor y aportar más a nuestras familias y a la comunidad”, expresó.

Por su parte, Inolaidys Kindelán Deguet, presidenta de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Emilio Bárcenas, también en Segundo Frente, destacó los avances en eficiencia gracias a la incorporación de tecnologías más adecuadas. “Las labores como la poda, el deshije y la fumigación ahora se hacen con mayor facilidad, lo que mejora la calidad del café y permite aumentar la productividad. Esto ha motivado a muchas otras mujeres a incorporarse al trabajo en el campo”, comentó.

Prodecafé es el tercer proyecto impulsado por el FIDA en Cuba y centra sus esfuerzos en la expansión de la producción agroforestal, especialmente de café y cacao. Además de fomentar la seguridad alimentaria a nivel local y nacional, el proyecto busca aumentar la resiliencia de las comunidades rurales ante los efectos del cambio climático, en concordancia con el Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional.

  • Compartir:

Escribir un Comentario

Nacionales

Internacionales

Deportes

Culturales

Especiales

Galería de Fotos

cache/resized/00b6bd2ea517dc8556383164030d5a48.jpg
Santiago de Cuba rinde homenaje al Carlos Manuel de Céspedes
Una ofrenda floral fue depositada ante la  tumba del Padre de la Patria a título del pueblo ...
Read more
0

Videos

Ciencia

Turismo

Historia

Opinión

¿QUIÉNES SOMOS?    |    MAPA DEL SITIO    |    BUZÓN DEL PUEBLO    |    EDICIÓN IMPRESA    |    CONVOCATORIAS   |   EL TIEMPO   |   PRENSA CUBANA
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree