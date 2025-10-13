A las puertas del periodo seco: extremar las medidas de ahorro de agua

También advirtió que el periodo húmedo debe concluir el 30 de octubre próximo, “aunque puede extenderse un poco más y proveer de agua a dichas presas y a la de Parada, que con 12, 629 m³ está al 36,9 % de su capacidad, y que constituyen la tríada para el abasto de agua a la Ciudad Héroe”.
Es menester destacar que las que se encuentran al 100% de llenado -Charco Mono y Chalons-, “son de pequeña capacidad y, en ese orden, tienen 4,5 y 0, 950 millones de m³, por lo que su incidencia para suplir el preciado líquido a los 32 sectores hidrométricos de la urbe, no es elevada”, manifestó el ingeniero hidráulico.