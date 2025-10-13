A las puertas del periodo seco: extremar las medidas de ahorro de agua

*Aunque las lluvias recientes aliviaron la tensa situación de sequía que enfrenta el municipio cabecera, los principales embalses que abastecen a la capital provincial solo rondan el 30 % de llenado

Gilbert y Gota Blanca, los principales embalses del municipio de Santiago de Cuba, “solo contienen 18 y 22,1 millones de metros cúbicos (m³), respectivamente, rondando el 30% de llenado y tal situación amerita persistir en la aplicación de medidas de ahorro en todos los sectores de la sociedad y la economía”, precisó a Sierra Maestra, Rolando Hierrezuelo Pérez, especialista de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico.

También advirtió que el periodo húmedo debe concluir el 30 de octubre próximo, “aunque puede extenderse un poco más y proveer de agua a dichas presas y a la de Parada, que con 12, 629 m³ está al 36,9 % de su capacidad, y que constituyen la tríada para el abasto de agua a la Ciudad Héroe”.

Es menester destacar que las que se encuentran al 100% de llenado -Charco Mono y Chalons-, “son de pequeña capacidad y, en ese orden, tienen 4,5 y 0, 950 millones de m³, por lo que su incidencia para suplir el preciado líquido a los 32 sectores hidrométricos de la urbe, no es elevada”, manifestó el ingeniero hidráulico.