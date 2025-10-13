Santiago de Cuba,
Impulsan estrategia para transformar empresa agroindustrial en Songo-La Maya

A las puertas de una importante cita ajedrecística

Buenas actuaciones en el colchón

Picando a los toros

Para dejar atrás las huellas de Imelda

Alertan ante alza de arbovirosis y enfermedades digestivas

Junto al pueblo continúan haciendo Revolución

Impulsan acciones de transformación socioeconómica en comunidades serranas del litoral santiaguero

La Universidad de Oriente celebra su legado y futuro

Santiago de Cuba rinde homenaje al Padre de la Patria

Solidaridad estudiantil tras la tormenta Imelda

Ernesto Che Guevara regresó hecho millones

XV Jornada de Ciencia e Innovación del Tribunal Provincial de Santiago de Cuba

Santiago de Cuba dijo NO al genocidio contra Palestina

Acogerá Santiago de Cuba XXVI Evento Iberoamericano de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales

Santiago de Cuba gana la sede por el 30 aniversario del Sindicato de Turismo

Informó el Gobierno de Santiago de Cuba sobre las acciones de recuperación tras intensas lluvias

En Santiago de Cuba más de 10 mil niños ingresaron a la organización de pioneros José Martí

HematoSantiago 2025: encuentro nacional sobre los retos de Hematología

Fábrica palmera sustituye importaciones a los sectores de energía, minas y a la agroindustria azucarera

Emiten aviso de Ciclón Tropical no.1

El Che descansa donde nunca lo dejarán morir

Las experiencias que nos dejó Imelda

Más que un trabajo, el amor que eligió vivir

Mejoran condiciones en importante carretera del municipio de San Luis

Tormenta local severa afectó a la ciudad de Palma Soriano

Santiago de Cuba agradece a los linieros

Refuerzan asistencia alimentaria en comunidades rurales santiagueras incomunicadas por intensas lluvias

Brillaron equipos de la Universidad de Oriente en el ICPC Qualifiers Cuba 2025

A 49 años del Crimen de Barbados

A las puertas del periodo seco: extremar las medidas de ahorro de agua

13 October 2025 
A las puertas del periodo seco: extremar las medidas de ahorro de agua
*Aunque las lluvias recientes aliviaron la tensa situación de sequía que enfrenta el municipio cabecera, los principales embalses que abastecen a la capital provincial solo rondan el 30 % de llenado

Gilbert y Gota Blanca, los principales embalses del municipio de Santiago de Cuba, “solo contienen 18 y 22,1 millones de metros cúbicos (m³), respectivamente, rondando el 30% de llenado y tal situación amerita persistir en la aplicación de medidas de ahorro en todos los sectores de la sociedad y la economía”, precisó a Sierra Maestra, Rolando Hierrezuelo Pérez, especialista de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico.

También advirtió que el periodo húmedo debe concluir el 30 de octubre próximo, “aunque puede extenderse un poco más y proveer de agua a dichas presas y a la de Parada, que con 12, 629 m³ está al 36,9 % de su capacidad, y que constituyen la tríada para el abasto de agua a la Ciudad Héroe”.

Es menester destacar que las que se encuentran al 100% de llenado -Charco Mono y Chalons-, “son de pequeña capacidad y, en ese orden, tienen 4,5 y 0, 950 millones de m³, por lo que su incidencia para suplir el preciado líquido a los 32 sectores hidrométricos de la urbe, no es elevada”, manifestó el ingeniero hidráulico.

Luis Alberto Portuondo Ortega

