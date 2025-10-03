Siembra de café en San Luis con tecnología vietnamita y otros adelantos

El modo de sembrar café de Vietnam, nación que ocupa un lugar cimero en la producción y exportación del cerezo en el mundo, se introduce hoy en las nuevas plantaciones del aromático grano en San Luis.

La tecnología vietnamita que hoy se aplica en la siembra de café en las montañas y llanos de San Luis consta de 6 pasos. En esencia se trata de sembrar las plantas en un hoyo de 80 centímetros cuadrados e igual profundidad, verter entre 90 y 100 libras de materia orgánica, con un sistema de riego constante, y un sistema de poda capaz de favorecer el ensanchamiento del arbusto, evitando así su crecimiento desmedido. Se introducen, además, clones con mayores rendimientos.

El cambio climático es un hecho y como ejemplo de ello existen zonas que perdieron las condiciones en cuanto a la temperatura, riqueza mineral de los suelos y nivel de precipitaciones necesarias para el cultivo del café, por lo cual se desarrollan técnicas que permitan adaptarse y mitigar las transformaciones medioambientales.

Por eso, en las plantaciones cafetaleras de San Luis se aplican tecnología vietnamita y otros adelantos de la ciencia y la técnica, como alternativas que contribuirá al ahorro de divisas, el incremento de la producción cafetalera y una mayor calidad de las plantas que se siembran.