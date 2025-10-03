Siembra de café en San Luis con tecnología vietnamita y otros adelantos

La tecnología vietnamita que hoy se aplica en la siembra de café en las montañas y llanos de San Luis consta de 6 pasos. En esencia se trata de sembrar las plantas en un hoyo de 80 centímetros cuadrados e igual profundidad, verter entre 90 y 100 libras de materia orgánica, con un sistema de riego constante, y un sistema de poda capaz de favorecer el ensanchamiento del arbusto, evitando así su crecimiento desmedido. Se introducen, además, clones con mayores rendimientos.
El cambio climático es un hecho y como ejemplo de ello existen zonas que perdieron las condiciones en cuanto a la temperatura, riqueza mineral de los suelos y nivel de precipitaciones necesarias para el cultivo del café, por lo cual se desarrollan técnicas que permitan adaptarse y mitigar las transformaciones medioambientales.
Por eso, en las plantaciones cafetaleras de San Luis se aplican tecnología vietnamita y otros adelantos de la ciencia y la técnica, como alternativas que contribuirá al ahorro de divisas, el incremento de la producción cafetalera y una mayor calidad de las plantas que se siembran.