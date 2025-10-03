Siembra de café en San Luis con tecnología vietnamita y otros adelantos

Santiago de Cuba,
Ejecutan en Planta Potabilizadora Quintero trabajos de mantenimiento

En Santiago de Cuba, Simposio “CREAR-DIÁLOGO” | Industrias Culturales Creativas

Programa de Atención al Adulto Mayor en San Luis, apuesta por una vejez activa y saludable

Avanza en Santiago de Cuba XVII Comprobación Nacional al Control Interno

Etapa recuperativa en Santiago de Cuba involucra a todos

Las máximas autoridades del Partido y Gobierno, actualizan la situación de la provincia

Pronostican lluvias en gran parte de Cuba

Donde los sueños no se marchitan

Acogerá Santiago de Cuba foro de negocios Ivenza 2025

Suministran alimentos en comunidades de Santiago de Cuba afectadas por la tormenta tropical Imelda

Mejora disponibilidad de agua para la ciudad de Santiago de Cuba

Laboran para restablecer el tramo de la Vía Central del ferrocarril que da acceso a Santiago de Cuba

Municipio de Guamá inicia recuperación

Santiago de Cuba en fase recuperativa

Aclara Aguas Santiago situación con la turbiedad del agua

Continúan las lluvias en el centro y oriente cubanos

Cosecha de café: Prioridad en Songo-La Maya ante grandes picos de maduración del grano

Avanza recuperación del servicio eléctrico en Santiago de Cuba

Se reanudan las actividades docentes en Santiago de Cuba

Laboran para restablecer el tramo de la Vía Central del ferrocarril que da acceso a Santiago de Cuba

Situación meteorológica obliga a la suspensión de las clases en todos los niveles de enseñanza

Santiago de Cuba enfrenta daños a causa de las intensas lluvias

Universidad de Oriente suspende actividades docentes por condiciones meteorológicas adversas

Adopta Empresa Eléctrica medidas para garantizar el servicio eléctrico tras intensas lluvias en la provincia

Que el recuerdo se convierta en un llamado a la acción

Aviso de ciclón tropical no.3

Continúan las lluvias en Santiago de Cuba

Incremento moderado en embalses de Santiago de Cuba, tras lluvias intensas en las últimas horas

Se forma la Depresión Tropical al norte de Cuba

Acciones para mitigar posibles efectos de las lluvias

Siembra de café en San Luis con tecnología vietnamita y otros adelantos

03 October 2025 Escrito por  Radio Majaguabo
El modo de sembrar café de Vietnam, nación que ocupa un lugar cimero en la producción y exportación del cerezo en el mundo, se introduce hoy en las nuevas plantaciones del aromático grano en San Luis. 

La tecnología vietnamita que hoy se aplica en la siembra de café en las montañas y llanos de San Luis consta de 6 pasos. En esencia se trata de sembrar las plantas en un hoyo de 80 centímetros cuadrados e igual profundidad, verter entre 90 y 100 libras de materia orgánica, con un sistema de riego constante, y un sistema de poda capaz de favorecer el ensanchamiento del arbusto, evitando así su crecimiento desmedido. Se introducen, además, clones con mayores rendimientos.

El cambio climático es un hecho y como ejemplo de ello existen zonas que perdieron las condiciones en cuanto a la temperatura, riqueza mineral de los suelos y nivel de precipitaciones necesarias para el cultivo del café, por lo cual se desarrollan técnicas que permitan adaptarse y mitigar las transformaciones medioambientales.

Por eso, en las plantaciones cafetaleras de San Luis se aplican tecnología vietnamita y otros adelantos de la ciencia y la técnica, como alternativas que contribuirá al ahorro de divisas, el incremento de la producción cafetalera y una mayor calidad de las plantas que se siembran.

