Santiago de Cuba,
Pronostican lluvias gran parte de Cuba

Donde los sueños no se marchitan

Acogerá Santiago de Cuba foro de negocios Ivenza 2025

Suministran alimentos en comunidades de Santiago de Cuba afectadas por la tormenta tropical Imelda

Mejora disponibilidad de agua para la ciudad de Santiago de Cuba

Laboran para restablecer el tramo de la Vía Central del ferrocarril que da acceso a Santiago de Cuba

Municipio de Guamá inicia recuperación

Santiago de Cuba en fase recuperativa

Aclara Aguas Santiago situación con la turbiedad del agua

Continúan las lluvias en el centro y oriente cubanos

Cosecha de café: Prioridad en Songo-La Maya ante grandes picos de maduración del grano

Avanza recuperación del servicio eléctrico en Santiago de Cuba

Se reanudan las actividades docentes en Santiago de Cuba

Laboran para restablecer el tramo de la Vía Central del ferrocarril que da acceso a Santiago de Cuba

Situación meteorológica obliga a la suspensión de las clases en todos los niveles de enseñanza

Santiago de Cuba enfrenta daños a causa de las intensas lluvias

Universidad de Oriente suspende actividades docentes por condiciones meteorológicas adversas

Adopta Empresa Eléctrica medidas para garantizar el servicio eléctrico tras intensas lluvias en la provincia

Que el recuerdo se convierta en un llamado a la acción

Aviso de ciclón tropical no.3

Continúan las lluvias en Santiago de Cuba

Incremento moderado en embalses de Santiago de Cuba, tras lluvias intensas en las últimas horas

Se forma la Depresión Tropical al norte de Cuba

Acciones para mitigar posibles efectos de las lluvias

La transportación ante la situación climatológica

Reparan en San Luis vial hacia el poblado de Chile

Nueva contienda mundialista

Recorre ministra de educación centros de interés social en Guamá

Ministro de turismo visita instalaciones en Santiago de Cuba

Evalúa Inés Chapman Waugh sitios de interés social en Santiago de Cuba

Realizan elecciones pioneriles en San Luis

02 October 2025 Escrito por  Radio Majaguabo
Realizan elecciones pioneriles en San Luis

Con gran entusiasmo cientos de niñas y niños sanluiseros participaron en las elecciones pioneriles para elegir a quienes los representarán dentro de la Organización de Pioneros José Martí. (OPJM).

Estas elecciones son una forma de autodirección en el funcionamiento de las estructuras pioneriles, se realizan en todos los colectivos de las enseñanzas primaria y secundaria para guiar las actividades en cada institución escolar.

Son asambleas donde los pioneros eligen a sus representantes. En la primaria a través del voto directo y público y en secundaria directo y secreto. Luego de la elección hubo asambleas pioneriles en los destacamentos.

Con estas asambleas honraron los pioneros sanluiseros la muerte de Francisco González Cueto, el pionero mártir, quien con sólo 13 años, fue alcanzado por un disparo en la cabeza mientras participaba en el entierro simbólico de las cenizas del líder antimperialista Julio Antonio Mella, en 1933.

La OPJM, se creó hace 64 años y agrupa a niños y adolescentes para representar sus intereses, inculcarles el amor por el estudio y por la Patria e incidir con sus actividades en que sean mujeres y hombres de bien.

0

