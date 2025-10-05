Asume nuevo secretario Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba en Tercer Frente

Santiago de Cuba,
En la mira del Grupo Temporal de Trabajo cosecha cafetalera

Campesinos en San Luis cumplen plan de recolección de café

“No es solo un banco, es mi vida”

Rehabilitación hidráulica en Santiago de Cuba

Continúa recuperándose la provincia de Santiago de Cuba

Colectivos santiagueros reciben reconocimiento 30 Aniversario del Sindicato de Hotelería y Turismo

Encabezó Raúl conmemoración por el 60 aniversario del primer Comité Central del Partido

Ejecutan en Planta Potabilizadora Quintero trabajos de mantenimiento

En Santiago de Cuba, Simposio “CREAR-DIÁLOGO” | Industrias Culturales Creativas

Programa de Atención al Adulto Mayor en San Luis, apuesta por una vejez activa y saludable

Avanza en Santiago de Cuba XVII Comprobación Nacional al Control Interno

Etapa recuperativa en Santiago de Cuba involucra a todos

Las máximas autoridades del Partido y Gobierno, actualizan la situación de la provincia

Pronostican lluvias en gran parte de Cuba

Donde los sueños no se marchitan

Acogerá Santiago de Cuba foro de negocios Ivenza 2025

Suministran alimentos en comunidades de Santiago de Cuba afectadas por la tormenta tropical Imelda

Mejora disponibilidad de agua para la ciudad de Santiago de Cuba

Laboran para restablecer el tramo de la Vía Central del ferrocarril que da acceso a Santiago de Cuba

Municipio de Guamá inicia recuperación

Santiago de Cuba en fase recuperativa

Aclara Aguas Santiago situación con la turbiedad del agua

Continúan las lluvias en el centro y oriente cubanos

Cosecha de café: Prioridad en Songo-La Maya ante grandes picos de maduración del grano

Avanza recuperación del servicio eléctrico en Santiago de Cuba

Se reanudan las actividades docentes en Santiago de Cuba

Laboran para restablecer el tramo de la Vía Central del ferrocarril que da acceso a Santiago de Cuba

Situación meteorológica obliga a la suspensión de las clases en todos los niveles de enseñanza

Santiago de Cuba enfrenta daños a causa de las intensas lluvias

Universidad de Oriente suspende actividades docentes por condiciones meteorológicas adversas

Asume nuevo secretario Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba en Tercer Frente

05 October 2025 Escrito por  Teleturquino
Asume nuevo secretario Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba en Tercer Frente

Con la presencia de Annia Poblador Serguera, Miembro del Buró Ejecutivo Provincial del Partido Comunista de Cuba, se desarrolló este el acto de entrega y recepción del cargo de Primer Secretario del Comité Municipal del Partido en Tercer Frente, proceso mediante el cual asume el cargo el compañero Yoneisis Castellanos Junco de manos de Sobeida Hernández Morales.

El proceso de renovación incluyó, en los últimos 15 días, diferentes recorridos por entidades del territorio, sus Consejos Populares, así como la caracterización de los diferentes frentes de trabajo con énfasis en los asuntos que requieren mayor seguimiento y atención por el cuadro entrante.

Presentes en la ceremonia una representación de directivos y cuadros centros de las organizaciones políticas y de masas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y autoridades gubernamentales locales, quienes con profundo respeto y gratitud, reconocieron de la compañera Sobeida Hernández Morales su entrega, firmeza y sensibilidad política en la conducción de los procesos políticos locales.

En sus palabras Hernández Morales expresó que la continuidad revolucionaria exige compromiso, escucha activa y trabajo desde el corazón del barrio, y llamó a priorizar la formación política de las nuevas generaciones, el fortalecimiento de la economía local y el acompañamiento a las comunidades más vulnerables.

Por su parte, el secretario entrante Yoneisis Castellanos Junco, reafirmó su confianza de que la nueva etapa será de consolidación, participación y renovación, destacando como ejes de trabajo el impulso a la soberanía alimentaria, la atención a los jóvenes y el perfeccionamiento del sistema de trabajo político-ideológico.

