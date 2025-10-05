Asume nuevo secretario Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba en Tercer Frente

Con la presencia de Annia Poblador Serguera, Miembro del Buró Ejecutivo Provincial del Partido Comunista de Cuba, se desarrolló este el acto de entrega y recepción del cargo de Primer Secretario del Comité Municipal del Partido en Tercer Frente, proceso mediante el cual asume el cargo el compañero Yoneisis Castellanos Junco de manos de Sobeida Hernández Morales.

El proceso de renovación incluyó, en los últimos 15 días, diferentes recorridos por entidades del territorio, sus Consejos Populares, así como la caracterización de los diferentes frentes de trabajo con énfasis en los asuntos que requieren mayor seguimiento y atención por el cuadro entrante.

Presentes en la ceremonia una representación de directivos y cuadros centros de las organizaciones políticas y de masas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y autoridades gubernamentales locales, quienes con profundo respeto y gratitud, reconocieron de la compañera Sobeida Hernández Morales su entrega, firmeza y sensibilidad política en la conducción de los procesos políticos locales.

En sus palabras Hernández Morales expresó que la continuidad revolucionaria exige compromiso, escucha activa y trabajo desde el corazón del barrio, y llamó a priorizar la formación política de las nuevas generaciones, el fortalecimiento de la economía local y el acompañamiento a las comunidades más vulnerables.

Por su parte, el secretario entrante Yoneisis Castellanos Junco, reafirmó su confianza de que la nueva etapa será de consolidación, participación y renovación, destacando como ejes de trabajo el impulso a la soberanía alimentaria, la atención a los jóvenes y el perfeccionamiento del sistema de trabajo político-ideológico.