Continúa recogida de firmas en apoyo a Venezuela

Este día los santiagueros están convocados a realizar un matutino espacial y a dar su firma en apoyo a la hermana república Bolivariana de Venezuela en centros laborales, organismos, organizaciones de masas y pueblo en general.

En esas firmas va el compromiso y agradecimiento a los hermanos venezolanos.

A pesar de la contingencia meteorológica, en la reunión del Grupo Temporal de Trabajo se recordó al presidente Hugo Chávez, el mejor amigo de Cuba, como lo calificó el Comandante en Jefe Fidel Castro.

Asimismo, se indicó continuar realizando las firmas de apoyo a ese país hermano con la realización de un matutino especial alrededor de las 11 de mañana en la totalidad de los centros laborales para demostrar que la isla apoya a Venezuela, en un momento donde peligra la paz de la región.

Cuba siempre defenderá las causas justas, y en este caso nos sobran argumentos para apoyar a Venezuela, no podemos permitir que ese país sea invadido por el imperialismo yanqui en su afán de derrocar la revolución bolivariana y apoderarse de sus riquezas.

En esas firmas va el amor del pueblo cubano a los venezolanos y seguiremos junto a ellos defendiendo su revolución y apoyándolos en un momento en que está en peligro la paz en el área.

En Santiago alrededor de ochocientos mil santiagueros con su rúbrica harán patente su apoyo a la hermana nación.