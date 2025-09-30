Continúa recogida de firmas en apoyo a Venezuela

Santiago de Cuba,
0
Cosecha de café: Prioridad en Songo-La Maya ante grandes picos de maduración del grano

Cosecha de café: Prioridad en Songo-La Maya ante grandes picos de maduración del grano

0
Avanza recuperación del servicio eléctrico en Santiago de Cuba

Avanza recuperación del servicio eléctrico en Santiago de Cuba

0
Se reanudan las actividades docentes en Santiago de Cuba

Se reanudan las actividades docentes en Santiago de Cuba

0
Laboran para restablecer el tramo de la Vía Central del ferrocarril que da acceso a Santiago de Cuba

Laboran para restablecer el tramo de la Vía Central del ferrocarril que da acceso a Santiago de Cuba

0
Situación meteorológica obliga a la suspensión de las clases en todos los niveles de enseñanza

Situación meteorológica obliga a la suspensión de las clases en todos los niveles de enseñanza

0
Santiago de Cuba enfrenta daños a causa de las intensas lluvias

Santiago de Cuba enfrenta daños a causa de las intensas lluvias

0
Universidad de Oriente suspende actividades docentes por condiciones meteorológicas adversas

Universidad de Oriente suspende actividades docentes por condiciones meteorológicas adversas

0
Adopta Empresa Eléctrica medidas para garantizar el servicio eléctrico tras intensas lluvias en la provincia

Adopta Empresa Eléctrica medidas para garantizar el servicio eléctrico tras intensas lluvias en la provincia

0
Que el recuerdo se convierta en un llamado a la acción

Que el recuerdo se convierta en un llamado a la acción

0
Aviso de ciclón tropical no.3

Aviso de ciclón tropical no.3

0
Continúan las lluvias en Santiago de Cuba

Continúan las lluvias en Santiago de Cuba

0
Incremento moderado en embalses de Santiago de Cuba, tras lluvias intensas en las últimas horas

Incremento moderado en embalses de Santiago de Cuba, tras lluvias intensas en las últimas horas

0
Se forma la Depresión Tropical al norte de Cuba

Se forma la Depresión Tropical al norte de Cuba

0
Acciones para mitigar posibles efectos de las lluvias

Acciones para mitigar posibles efectos de las lluvias

0
La transportación ante la situación climatológica

La transportación ante la situación climatológica

0
Reparan en San Luis vial hacia el poblado de Chile

Reparan en San Luis vial hacia el poblado de Chile

0
Nueva contienda mundialista

Nueva contienda mundialista

0
Recorre ministra de educación centros de interés social en Guamá

Recorre ministra de educación centros de interés social en Guamá

0
Ministro de turismo visita instalaciones en Santiago de Cuba

Ministro de turismo visita instalaciones en Santiago de Cuba

0
Evalúa Inés Chapman Waugh sitios de interés social en Santiago de Cuba

Evalúa Inés Chapman Waugh sitios de interés social en Santiago de Cuba

0
Examina Marrero Cruz Programa de Gobierno en Santiago de Cuba

Examina Marrero Cruz Programa de Gobierno en Santiago de Cuba

0
Visita Gubernamental recorre centros vitales de Santiago de Cuba (en desarrollo)

Visita Gubernamental recorre centros vitales de Santiago de Cuba (en desarrollo)

0
Jóvenes investigadores de universidades cubanas se reúnen en Santiago de Cuba

Jóvenes investigadores de universidades cubanas se reúnen en Santiago de Cuba

0
Se prevén intensas lluvias y tormentas eléctricas en el oriente cubano a partir de hoy

Se prevén intensas lluvias y tormentas eléctricas en el oriente cubano a partir de hoy

0
Visita Miguel Díaz-Canel termoeléctrica Antonio Maceo de Santiago de Cuba

Visita Miguel Díaz-Canel termoeléctrica Antonio Maceo de Santiago de Cuba

0
La histórica y vigente posición de Cuba

La histórica y vigente posición de Cuba

0
Una carta de 110 años es símbolo de historia, fe y nación

Una carta de 110 años es símbolo de historia, fe y nación

0
Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 25 de septiembre de 2025

Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 25 de septiembre de 2025

0
Rubrican santiagueros apoyo a Venezuela

Rubrican santiagueros apoyo a Venezuela

1
64SN: Avispas se mantienen en la cima

64SN: Avispas se mantienen en la cima

Continúa recogida de firmas en apoyo a Venezuela

30 September 2025 Escrito por 
Continúa recogida de firmas en apoyo a Venezuela

Este día los santiagueros están convocados a realizar un matutino espacial y a dar su firma en apoyo a la hermana república Bolivariana de Venezuela en centros laborales, organismos, organizaciones de masas y pueblo en general.

En esas firmas va el compromiso y agradecimiento a los hermanos venezolanos.

A pesar de la contingencia meteorológica, en la reunión del Grupo Temporal de Trabajo se recordó al presidente Hugo Chávez, el mejor amigo de Cuba, como lo calificó el Comandante en Jefe Fidel Castro.

Asimismo, se indicó continuar realizando las firmas de apoyo a ese país hermano con la realización de un matutino especial alrededor de las 11 de mañana en la totalidad de los centros laborales para demostrar que la isla apoya a Venezuela, en un momento donde peligra la paz de la región.

Cuba siempre defenderá las causas justas, y en este caso nos sobran argumentos para apoyar a Venezuela, no podemos permitir que ese país sea invadido por el imperialismo yanqui en su afán de derrocar la revolución bolivariana y apoderarse de sus riquezas.

En esas firmas va el amor del pueblo cubano a los venezolanos y seguiremos junto a ellos defendiendo su revolución y apoyándolos en un momento en que está en peligro la paz en el área.

En Santiago alrededor de ochocientos mil santiagueros con su rúbrica harán patente su apoyo a la hermana nación.

  • Compartir:
0 Comment 112 Views
Angela Santiesteban Blanco

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Más artículos de este autor: Angela Santiesteban Blanco

Escribir un Comentario

Nacionales

Internacionales

Deportes

Culturales

Especiales

Galería de Fotos

cache/resized/e2991fcfd76e56c0eb214f4a9b050a5a.jpg
67 aniversario del Congreso Campesino en Armas
Read more
0

Videos

Ciencia

Turismo

Historia

Opinión

¿QUIÉNES SOMOS?    |    MAPA DEL SITIO    |    BUZÓN DEL PUEBLO    |    EDICIÓN IMPRESA    |    CONVOCATORIAS   |   EL TIEMPO   |   PRENSA CUBANA
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree