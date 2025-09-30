Santiago de Cuba,
Aclara Aguas Santiago situación con la turbiedad del agua

Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para hoy 30 de septiembre

30 September 2025 Escrito por  Empresa Eléctrica Santiago de Cuba
Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para hoy 30 de septiembre

En el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1798 MW a las 8:00pm.

La producción de energía de los 31 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3006 MWh, con 597 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación?

En el horario de la media se estima una afectación de 1200 MW.

Principales incidencias

Avería:

➡️ Unidad 2 de la CTE Felton.
➡️ Unidad 5 de la CTE Nuevitas.
➡️ Unidad 3 y 5 de la CTE Renté.

Mantenimiento:

➡️ Unidad 1 y 2 de la CTE Santa Cruz .
➡️ Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones térmicas: 385 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible
➡️ 43 centrales de generación distribuida con 398 MW.
➡️ 181 MW indisponibles por falta de lubricante.
➡️ Total de MW afectados por esta causa: 579 MW.
?Pronóstico para el horario pico

Para el pico se estima la recuperación de 50 MW en motores de generación distribuida que se encuentran fuera por combustible y la entrada de la unidad 5 de la CTE Nuevitas con 60 MW.
➡️ Disponibilidad de 1780 MW. ➡️ Demanda máxima de 3550 MW. ➡️ Déficit de 1770 MW. ➡️ Afectación de 1840 MW.

