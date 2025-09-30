Actualización sobre la distribución de gas licuado en Santiago de Cuba

La empresa comercializadora de combustibles actualizó el proceso de extracción, distribución y venta de gas licuado para los consumidores de la provincia de Santiago de Cuba.

A través de la directora de gas licuado, Amarilis Rivero Rodríguez, se informó que hasta la fecha se ha cumplido con lo programado en la extracción de cilindros, aunque se reconocen dificultades para llegar a todos los clientes de forma simultánea.

Principales aspectos abordados:

Causas de las demoras: Se identifican dos causas principales, una disminución en la base de cilindros y la necesidad de priorizar a clientes con reservas atrasadas (que reciben dos cilindros al año), especialmente en las cabeceras municipales y en Santiago de Cuba.

Prioridad de servicios: Se está dando prioridad al servicio puerta a puerta, siempre que el difícil acceso lo permita. Los clientes que viven en zonas de fácil acceso están recibiendo el servicio con normalidad.

Entregas semestrales: Se está procediendo a entregar el segundo cilindro a quienes ya recibieron el primero este semestre. A quienes no han recibido ninguno, se les están entregando los dos cilindros correspondientes al año.

Afectaciones climáticas: Las recientes lluvias han ralentizado el proceso de producción y entrega. Aunque hoy se presentaron dificultades por una afectación eléctrica, estas fueron solucionadas y el servicio de llenado en planta se ha reanudado.

Opción "Mi Turno": La empresa reitera que se respetarán los turnos asignados a través de la aplicación, y pide disculpas a la población si no siempre se puede realizar la entrega en el día asignado.

Pese a las eventualidades, el servicio se mantiene según lo previsto en el cronograma.

Información Vía: Carmen Yero, Periodista de CMKC.