Guamá reporta daños estructurales en el puente Cañizo por intensas lluvias

Santiago de Cuba,
Situación climatológica obliga a la suspensión de las clases en todos los niveles de enseñanza

Santiago de Cuba enfrenta daños a causa de las intensas lluvias

Universidad de Oriente suspende actividades docentes por condiciones meteorológicas adversas

Adopta Empresa Eléctrica medidas para garantizar el servicio eléctrico tras intensas lluvias en la provincia

Que el recuerdo se convierta en un llamado a la acción

Aviso de ciclón tropical no.3

Continúan las lluvias en Santiago de Cuba

Incremento moderado en embalses de Santiago de Cuba, tras lluvias intensas en las últimas horas

Se forma la Depresión Tropical al norte de Cuba

Acciones para mitigar posibles efectos de las lluvias

La transportación ante la situación climatológica

Reparan en San Luis vial hacia el poblado de Chile

Nueva contienda mundialista

Recorre ministra de educación centros de interés social en Guamá

Ministro de turismo visita instalaciones en Santiago de Cuba

Evalúa Inés Chapman Waugh sitios de interés social en Santiago de Cuba

Examina Marrero Cruz Programa de Gobierno en Santiago de Cuba

Visita Gubernamental recorre centros vitales de Santiago de Cuba (en desarrollo)

Jóvenes investigadores de universidades cubanas se reúnen en Santiago de Cuba

Se prevén intensas lluvias y tormentas eléctricas en el oriente cubano a partir de hoy

Visita Miguel Díaz-Canel termoeléctrica Antonio Maceo de Santiago de Cuba

La histórica y vigente posición de Cuba

Una carta de 110 años es símbolo de historia, fe y nación

Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 25 de septiembre de 2025

Rubrican santiagueros apoyo a Venezuela

64SN: Avispas se mantienen en la cima

Intensifican acciones para mitigar efectos de la sequía en Santiago de Cuba

Federación Estudiantil Universitaria en Santiago de Cuba promueve vínculo con la Historia

Periodistas santiagueros debaten el futuro laboral en Cuba

Una dosis de Bombafun para el alma

Guamá reporta daños estructurales en el puente Cañizo por intensas lluvias

29 September 2025 Escrito por  TvSantiago
Las intensas lluvias registradas en el municipio de Guamá han provocado daños estructurales en el puente de Cañizo, una vía de comunicación esencial para el tránsito local.

El fenómeno meteorológico socavó una de las esquinas de la infraestructura, dejando expuesta la base de hormigón que sostiene el paso.

Actualmente, la única parte visible y funcional del puente es la losa superior, lo que representa un riesgo potencial para vehículos y peatones. Cualquier peso adicional sobre la estructura podría comprometer su estabilidad, por lo que se requiere extrema precaución al transitar por la zona.

El puente de Cañizo conecta comunidades rurales con el centro del municipio y es utilizado diariamente por residentes, transportistas y servicios básicos.

Hasta el momento, no se han reportado incidentes mayores en el lugar, pero se recomienda limitar el tránsito y establecer medidas de seguridad para evitar accidentes.

La vigilancia comunitaria y el monitoreo constante serán claves en las próximas horas, mientras se coordina la intervención de especialistas en infraestructura vial.

