Organización de masas sanluisera saluda su aniversario 65

Con el compromiso de mejorar cada día y el reto de llegar al 65 aniversario de la organización, con el cumplimiento de las tareas medibles, la mayor organización de masas en San Luis realiza un grupo de acciones.

Los Comités de defensa de la revolución (CDR) realiza un análisis del comportamiento de la guardia, la cotización, las donaciones de sangre, la participación en las actividades, el funcionamiento de los dúos focales, la lucha contra el delito y las indisciplinas sociales, entre otras tareas igual de importantes.

Dentro de las actividades están las jornadas de limpieza y adorno popular, los trabajos voluntarios, los festivales deportivos y recreativos en los barrios, jornadas de donaciones voluntarias de sangre.

Estos frentes de trabajo constituyen el blanco central del plan de acción que desarrolla la mayor organización de masas en el territorio para festejar el próximo 28 de septiembre su aniversario 64, así lo expresó Daneyis Acosta Cedeño, Coordinadora municipal de la mayor organización de masas aquí.

Rescatar la vitalidad de la organización y actualizar sus misiones y métodos en correspondencia con las complejidades que caracterizan la defensa de la Revolución en el contexto actual, así como dirigir la labor del ente a la captación, movilización y reconocimiento social a los donantes de sangre constituyen objetivos a cumplir para arribar a la fecha.