Organización de masas sanluisera propone jornada de actividades para saludar su aniversario

Con el compromiso de mejorar cada día y el reto de llegar al 66 aniversario de la organización, en 2026, con el cumplimiento de las tareas medibles, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en San Luis, proponen jornada de actividades para saludar su cumpleaños.

Un análisis del comportamiento de la guardia, la cotización, las donaciones de sangre, la participación en las actividades, el funcionamiento de los dúos focales, la lucha contra el delito y las indisciplinas sociales, están dentro de las tareas.

También existe la propuesta de jornadas de limpieza y adorno popular, trabajos voluntarios, festivales deportivos recreativos en los barrios, jornadas de donaciones voluntarias de sangre, y otras.

Estos frentes de trabajo constituyen el blanco central del plan de acción que desarrolla la mayor organización de masas en el territorio para festejar el próximo 28 de septiembre su aniversario 65, así lo expresó Daneyis Acosta Cedeño, Coordinadora municipal de la mayor organización de masas en el territorio.