Organización de masas sanluisera propone jornada de actividades para saludar su aniversario

Santiago de Cuba,
0
Desafía carencias Laboratorio de Ortopedia Técnica de Santiago de Cuba

Desafía carencias Laboratorio de Ortopedia Técnica de Santiago de Cuba

0
Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 17 de septiembre de 2025

Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 17 de septiembre de 2025

0
Cuba lamenta fallecimiento de Ricardo Cabrisas Ruiz

Cuba lamenta fallecimiento de Ricardo Cabrisas Ruiz

0
Con jornada Cuba-México festejan en Santiago de Cuba aniversario 215 del Grito de Dolores

Con jornada Cuba-México festejan en Santiago de Cuba aniversario 215 del Grito de Dolores

0
Santiago de Cuba evaluará gestión local en soberanía alimentaria

Santiago de Cuba evaluará gestión local en soberanía alimentaria

0
Potencian distribución de insumos para la cosecha cafetalera

Potencian distribución de insumos para la cosecha cafetalera

0
Implementan estrategia para mitigar impacto de la sequía en Santiago de Cuba

Implementan estrategia para mitigar impacto de la sequía en Santiago de Cuba

0
¿Ha desaparecido la caballerosidad?

¿Ha desaparecido la caballerosidad?

0
Se alista Santiago de Cuba para el evento de la Radio Joven más antiguo de Cuba

Se alista Santiago de Cuba para el evento de la Radio Joven más antiguo de Cuba

0
Avispas vs Vegueros, un duelo de nocauts

Avispas vs Vegueros, un duelo de nocauts

0
Evalúan acciones para mitigar impacto de la sequía en Santiago de Cuba

Evalúan acciones para mitigar impacto de la sequía en Santiago de Cuba

0
Emisora Triple M Oriental se coronó con el Premio del Barrio

Emisora Triple M Oriental se coronó con el Premio del Barrio

0
Escuela Interarmas José Maceo :Baluarte en la defensa de la Patria

Escuela Interarmas José Maceo :Baluarte en la defensa de la Patria

0
Un día inolvidable para la Educación Cubana

Un día inolvidable para la Educación Cubana

0
Inició la Universidad de Oriente las consultas del Anteproyecto del Código de Trabajo

Inició la Universidad de Oriente las consultas del Anteproyecto del Código de Trabajo

0
Servicios de Taxi Santiago: entre la renovación y el cumplimiento

Servicios de Taxi Santiago: entre la renovación y el cumplimiento

0
Mary: entre el adiós y la bienvenida

Mary: entre el adiós y la bienvenida

0
Se recuperan, paulatinamente, capacidades de generación en Santiago de Cuba

Se recuperan, paulatinamente, capacidades de generación en Santiago de Cuba

0
Se suma la Universidad de Oriente a las actividades por el Centenario del natalicio de Fidel

Se suma la Universidad de Oriente a las actividades por el Centenario del natalicio de Fidel

0
Santiago de Cuba ha garantizado los servicios vitales para el territorio

Santiago de Cuba ha garantizado los servicios vitales para el territorio

0
Informan restablecimiento del Sistema Electroenergético Nacional

Informan restablecimiento del Sistema Electroenergético Nacional

0
Actualización del restablecimiento de SEN

Actualización del restablecimiento de SEN

0
Almeida, ¡siempre presente!

Almeida, ¡siempre presente!

0
Se mantienen las medidas de contingencia ante desconexión del SEN

Se mantienen las medidas de contingencia ante desconexión del SEN

0
Informan medidas para minimizar afectaciones

Informan medidas para minimizar afectaciones

0
Intercambia Grupo Temporal de Trabajo con directiva de la Empresa Comercializadora de Combustible

Intercambia Grupo Temporal de Trabajo con directiva de la Empresa Comercializadora de Combustible

0
Adoptan medidas en Santiago de Cuba ante desconexión del Sistema Electroenergético Nacional

Adoptan medidas en Santiago de Cuba ante desconexión del Sistema Electroenergético Nacional

0
'Felton' por recuperar los parámetros de eficiencia

'Felton' por recuperar los parámetros de eficiencia

0
Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 10 de septiembre de 2025

Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 10 de septiembre de 2025

0
Algunas novedades del anteproyecto del Código de Trabajo

Algunas novedades del anteproyecto del Código de Trabajo

Organización de masas sanluisera propone jornada de actividades para saludar su aniversario

17 September 2025 Escrito por  Radio Majaguabo
Organización de masas sanluisera propone jornada de actividades para saludar su aniversario

Con el compromiso de mejorar cada día y el reto de llegar al 66 aniversario de la organización, en 2026, con el cumplimiento de las tareas medibles, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en San Luis, proponen jornada de actividades para saludar su cumpleaños.

Un análisis del comportamiento de la guardia, la cotización, las donaciones de sangre, la participación en las actividades, el funcionamiento de los dúos focales, la lucha contra el delito y las indisciplinas sociales, están dentro de las tareas.

También existe la propuesta de jornadas de limpieza y adorno popular, trabajos voluntarios, festivales deportivos recreativos en los barrios, jornadas de donaciones voluntarias de sangre, y otras.

Estos frentes de trabajo constituyen el blanco central del plan de acción que desarrolla la mayor organización de masas en el territorio para festejar el próximo 28 de septiembre su aniversario 65, así lo expresó Daneyis Acosta Cedeño, Coordinadora municipal de la mayor organización de masas en el territorio.

 

  • Compartir:

Escribir un Comentario

Nacionales

Internacionales

Deportes

Culturales

Especiales

Galería de Fotos

cache/resized/ee8739003490987d10b9f137e9628dfb.jpg
Desde Santiago de Cuba el homenaje a Fidel
Como es tradición cada 13 agosto una representación del pueblo de Santiago de Cuba encabezado por ...
Read more
0

Videos

Ciencia

Turismo

Historia

Opinión

¿QUIÉNES SOMOS?    |    MAPA DEL SITIO    |    BUZÓN DEL PUEBLO    |    EDICIÓN IMPRESA    |    CONVOCATORIAS   |   EL TIEMPO   |   PRENSA CUBANA
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree