Proyectos de desarrollo local avivan la producción de alimentos en Contramaestre

Santiago de Cuba,
Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 15 de septiembre de 2025

¿Ha desaparecido la caballerosidad?

Se alista Santiago de Cuba para el evento de la Radio Joven más antiguo de Cuba

Avispas vs Vegueros, un duelo de nocauts

Evalúan acciones para mitigar impacto de la sequía en Santiago de Cuba

Emisora Triple M Oriental se coronó con el Premio del Barrio

Escuela Interarmas José Maceo :Baluarte en la defensa de la Patria

Un día inolvidable para la Educación Cubana

Inició la Universidad de Oriente las consultas del Anteproyecto del Código de Trabajo

Servicios de Taxi Santiago: entre la renovación y el cumplimiento

Mary: entre el adiós y la bienvenida

Se recuperan, paulatinamente, capacidades de generación en Santiago de Cuba

Se suma la Universidad de Oriente a las actividades por el Centenario del natalicio de Fidel

Santiago de Cuba ha garantizado los servicios vitales para el territorio

Informan restablecimiento del Sistema Electroenergético Nacional

Actualización del restablecimiento de SEN

Almeida, ¡siempre presente!

Se mantienen las medidas de contingencia ante desconexión del SEN

Informan medidas para minimizar afectaciones

Intercambia Grupo Temporal de Trabajo con directiva de la Empresa Comercializadora de Combustible

Adoptan medidas en Santiago de Cuba ante desconexión del Sistema Electroenergético Nacional

'Felton' por recuperar los parámetros de eficiencia

Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 10 de septiembre de 2025

Algunas novedades del anteproyecto del Código de Trabajo

Diablillos alcanzaron subtítulo en Liga Nacional de Futsal

Los Comités de Defensa de la Revolución festejan su día en Santiago de Cuba

Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 9 de septiembre de 2025

Inició consulta del anteproyecto del Código de Trabajo en Santiago de Cuba

Envía Presidente cubano mensaje de condolencias

Joven Club en Santiago de Cuba: 38 años al servicio del pueblo

Proyectos de desarrollo local avivan la producción de alimentos en Contramaestre

15 September 2025 Escrito por  Radio Grito de Baire
Proyectos de desarrollo local avivan la producción de alimentos en Contramaestre

Contramaestre, al disponer de una decena de Proyectos de Desarrollo Local se encausa a avivar la producción de alimentos con destino al pueblo, ante los desafíos que pone la compleja situación por la que atraviesa Cuba, derivada en lo esencial por el férreo bloqueo económico comercial y financiero impuesto por el gobierno estadounidense.

A los fines también de dar curso a la Ley 148, Ley de Soberanía Alimentaria, Seguridad Alimentaría y Nutricional, en Contramaestre ir al cumplimiento de los planes de producción de alimentos a partir del loable despegue de los sistemas alimentarios en varios polos productivos y áreas de desarrollo agrícola ha de conducir al alcance de la soberanía alimentaria en renglones indispensables para garantizar el sostén de los habitantes.

Este territorio del oriente de Cuba, cuya base económica fundamental recae en la agricultura, cuenta con proyectos que responden a la Línea Estratégica de Desarrollo referente a la producción de alimentos, entre ellos, el encaminado a la producción de grano fríjol y su potenciación por parte de varias estructuras de agrícolas.

Destaca el proyecto que responde a los propósitos convenidos con un Parque Térmico construido en áreas aledañas al emplazamiento fotovoltaico de la zona “El Encanto”, para con uso de energía renovable acceder a la multiplicación masiva y acelerada de posturas a partir de semillas agámicas en cámaras térmicas para los cultivos del plátano y la malanga.

Según las proyecciones con respecto a esta obra, el municipio prevé alcanzar anualmente niveles superiores a los Cuatro millones de posturas, con destino a los diferentes actores de los sistemas productivos locales de los territorios de Tercer Frente y Contramaestre, lo que permita lograr ventas mayores a los 84 millones de pesos por año de explotación de sus capacidades-

No obstante, para alcanzar las metas referidas, toca a la Administración Local ejercer un permanente ejercicio en las formas de control a los productores, al proceso de contratación , en la marcha de la recuperación de los polos productivos, y en el uso de las tierras. Corresponde además al gobierno municipal elevar el nivel de exigencia a los cuadros que dirigen el sistema de la agricultura en Contramaestre.

