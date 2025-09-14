Otorgan condición 35 aniversario del Taller y Concurso Antonio Lloga in Memoriam a personalidades de Santiago de Cuba

Santiago de Cuba,
0
Evalúan acciones para mitigar impacto de la sequía en Santiago de Cuba

Evalúan acciones para mitigar impacto de la sequía en Santiago de Cuba

0
Emisora Triple M Oriental se coronó con el Premio del Barrio

Emisora Triple M Oriental se coronó con el Premio del Barrio

0
Escuela Interarmas José Maceo :Baluarte en la defensa de la Patria

Escuela Interarmas José Maceo :Baluarte en la defensa de la Patria

0
Un día inolvidable para la Educación Cubana

Un día inolvidable para la Educación Cubana

0
Inició la Universidad de Oriente las consultas del Anteproyecto del Código de Trabajo

Inició la Universidad de Oriente las consultas del Anteproyecto del Código de Trabajo

0
Servicios de Taxi Santiago: entre la renovación y el cumplimiento

Servicios de Taxi Santiago: entre la renovación y el cumplimiento

0
Mary: entre el adiós y la bienvenida

Mary: entre el adiós y la bienvenida

0
Se recuperan, paulatinamente, capacidades de generación en Santiago de Cuba

Se recuperan, paulatinamente, capacidades de generación en Santiago de Cuba

0
Se suma la Universidad de Oriente a las actividades por el Centenario del natalicio de Fidel

Se suma la Universidad de Oriente a las actividades por el Centenario del natalicio de Fidel

0
Santiago de Cuba ha garantizado los servicios vitales para el territorio

Santiago de Cuba ha garantizado los servicios vitales para el territorio

0
Informan restablecimiento del Sistema Electroenergético Nacional

Informan restablecimiento del Sistema Electroenergético Nacional

0
Actualización del restablecimiento de SEN

Actualización del restablecimiento de SEN

0
Almeida, ¡siempre presente!

Almeida, ¡siempre presente!

0
Se mantienen las medidas de contingencia ante desconexión del SEN

Se mantienen las medidas de contingencia ante desconexión del SEN

0
Informan medidas para minimizar afectaciones

Informan medidas para minimizar afectaciones

0
Intercambia Grupo Temporal de Trabajo con directiva de la Empresa Comercializadora de Combustible

Intercambia Grupo Temporal de Trabajo con directiva de la Empresa Comercializadora de Combustible

0
Adoptan medidas en Santiago de Cuba ante desconexión del Sistema Electroenergético Nacional

Adoptan medidas en Santiago de Cuba ante desconexión del Sistema Electroenergético Nacional

0
'Felton' por recuperar los parámetros de eficiencia

'Felton' por recuperar los parámetros de eficiencia

0
Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 10 de septiembre de 2025

Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 10 de septiembre de 2025

0
Algunas novedades del anteproyecto del Código de Trabajo

Algunas novedades del anteproyecto del Código de Trabajo

0
Diablillos alcanzaron subtítulo en Liga Nacional de Futsal

Diablillos alcanzaron subtítulo en Liga Nacional de Futsal

0
Los Comités de Defensa de la Revolución festejan su día en Santiago de Cuba

Los Comités de Defensa de la Revolución festejan su día en Santiago de Cuba

0
Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 9 de septiembre de 2025

Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) – 9 de septiembre de 2025

0
Inició consulta del anteproyecto del Código de Trabajo en Santiago de Cuba

Inició consulta del anteproyecto del Código de Trabajo en Santiago de Cuba

0
Envía Presidente cubano mensaje de condolencias

Envía Presidente cubano mensaje de condolencias

0
Joven Club en Santiago de Cuba: 38 años al servicio del pueblo

Joven Club en Santiago de Cuba: 38 años al servicio del pueblo

0
Un legado que no es «cosa del pasado»

Un legado que no es «cosa del pasado»

0
Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional

Nota Informativa: Estado del Sistema Eléctrico Nacional

0
Santiago de Cuba sincronizada al Sistema Eléctrico Nacional

Santiago de Cuba sincronizada al Sistema Eléctrico Nacional

0
Sierra Maestra tendrá siempre el reto de

Sierra Maestra tendrá siempre el reto de "informar y orientar"

Otorgan condición 35 aniversario del Taller y Concurso Antonio Lloga in Memoriam a personalidades de Santiago de Cuba

14 September 2025 Escrito por  Teleturquino
Otorgan condición 35 aniversario del Taller y Concurso Antonio Lloga in Memoriam a personalidades de Santiago de Cuba

En un reencuentro cercano, familiares fundadores, organizadores y antiguos participantes del Taller y Concurso Nacional de la Radio Joven Antonio Lloga in Memoriam se congregaron para conmemorar el 35 aniversario del evento de radio joven más antiguo de Cuba.

 El encuentro contó con la presencia de representantes de la Dirección Provincial de la Radio, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y la Asociación Hermanos Saíz (AHS). El espacio sirvió para evocar la figura de Antonio Lloga, conocido como el “hombre radio”, cuya pasión por la realización artística y la formación de nuevas generaciones dejó una huella imperecedera en la radiodifusión cubana.

Los invitados rememoraron las primeras ediciones del evento, su trascendencia histórica, su carácter experimental y la esencia que mantiene hasta la actualidad, destacando cómo este certamen ha influido en el desarrollo de la radio en el país.

El momento fue propicio para la entrega de la Condición 35 Aniversario del Taller y Concurso Nacional de la Radio Joven Antonio Lloga in Memoriam a personalidades e instituciones que han contribuido al crecimiento y consolidación de esta iniciativa. Entre los homenajeados se encontraron figuras como Pepito Estiú, Gerardo Houdayer y Gertrudis Boizán, entre otros.

De manera especial, se concedió esta condecoración a Nilda García Alemán, destacada radialista santiaguera y Maestra de la Radio, cuya trayectoria y aportes han sido fundamentales para el enriquecimiento del sistema radial en el oriente de Cuba.

Con el reconocimiento a sus fundadores y el talento de sus participantes, el Taller y Concurso de Radio Joven Antonio Lloga in Memoriam se consolida como un espacio vital para la preservación y renovación de la creación artística en la radio cubana.

  • Compartir:

Escribir un Comentario

Nacionales

Internacionales

Deportes

Culturales

Especiales

Galería de Fotos

cache/resized/ee8739003490987d10b9f137e9628dfb.jpg
Desde Santiago de Cuba el homenaje a Fidel
Como es tradición cada 13 agosto una representación del pueblo de Santiago de Cuba encabezado por ...
Read more
0

Videos

Ciencia

Turismo

Historia

Opinión

¿QUIÉNES SOMOS?    |    MAPA DEL SITIO    |    BUZÓN DEL PUEBLO    |    EDICIÓN IMPRESA    |    CONVOCATORIAS   |   EL TIEMPO   |   PRENSA CUBANA
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree