Santiago de Cuba,
El agua se agota en Santiago de Cuba

Nuestro SIERRA MAESTRA

¡A luchar por el título!

Revolución: convertir la adversidad en valor

Recorrió Primer Ministro sitios de interés económico-social

68 años de grandiosas pequeñas historias

Alerta pediátrica contra la automedicación

Evoluciona satisfactoriamente paciente pediátrico trasladado de urgencia en Santiago de Cuba

Visitó Morales Ojeda la Central Termoeléctrica Antonio Maceo

A buen ritmo, ejecución del parque Solar Fotovoltaico Rafael Reyes

Avispas con buen arranque

Aeropuerto Internacional Antonio Maceo: una puerta con mundo

Estamos “Juntos por el Café”

Benny y Pancho...dos voces eternas

64SN: Avispas debutaron por todo lo alto

Universidad de Oriente realiza acto de inicio de curso

Sufre quemaduras operador de

Atención a personas en situación de vulnerabilidad, prioridad en Santiago de Cuba

Ciudad Escolar 26 de Julio, el legado del Fidel

Avispas, abanderadas previo a la 64 Serie Nacional de Béisbol

Hasta “Intervisión” en Moscú de la mano y con la voz de Zulema

El niño rebelde

Inició el curso escolar 2025-2026 en Santiago de Cuba

Y al llegar septiembre la Educación sigue aquí

Ecos santiagueros del “Timbalaye” 2025

Diablillos, con grandes metas

Ellas no están solas

A las puertas de la 64 Serie Nacional

“Militaré en el Partido hasta mi último aliento”

Un día inolvidable para todos

Vinent se estrenó con éxito en Mundial de boxeo

07 September 2025 
Vinent se estrenó con éxito en Mundial de boxeo

Debut soñado tuvo el santiaguero Luis Enrique Vinent (60 kg) en el Campeonato Mundial de Boxeo, al superar al croata Vide Prkacin en la ronda de 64 competidores, por decisión unánime de los jueces (5-0).

Esta fue la única nota positiva de los cubanos en la jornada de estreno, pues el espirituano Jorge Cuellar (70 kg) y el camagüeyano Nelson Williams (90 kg) cayeron en sus duelos con el sueco Kevin Scott (1-4) y el turco Emrah Yasar (1-4), respectivamente.

De acuerdo con el diario digital Jit, el combate entre Cuellar y Scott fue detenido en el asalto intermedio, tras un encontronazo de cabezas que le provocó una herida al antillano, necesitada de sutura. Los jueces votaron a favor de su oponente, quien se había impuesto en el primer asalto, si bien Cuellar se encontraba delante en el siguiente.

Este viernes correspondía la primera salida del bicampeón olímpico Julio César La Cruz, frente al azerbaiyano Mahammad Abdullayev, en la división de los +90 kg, según indicaba la página oficial del evento. Para Vinent, la competencia continuará hoy, ante el húngaro Kruzito Kovacs.

Más de quinientos púgiles se han dado cita en la ciudad inglesa de Liverpool para animar el Campeonato Mundial de Boxeo, primero organizado por World Boxing, el cual cuenta con 10 categorías de peso, tanto para hombres como para mujeres. Entre los participantes, se hallan 17 medallistas en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Irma Rivera Sánchez

