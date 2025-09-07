Vinent se estrenó con éxito en Mundial de boxeo

Debut soñado tuvo el santiaguero Luis Enrique Vinent (60 kg) en el Campeonato Mundial de Boxeo, al superar al croata Vide Prkacin en la ronda de 64 competidores, por decisión unánime de los jueces (5-0).

Esta fue la única nota positiva de los cubanos en la jornada de estreno, pues el espirituano Jorge Cuellar (70 kg) y el camagüeyano Nelson Williams (90 kg) cayeron en sus duelos con el sueco Kevin Scott (1-4) y el turco Emrah Yasar (1-4), respectivamente.

De acuerdo con el diario digital Jit, el combate entre Cuellar y Scott fue detenido en el asalto intermedio, tras un encontronazo de cabezas que le provocó una herida al antillano, necesitada de sutura. Los jueces votaron a favor de su oponente, quien se había impuesto en el primer asalto, si bien Cuellar se encontraba delante en el siguiente.

Este viernes correspondía la primera salida del bicampeón olímpico Julio César La Cruz, frente al azerbaiyano Mahammad Abdullayev, en la división de los +90 kg, según indicaba la página oficial del evento. Para Vinent, la competencia continuará hoy, ante el húngaro Kruzito Kovacs.

Más de quinientos púgiles se han dado cita en la ciudad inglesa de Liverpool para animar el Campeonato Mundial de Boxeo, primero organizado por World Boxing, el cual cuenta con 10 categorías de peso, tanto para hombres como para mujeres. Entre los participantes, se hallan 17 medallistas en los Juegos Olímpicos de París 2024.