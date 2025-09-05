Santiago de Cuba,
Santiago de Cuba enfrenta una de las peores sequias de los ultimos años

05 September 2025
Santiago de Cuba enfrenta una de las peores sequias de los ultimos años
Santiago Martí

Los principales embalses que abastecen a más del 80 porciento de la ciudad cabecera, almacenan 23,3 millones de metros cubicos, o sea el 15, 6 por ciento de su capacidad de llenado, totalmente deprimidos.

Actualmente el sistema noroeste entrega alrededor de 1380 litros por segundo a la poblacion, de una demanda de 2300 litros por segundo.

La crisis climática no es una amenaza futura, es presente. Y se siente en cada comunidad santiaguera donde los ciclos de distribución de agua se han alargado a más de 30 días.

Ante esta problemática que enciende las alarmas, las autoridades del territorio y directivos del instituto nacional de recursos hidraúlicos han activado planes de emergencia.

El apoyo con carros cisternas, el rebombeo en pozos alternativos y la inversión capital de la estación de bombeo Campo de Tiro, son acciones que buscan paliar la crítica situación.

1757078647682En la estación de bombeo Campo de Tiro, se están probando tres nuevas bombas hidráulicas como parte de las acciones para optimizar el sistema de distribución de agua en la ciudad. Éstas pruebas forman parte de un esfuerzo técnico y estratégico para fortalecer el bombeo en zonas clave, garantizando mayor estabilidad y cobertura en el servicio.

La sequía por la que transita la provincia pone a prueba la solidaridad, la capacidad de respuesta, y la conciencia colectiva para el ahorro.

