Santiago de Cuba,
Rancho Club por recuperar su esplendor

Benny y Pancho...dos voces eternas

64SN: Avispas debutaron por todo lo alto

Universidad de Oriente realiza acto de inicio de curso

Sufre quemaduras operador de

Atención a personas en situación de vulnerabilidad, prioridad en Santiago de Cuba

Ciudad Escolar 26 de Julio, el legado del Fidel

Avispas, abanderadas previo a la 64 Serie Nacional de Béisbol

Hasta “Intervisión” en Moscú de la mano y con la voz de Zulema

El niño rebelde

Inició el curso escolar 2025-2026 en Santiago de Cuba

Y al llegar septiembre la Educación sigue aquí

Ecos santiagueros del “Timbalaye” 2025

Diablillos, con grandes metas

Ellas no están solas

A las puertas de la 64 Serie Nacional

“Militaré en el Partido hasta mi último aliento”

Un día inolvidable para todos

Los tiempos precisan cerrar filas

Reafirma Santiago de Cuba solidaridad con Venezuela

El mejor lugar para nuestros hijos es la escuela

Conforme a lo previsto se desarrolla pago a beneficiarios de la Seguridad Social

Concluyen acciones técnicas a servicios móviles

Presencia japonesa en Santiago de Cuba

Santiago de Cuba recibe importante donativo francés

Se prevé la garantía de la Merienda Escolar en el nuevo curso

Y al llegar septiembre la Educación sigue aquí

Trabajan por reforzar la amistad entre Timor Lester y Cuba

Reconoce UJC esfuerzo joven en el sector energético

En marcha en Santiago de Cuba edición 17 del Festival Internacional de Rumba Timbalaye

Intoxicación exógena por ingerir fármaco no certificado provoca fallecimiento de un menor

03 September 2025 Escrito por  Dirección Provincial de Salud Pública
La comunidad de La Maya, en Santiago de Cuba, se encuentra consternada tras la intoxicación exógena de dos menores por el consumo en el hogar de un medicamento no certificado, que provocó el deceso de uno de ellos.

El infante fallecido, de 5 años de edad, arribó en la mañana del 2 de septiembre al policlínico Carlos Juan Finlay, del municipio Songo-La Maya, por presentar convulsiones tras la administración en casa de Paracetamol de 500 mg de producción extranjera y con fecha de caducidad del año 2020. Con inmediatez fue examinado y asistido por el personal sanitario hasta su lamentable deceso.

Mediante la entrevista a los familiares, se conoció que otro de los niños de la vivienda, de 11 años de edad, presentaba un cuadro similar, por lo que se solicitó su trasladado inmediato a la institución.

Por el evidente deterioro de su estado de salud y confirmación del consumo del medicamento señalado, fueron aplicados los protocolos diagnóstico-terapéuticos para compensarlo y trasladarlo posteriormente al Hospital Infantil Juan de la Cruz Martínez Maceira, de la cabecera provincial, en cuya unidad de Cuidados Intensivos se encuentra actualmente recuperado, estable y bajo observación.

Por lo sensible del hecho, las autoridades sanitarias desarrollan una investigación para esclarecer las circunstancias del incidente y reforzar las medidas de seguridad en el manejo de productos farmacéuticos en el hogar.

El fatídico suceso genera un llamado de atención sobre la importancia de fortalecer la educación sanitaria en las comunidades, y promover el acceso seguro a medicamentos en condiciones adecuadas.

Ofrecemos nuestras condolencias a familiares y amigos por la lamentable pérdida.

 

