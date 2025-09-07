A las 19:37 Hrs. Dispara la Linea de 220 kV NUEVITAS-TUNAS 220 kV provocando la desconexión del sistema desde las Tunas hasta Guantánamo.
Se investigan las causas y se trabaja en la recuperación del sistema en el oriente del país.
Desconectado del sistema eléctrico nacional el oriente cubano. Se investigan las causas.
El proceso de consulta del anteproyecto de Ley del Código de Trabajo comienza hoy en el país, con un grupo de entrenamientos pilotos que permitirán concluir la preparación de los…
Del 17 al 20 de septiembre, Santiago de Cuba se convertirá en la capital de la radio joven cubana con la celebración de la 35 edición del Taller y Concurso…
Muchos han sido los hitos que marcarán para la historia la tercera visita del Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez a la República Popular China, realizada entre el 2 y el 6…
El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llegó en la tarde noche de este sábado (hora local) a la capital laosiana,…