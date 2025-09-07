Desconectado del sistema eléctrico nacional el oriente cubano. Se investigan las causas.

A las 19:37 Hrs. Dispara la Linea de 220 kV NUEVITAS-TUNAS 220 kV provocando la desconexión del sistema desde las Tunas hasta Guantánamo.

Se investigan las causas y se trabaja en la recuperación del sistema en el oriente del país.



