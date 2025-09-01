Más de 170 mil estudiantes a las aulas santiagueras

La alegría inunda las calles de las ciudades, pueblos y comunidades de la provincia de Santiago de Cuba, en la que más de 170 mil estudiantes asisten a las 1243 instituciones educativas que abrieron sus puertas este lunes, "con la cobertura docente garantizada y los principales insumos para las bases materiales de estudio y de vida", refirió a Granma Raúl Samón Soto, director general de Educación en el territorio.

Por primera vez Yosef Barrientos llega a la escuela, "la misma donde yo estudié, y en la que tendrá excelentes maestros", aseguró, desde Palma Soriano, su madre; igualmente Tania, la progenitora del sanluisero José Manuel Leyva, considera que " iniciar los estudios es lo mejor que puede pasarle a mi niño a sus escasos cinco años".

Varios centros han comenzado el periodo lectivo totalmente remozados, como es el caso del círculo infantil Los Abelitos, en el municipio cabecera, que fue objeto de una inversión que ascendió a los 23 millones de pesos y en esta jornada fue la sede de las activides centrales por el inicio del nuevo curso escolar en la provincia indómita.