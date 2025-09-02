Santiago de Cuba,
Atención a personas en situación de vulnerabilidad, prioridad en Santiago de Cuba

Ciudad Escolar 26 de Julio, el legado del Fidel

Avispas, abanderadas previo a la 64 Serie Nacional de Béisbol

Hasta “Intervisión” en Moscú de la mano y con la voz de Zulema

El niño rebelde

Inició el curso escolar 2025-2026 en Santiago de Cuba

Y al llegar septiembre la Educación sigue aquí

Ecos santiagueros del “Timbalaye” 2025

Diablillos, con grandes metas

Ellas no están solas

A las puertas de la 64 Serie Nacional

“Militaré en el Partido hasta mi último aliento”

Un día inolvidable para todos

Los tiempos precisan cerrar filas

Reafirma Santiago de Cuba solidaridad con Venezuela

El mejor lugar para nuestros hijos es la escuela

Conforme a lo previsto se desarrolla pago a beneficiarios de la Seguridad Social

Concluyen acciones técnicas a servicios móviles

Presencia japonesa en Santiago de Cuba

Santiago de Cuba recibe importante donativo francés

Se prevé la garantía de la Merienda Escolar en el nuevo curso

Y al llegar septiembre la Educación sigue aquí

Trabajan por reforzar la amistad entre Timor Lester y Cuba

Reconoce UJC esfuerzo joven en el sector energético

En marcha en Santiago de Cuba edición 17 del Festival Internacional de Rumba Timbalaye

No habrá impunidad para quienes ultrajan el derecho a la vida

Ya se recoge café en San Luis

Priorizan agro azucareros preparación de la zafra azucarera

Más de un millón 500 mil estudiantes iniciarán el curso escolar

Minint en Santiago de Cuba informa e investiga repudiable crimen

Proyecto social «Por una sonrisa» acoge a niños con discapacidad intelectual en San Luis

02 September 2025 Escrito por  Radio Majaguabo
Proyecto social «Por una sonrisa» acoge a niños con discapacidad intelectual en San Luis

El proyecto «Por una Sonrisa» de este municipio acoge a niños en situación de discapacidad intelectual.

Recientemente, sus integrantes recorrieron la Finca Monte Sion del productor Roberto Montero Fuentes.

En la visita se produjo un intercambio de ideas con proyecciones a futuro, como la creación de un Círculo de interés para el desarrollo de la fruticultura moderna que incluirá a los niños con necesidades especiales del proyecto.

Además de los profesores del INDER Erasmo Robert y Alfredo Pomber, la trabajadora social Leyanis Cuñat Hernández, la funcionaria del gobierno municipal Marisleidis Serra Rodríguez y la representante del proyecto «Por una

Sonrisa» Yaumari Hechavarria Driggs, periodista de Radio Majaguabo, hubo otros participantes.

