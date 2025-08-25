El pueblo agradece rápido actuar de la policía

Santiago de Cuba,
0
A las puertas del Seminario Nacional “Al Hombre Caguairán”

A las puertas del Seminario Nacional “Al Hombre Caguairán”

0
Campaña de siembra de primavera en Contramaestre avanza a pesar de obstáculos

Campaña de siembra de primavera en Contramaestre avanza a pesar de obstáculos

0
Autoridades provinciales llaman a proteger la atención al paciente en hospital de Contramaestre

Autoridades provinciales llaman a proteger la atención al paciente en hospital de Contramaestre

0
Equidad en salud, una responsabilidad ética

Equidad en salud, una responsabilidad ética

0
El vandalismo debe ser condenado con toda severidad

El vandalismo debe ser condenado con toda severidad

0
Historias y resistencia ante las adversidades

Historias y resistencia ante las adversidades

0
Mujeres vencedoras de imposibles

Mujeres vencedoras de imposibles

0
Condecoradas santiagueras destacadas por aniversario 65 de la Fmc

Condecoradas santiagueras destacadas por aniversario 65 de la Fmc

0
Ellas las HEROÍNAS

Ellas las HEROÍNAS

0
Cuba celebró el aniversario de su organización femenil (+ Fotos)

Cuba celebró el aniversario de su organización femenil (+ Fotos)

0
Una gala santiaguera para la Federación de Mujeres Cubanas

Una gala santiaguera para la Federación de Mujeres Cubanas

0
Reafirman valor del legado de Vilma Espín Guillois

Reafirman valor del legado de Vilma Espín Guillois

0
Presidió Díaz-Canel el acto de condecoraciones por el aniversario 65 de la FMC

Presidió Díaz-Canel el acto de condecoraciones por el aniversario 65 de la FMC

0
Noemí del Toro: guardiana de las tradiciones del ron cubano

Noemí del Toro: guardiana de las tradiciones del ron cubano

0
El Campismo La Mula, paraíso para la recreación sana

El Campismo La Mula, paraíso para la recreación sana

0
A las puertas 'Lloga in memoriam'

A las puertas 'Lloga in memoriam'

0
Con la satisfacción del deber cumplido

Con la satisfacción del deber cumplido

0
Vuelve a ser «la hora del recuento, y de la marcha unida»

Vuelve a ser «la hora del recuento, y de la marcha unida»

0
Taniuska Duany:

Taniuska Duany: "Ser farera es orgullo; cambió y organizó mi vida"

0
Celebran acto provincial por aniversario de la FMC

Celebran acto provincial por aniversario de la FMC

0
Hacia el aniversario 65 de la FMC: América Lavadí Arce, sangre joven en las calles de Santiago

Hacia el aniversario 65 de la FMC: América Lavadí Arce, sangre joven en las calles de Santiago

0
Santiago de Cuba se alista para un curso escolar transformador dedicado a Fidel Castro

Santiago de Cuba se alista para un curso escolar transformador dedicado a Fidel Castro

0
Tropical Contramaestre S.A por mayores resultados para el pueblo

Tropical Contramaestre S.A por mayores resultados para el pueblo

0
Notable aporte de trabajadores sanluiseros vinculados a la producción de alimentos

Notable aporte de trabajadores sanluiseros vinculados a la producción de alimentos

0
Hacia el 65 aniversario de la FMC: José Martí sobre la mujer

Hacia el 65 aniversario de la FMC: José Martí sobre la mujer

0
Fidel vivo en el cariño de los nuevos

Fidel vivo en el cariño de los nuevos

0
64 años de vanguardia artística al servicio de la Revolución

64 años de vanguardia artística al servicio de la Revolución

0
Beneficiará aumento de pensiones a más de 135 mil santiagueros

Beneficiará aumento de pensiones a más de 135 mil santiagueros

0
Micro 9 en transformación

Micro 9 en transformación

0
Perucho vive

Perucho vive

El pueblo agradece rápido actuar de la policía

25 August 2025 Escrito por 
El pueblo agradece rápido actuar de la policía
En acto público fueron devolvueltos varios equipos electrodomésticos robados de un punto de venta de una TCP

La Policía Nacional Revolucionaria trabaja intensamente y sanciona a todos aquellos involucrados en actos o hechos vandálicos que afecten la tranquilidad y la paz ciudadana.

En operativo realizado por la Policía Nacional Revolucionaria en la barriada de Chicharrones fue detenido un ciudadano involucrado en el tráfico de sustancias prohibidas.

En el momento de la detención cargaba un bolso que en su interior tenía un envoltorio con cocaína, la que pretendía comercializar en zonas aledañas.

De igual modo, en un camión particular procedente de Granma, en el Punto de Control a la entrada de Santiago de Cuba, se procedió a la detención de un hombre que viajaba sentado con su equipaje en las piernas, y cuando la policía detuvo el vehículo para inspeccionarlo, intentó bajarse dejando el maletín en el asiento.

Ante este comportamiento, inmediatamente los agentes del orden se dieron cuenta que el individuo pretendía evadirlos y le fue detectado en el maletín que llevaba consigo un paquete de marihuana.

Según refleja la publicación del perfil en facebook Héroes del Moncada, las personas que se trasladaban en el camión apoyaron a los oficiales en la detención, repudiando el tráfico de drogas.

Una vez más nuestra PNR demuestra que hay Tolerancia Cero contra este flagelo y las acciones reafirman el compromiso de enfrentar el tráfico y consumo de drogas, y todo lo que atente contra la tranquilidad ciudadana y el orden interior.

El Código Penal cubano, establece en el artículo 235.1, que el individuo que produzca, elabore, transporte, trafique, adquiera, introduzca o extraiga del territorio nacional o tenga en su poder, con el propósito de traficar o, procure a otra persona drogas ilícitas o sustancias con efectos similares, incurre en una sanción de privación de libertad de cuatro a 10 años.

Esta sanción menor también se extiende para quien opere desde su vivienda o dirija locales destinados al consumo de drogas, a quien fabrique o transporte los materiales para la producción o fabricación ilícita de drogas, para quien cultive la planta Cannabis, así como para quien organice, gestione o financie dichas actividades.

536237434 635384159648156 1531216479866905386 n

Devueltos bienes robados

En el municipio de Contramaestre, en la localidad Frank País, la PNR realizó la entrega de bienes sustraídos de una vivienda, en un acto público en el que participaron los factores de la comunidad y vecinos.

La víctima reconoció el trabajo de los oficiales, que permitió recuperar todos los objetos que le habían sustraído en un robo con fuerza, y agradeció el acompañamiento constante a la población.

Asimismo, en el Micro 1A del centro urbano Abel Santamaría, tras el robo efectuado en un domicilio, y la investigación realizada, en menos de 12 horas fue detenido el autor de los hechos, recuperados los bienes sustraídos y entregados a la víctima.

Malú, como apodan a esta vecina víctima del robo, agradeció en acto público en su localidad, al Jefe de Sector y a la PNR, por la inmediatez en la recuperación de los objetos robados.

Hasta el poblado de Matías en el municipio III Frente llegó la Policía Nacional Revolucionaria para en acto público devolver varios equipos electrodomésticos robados de un punto de venta de una TCP.

En el intercambio con los vecinos las autoridades explicaron que algunos de los objetos robados estaban siendo comercializado a través de las redes sociales, lo que permitió esclarecer con más rapidez el hecho, recuperar todos los equipos y detener a los autores.

Las víctimas agradecieron a la policía por al profesionalidad del trabajo y la recuperación de todos los bienes sustraídos.

  • Compartir:
0 Comment 140 Views
Mayte García Tintoré

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Más artículos de este autor: Mayte García Tintoré

Escribir un Comentario

Nacionales

Internacionales

Deportes

Culturales

Especiales

Galería de Fotos

cache/resized/ee8739003490987d10b9f137e9628dfb.jpg
Desde Santiago de Cuba el homenaje a Fidel
Como es tradición cada 13 agosto una representación del pueblo de Santiago de Cuba encabezado por ...
Read more
0

Videos

Ciencia

Turismo

Historia

Opinión

¿QUIÉNES SOMOS?    |    MAPA DEL SITIO    |    BUZÓN DEL PUEBLO    |    EDICIÓN IMPRESA    |    CONVOCATORIAS   |   EL TIEMPO   |   PRENSA CUBANA
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree