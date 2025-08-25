El pueblo agradece rápido actuar de la policía

En acto público fueron devolvueltos varios equipos electrodomésticos robados de un punto de venta de una TCP

La Policía Nacional Revolucionaria trabaja intensamente y sanciona a todos aquellos involucrados en actos o hechos vandálicos que afecten la tranquilidad y la paz ciudadana.

En operativo realizado por la Policía Nacional Revolucionaria en la barriada de Chicharrones fue detenido un ciudadano involucrado en el tráfico de sustancias prohibidas.

En el momento de la detención cargaba un bolso que en su interior tenía un envoltorio con cocaína, la que pretendía comercializar en zonas aledañas.

De igual modo, en un camión particular procedente de Granma, en el Punto de Control a la entrada de Santiago de Cuba, se procedió a la detención de un hombre que viajaba sentado con su equipaje en las piernas, y cuando la policía detuvo el vehículo para inspeccionarlo, intentó bajarse dejando el maletín en el asiento.

Ante este comportamiento, inmediatamente los agentes del orden se dieron cuenta que el individuo pretendía evadirlos y le fue detectado en el maletín que llevaba consigo un paquete de marihuana.

Según refleja la publicación del perfil en facebook Héroes del Moncada, las personas que se trasladaban en el camión apoyaron a los oficiales en la detención, repudiando el tráfico de drogas.

Una vez más nuestra PNR demuestra que hay Tolerancia Cero contra este flagelo y las acciones reafirman el compromiso de enfrentar el tráfico y consumo de drogas, y todo lo que atente contra la tranquilidad ciudadana y el orden interior.

El Código Penal cubano, establece en el artículo 235.1, que el individuo que produzca, elabore, transporte, trafique, adquiera, introduzca o extraiga del territorio nacional o tenga en su poder, con el propósito de traficar o, procure a otra persona drogas ilícitas o sustancias con efectos similares, incurre en una sanción de privación de libertad de cuatro a 10 años.

Esta sanción menor también se extiende para quien opere desde su vivienda o dirija locales destinados al consumo de drogas, a quien fabrique o transporte los materiales para la producción o fabricación ilícita de drogas, para quien cultive la planta Cannabis, así como para quien organice, gestione o financie dichas actividades.

Devueltos bienes robados

En el municipio de Contramaestre, en la localidad Frank País, la PNR realizó la entrega de bienes sustraídos de una vivienda, en un acto público en el que participaron los factores de la comunidad y vecinos.

La víctima reconoció el trabajo de los oficiales, que permitió recuperar todos los objetos que le habían sustraído en un robo con fuerza, y agradeció el acompañamiento constante a la población.

Asimismo, en el Micro 1A del centro urbano Abel Santamaría, tras el robo efectuado en un domicilio, y la investigación realizada, en menos de 12 horas fue detenido el autor de los hechos, recuperados los bienes sustraídos y entregados a la víctima.

Malú, como apodan a esta vecina víctima del robo, agradeció en acto público en su localidad, al Jefe de Sector y a la PNR, por la inmediatez en la recuperación de los objetos robados.

Hasta el poblado de Matías en el municipio III Frente llegó la Policía Nacional Revolucionaria para en acto público devolver varios equipos electrodomésticos robados de un punto de venta de una TCP.

En el intercambio con los vecinos las autoridades explicaron que algunos de los objetos robados estaban siendo comercializado a través de las redes sociales, lo que permitió esclarecer con más rapidez el hecho, recuperar todos los equipos y detener a los autores.

Las víctimas agradecieron a la policía por al profesionalidad del trabajo y la recuperación de todos los bienes sustraídos.