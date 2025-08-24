Desde Santiago de Cuba festejan en comunidad “Sierra Maestra” aniversario 65 de la FMC

Las organizaciones de masas del Centro Urbano Sierra Maestra, en la avenida Victoriano Garzón en Santiago de Cuba, festejaron hoy los 65 años de la constitución de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

En el parque colindante con las torres habitacionales de 18 plantas se desarrolló la acción política, cultural y recreativa, para homenajear a las mujeres de la Federación.

Al encuentro asistieron Alaín Eloy Gómez Brossard, presidente del Consejo Popular 30 de Noviembre; René Fuentes Panucia, coordinador de la Zona 474 de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), y directivos en la comunidad, del Partido Comunista de Cuba, la FMC y el resto de las organizaciones sociales.

Una mujer destacada en el ámbito cultural: Celia Micklín Ramírez, “Nana”, dirige la comparsa infantil de El Guayabito, agrupación que puso la música y el ritmo en la celebración por el aniversario de la FMC.

También, actuaron para las federadas, los invitados y el público que se sumó al festejo, el grupo folclórico infantil Eshuire Miwa (La suerte y la sonrisa de Eleguá), organizado por María del Rosario Duany Morell, activista cultural de la comunidad “Sierra Maestra”.

Para la celebración de la efeméride fue determinante la intervención de Fredeslibia Díaz, federada destacada y promotora cultural de la comunidad, junto a representantes de la Casa Municipal de Cultura Miguel Matamoros, el Combinado Deportivo 30 de Noviembre, y féminas y compañeros de los edificios “Turquino”, “La Plata”, “Batalla del Jigüe”, “Cinco Palmas” y “Combate del Uvero”.