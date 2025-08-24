Santiago de Cuba,
Historias y resistencia ante las adversidades

Mujeres vencedoras de imposibles

Condecoradas santiagueras destacadas por aniversario 65 de la Fmc

Ellas las HEROÍNAS

Cuba celebró el aniversario de su organización femenil (+ Fotos)

Una gala santiaguera para la Federación de Mujeres Cubanas

Reafirman valor del legado de Vilma Espín Guillois

Presidió Díaz-Canel el acto de condecoraciones por el aniversario 65 de la FMC

Noemí del Toro: guardiana de las tradiciones del ron cubano

El Campismo La Mula, paraíso para la recreación sana

A las puertas 'Lloga in memoriam'

Con la satisfacción del deber cumplido

Vuelve a ser «la hora del recuento, y de la marcha unida»

Taniuska Duany:

Celebran acto provincial por aniversario de la FMC

Hacia el aniversario 65 de la FMC: América Lavadí Arce, sangre joven en las calles de Santiago

Santiago de Cuba se alista para un curso escolar transformador dedicado a Fidel Castro

Tropical Contramaestre S.A por mayores resultados para el pueblo

Notable aporte de trabajadores sanluiseros vinculados a la producción de alimentos

Hacia el 65 aniversario de la FMC: José Martí sobre la mujer

Fidel vivo en el cariño de los nuevos

64 años de vanguardia artística al servicio de la Revolución

Beneficiará aumento de pensiones a más de 135 mil santiagueros

Micro 9 en transformación

Perucho vive

Me siento realizada por mi trayectoria y mi presente

Inauguran casita infantil Rayito de Sol

Agasaja Santiago de Cuba Campamento de Verano 2025

64 SNB: Las Avispas alistan su arsenal

Nancy: Una mujer que nació para sanar, enseñar y salvar

Desde Santiago de Cuba festejan en comunidad “Sierra Maestra” aniversario 65 de la FMC

24 August 2025 
Desde Santiago de Cuba festejan en comunidad "Sierra Maestra" aniversario 65 de la FMC
Del autor

Las organizaciones de masas del Centro Urbano Sierra Maestra, en la avenida Victoriano Garzón en Santiago de Cuba, festejaron hoy los 65 años de la constitución de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

En el parque colindante con las torres habitacionales de 18 plantas se desarrolló la acción política, cultural y recreativa, para homenajear a las mujeres de la Federación.

Al encuentro asistieron Alaín Eloy Gómez Brossard, presidente del Consejo Popular 30 de Noviembre; René Fuentes Panucia, coordinador de la Zona 474 de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), y directivos en la comunidad, del Partido Comunista de Cuba, la FMC y el resto de las organizaciones sociales.

Una mujer destacada en el ámbito cultural: Celia Micklín Ramírez, “Nana”, dirige la comparsa infantil de El Guayabito, agrupación que puso la música y el ritmo en la celebración por el aniversario de la FMC.

También, actuaron para las federadas, los invitados y el público que se sumó al festejo, el grupo folclórico infantil Eshuire Miwa (La suerte y la sonrisa de Eleguá), organizado por María del Rosario Duany Morell, activista cultural de la comunidad “Sierra Maestra”.

Para la celebración de la efeméride fue determinante la intervención de Fredeslibia Díaz, federada destacada y promotora cultural de la comunidad, junto a representantes de la Casa Municipal de Cultura Miguel Matamoros, el Combinado Deportivo 30 de Noviembre, y féminas y compañeros de los edificios “Turquino”, “La Plata”, “Batalla del Jigüe”, “Cinco Palmas” y “Combate del Uvero”.

foto 4

foto 3

foto 2

 

 

 

