Se alista la Universidad de Ciencias Médicas para recibir a sus nuevos estudiantes

El inicio del curso escolar siempre genera grandes expectativas, especialmente cuando se trata de recibir a los estudiantes de primer año en la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. Este proceso, que se raliza en todas las instituciones de educación superior del país, marca el comienzo de una etapa decisiva en la formación de los futuros profesionales de la salud.

Roger Alejandro Leyva Poblador, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) en esta casa de altos estudios, compartió con Sierra Maestra los detalles de la bienvenida. “Cada vez que recibimos nuevos estudiantes en nuestra gran casa de altos estudios médicos, se genera una expectativa fundamental”, afirmó, destacando el compromiso que implica su formación.

“Las carreras de las ciencias médicas no son fáciles porque demandan mucho estudio, mucha consagración y mucho humanismo como una de las cualidades fundamentales”, explicó el dirigente estudiantil. El mensaje principal para los noveles estudiantes, según sus palabras, es de aliento y confianza en sus capacidades.

“El mensaje que les transmitimos a nuestros nuevos muchachos es que tengan confianza, que tengan esperanza, que sepan que la perseverancia y el sacrificio son las claves del triunfo”, recalcó. Añadió que “el estudio constante y consecuente serán las estrategias que podrán utilizar para poder alcanzar esa meta que, luego de cinco y seis años, se verá reflejada en sus títulos”.

Respecto al programa de actividades preparado para este inicio de curso, el también Miembro del Consejo Nacional de la FEU detalló: “Para nuestros estudiantes está, por supuesto, el ingreso a la universidad el primero de septiembre con un recibimiento por todo lo alto”. Éste busca familiarizarlos con una formación que “difiere mucho de lo aprendido en enseñanzas precedentes”.

“Estaremos realizando muchísimas actividades. Entre ellas, del primero al cinco de septiembre, los cursos introductorios con los objetivos de familiarizarlos con los reglamentos, los estatutos de la organización, nuestros movimientos y nuestros procesos”, precisó Leyva Poblador. Estas actividades acercarán a los estudiantes a la vida universitaria y a la organización estudiantil.

El proceso de integración continuará a lo largo del mes con “las primeras reuniones de brigadas donde podrán acercarse al proceso eleccionario, proceso más importante y democrático que experimentarán dentro de la universidad”. La culminación de este período de bienvenida será el 30 de septiembre con “los actos de ingreso a la organización en todas nuestras facultades y filiales”.

El Presidente de la FEU destacó que el acto central, con sede en la Facultad de Estomatología, estará “dedicado a Rafael Trejo, mártir estudiantil que se destacó en la lucha contra Machado”. Como parte de las actividades, se entregarán las condiciones “Rafael Trejo González” a los estudiantes más destacados en las áreas de impacto económico y social de la Misión Soberanía.

Sobre el papel de la FEU en este proceso de acogida, Leyva Poblador afirmó: “La FEU es una organización que los representa y los recibe desde temprano, desde que van a matricularse a la universidad”. Destacó que “habrá estudiantes dirigentes de la FEU en las secretarías esperándolos, recibiendo a los que llegan a las residencias estudiantiles para orientarlos y explicarles los procesos”

Así, con los brazos abiertos de la FEU y el compromiso de formar a los guardianes de la salud del mañana, la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba se alista desde ahora para recibir a quienes, a partir del primero de septiembre, empiezarán a escribir su historia entre batas blancas y libros de texto, con la certeza de que su esfuerzo se transformará en un mañana que seguirá haciendo de Cuba, un referente a nivel mundial en el campo de la medicina.