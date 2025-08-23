Se alista la Universidad de Ciencias Médicas para recibir a sus nuevos estudiantes

Santiago de Cuba,
0
Condecoradas santiagueras destacadas por aniversario 65 de la Fmc

Condecoradas santiagueras destacadas por aniversario 65 de la Fmc

0
Ellas las HEROÍNAS

Ellas las HEROÍNAS

0
Cuba celebró el aniversario de su organización femenil (+ Fotos)

Cuba celebró el aniversario de su organización femenil (+ Fotos)

0
Una gala santiaguera para la Federación de Mujeres Cubanas

Una gala santiaguera para la Federación de Mujeres Cubanas

0
Reafirman valor del legado de Vilma Espín Guillois

Reafirman valor del legado de Vilma Espín Guillois

0
Presidió Díaz-Canel el acto de condecoraciones por el aniversario 65 de la FMC

Presidió Díaz-Canel el acto de condecoraciones por el aniversario 65 de la FMC

0
Noemí del Toro: guardiana de las tradiciones del ron cubano

Noemí del Toro: guardiana de las tradiciones del ron cubano

0
El Campismo La Mula, paraíso para la recreación sana

El Campismo La Mula, paraíso para la recreación sana

0
A las puertas 'Lloga in memoriam'

A las puertas 'Lloga in memoriam'

0
Con la satisfacción del deber cumplido

Con la satisfacción del deber cumplido

0
Vuelve a ser «la hora del recuento, y de la marcha unida»

Vuelve a ser «la hora del recuento, y de la marcha unida»

0
Taniuska Duany:

Taniuska Duany: "Ser farera es orgullo; cambió y organizó mi vida"

0
Celebran acto provincial por aniversario de la FMC

Celebran acto provincial por aniversario de la FMC

0
Hacia el aniversario 65 de la FMC: América Lavadí Arce, sangre joven en las calles de Santiago

Hacia el aniversario 65 de la FMC: América Lavadí Arce, sangre joven en las calles de Santiago

0
Santiago de Cuba se alista para un curso escolar transformador dedicado a Fidel Castro

Santiago de Cuba se alista para un curso escolar transformador dedicado a Fidel Castro

0
Tropical Contramaestre S.A por mayores resultados para el pueblo

Tropical Contramaestre S.A por mayores resultados para el pueblo

0
Notable aporte de trabajadores sanluiseros vinculados a la producción de alimentos

Notable aporte de trabajadores sanluiseros vinculados a la producción de alimentos

0
Hacia el 65 aniversario de la FMC: José Martí sobre la mujer

Hacia el 65 aniversario de la FMC: José Martí sobre la mujer

0
Fidel vivo en el cariño de los nuevos

Fidel vivo en el cariño de los nuevos

0
64 años de vanguardia artística al servicio de la Revolución

64 años de vanguardia artística al servicio de la Revolución

0
Beneficiará aumento de pensiones a más de 135 mil santiagueros

Beneficiará aumento de pensiones a más de 135 mil santiagueros

0
Micro 9 en transformación

Micro 9 en transformación

0
Perucho vive

Perucho vive

0
Me siento realizada por mi trayectoria y mi presente

Me siento realizada por mi trayectoria y mi presente

0
Inauguran casita infantil Rayito de Sol

Inauguran casita infantil Rayito de Sol

0
Agasaja Santiago de Cuba Campamento de Verano 2025

Agasaja Santiago de Cuba Campamento de Verano 2025

0
64 SNB: Las Avispas alistan su arsenal

64 SNB: Las Avispas alistan su arsenal

0
Nancy: Una mujer que nació para sanar, enseñar y salvar

Nancy: Una mujer que nació para sanar, enseñar y salvar

0
Inicia nuevamente distribución de gas licuado

Inicia nuevamente distribución de gas licuado

0

"Lo importante son los principios: honestidad, sencillez y humildad”

Se alista la Universidad de Ciencias Médicas para recibir a sus nuevos estudiantes

23 August 2025 Escrito por  David Alejandro Medina Cabrales (estudiante de Periodismo) y MsC. Milagros Alonso Pérez
Se alista la Universidad de Ciencias Médicas para recibir a sus nuevos estudiantes
Tomada de Internet

El inicio del curso escolar siempre genera grandes expectativas, especialmente cuando se trata de recibir a los estudiantes de primer año en la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. Este proceso, que se raliza en todas las instituciones de educación superior del país, marca el comienzo de una etapa decisiva en la formación de los futuros profesionales de la salud.

Roger Alejandro Leyva Poblador, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) en esta casa de altos estudios, compartió con Sierra Maestra los detalles de la bienvenida. “Cada vez que recibimos nuevos estudiantes en nuestra gran casa de altos estudios médicos, se genera una expectativa fundamental”, afirmó, destacando el compromiso que implica su formación.

“Las carreras de las ciencias médicas no son fáciles porque demandan mucho estudio, mucha consagración y mucho humanismo como una de las cualidades fundamentales”, explicó el dirigente estudiantil. El mensaje principal para los noveles estudiantes, según sus palabras, es de aliento y confianza en sus capacidades.

“El mensaje que les transmitimos a nuestros nuevos muchachos es que tengan confianza, que tengan esperanza, que sepan que la perseverancia y el sacrificio son las claves del triunfo”, recalcó. Añadió que “el estudio constante y consecuente serán las estrategias que podrán utilizar para poder alcanzar esa meta que, luego de cinco y seis años, se verá reflejada en sus títulos”.

Respecto al programa de actividades preparado para este inicio de curso, el también Miembro del Consejo Nacional de la FEU detalló: “Para nuestros estudiantes está, por supuesto, el ingreso a la universidad el primero de septiembre con un recibimiento por todo lo alto”. Éste busca familiarizarlos con una formación que “difiere mucho de lo aprendido en enseñanzas precedentes”.

“Estaremos realizando muchísimas actividades. Entre ellas, del primero al cinco de septiembre, los cursos introductorios con los objetivos de familiarizarlos con los reglamentos, los estatutos de la organización, nuestros movimientos y nuestros procesos”, precisó Leyva Poblador. Estas actividades acercarán a los estudiantes a la vida universitaria y a la organización estudiantil.

El proceso de integración continuará a lo largo del mes con “las primeras reuniones de brigadas donde podrán acercarse al proceso eleccionario, proceso más importante y democrático que experimentarán dentro de la universidad”. La culminación de este período de bienvenida será el 30 de septiembre con “los actos de ingreso a la organización en todas nuestras facultades y filiales”.

El Presidente de la FEU destacó que el acto central, con sede en la Facultad de Estomatología, estará “dedicado a Rafael Trejo, mártir estudiantil que se destacó en la lucha contra Machado”. Como parte de las actividades, se entregarán las condiciones “Rafael Trejo González” a los estudiantes más destacados en las áreas de impacto económico y social de la Misión Soberanía.

Sobre el papel de la FEU en este proceso de acogida, Leyva Poblador afirmó: “La FEU es una organización que los representa y los recibe desde temprano, desde que van a matricularse a la universidad”. Destacó que “habrá estudiantes dirigentes de la FEU en las secretarías esperándolos, recibiendo a los que llegan a las residencias estudiantiles para orientarlos y explicarles los procesos”

Así, con los brazos abiertos de la FEU y el compromiso de formar a los guardianes de la salud del mañana, la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba se alista desde ahora para recibir a quienes, a partir del primero de septiembre, empiezarán a escribir su historia entre batas blancas y libros de texto, con la certeza de que su esfuerzo se transformará en un mañana que seguirá haciendo de Cuba, un referente a nivel mundial en el campo de la medicina.

  • Compartir:

Escribir un Comentario

Nacionales

Internacionales

Deportes

Culturales

Especiales

Galería de Fotos

cache/resized/ee8739003490987d10b9f137e9628dfb.jpg
Desde Santiago de Cuba el homenaje a Fidel
Como es tradición cada 13 agosto una representación del pueblo de Santiago de Cuba encabezado por ...
Read more
0

Videos

Ciencia

Turismo

Historia

Opinión

¿QUIÉNES SOMOS?    |    MAPA DEL SITIO    |    BUZÓN DEL PUEBLO    |    EDICIÓN IMPRESA    |    CONVOCATORIAS   |   EL TIEMPO   |   PRENSA CUBANA
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree