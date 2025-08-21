Ciencia y técnica aportan al desarrollo de la ganadería sanluisera

En tiempos de nuevas medidas para potenciar la producción de alimentos, del cumplimiento de viejos anhelos de los ganaderos, en cuanto a precios, comercialización y consumo de carne y leche, vale reflexionar sobre la importancia de cumplir encargos estatales y atención a los animales para garantizar mejores resultados productivos para todos.

Es significativo que los ganaderos logren la siembra de pastos y forrajes, mejor atención a la masa ganadera y el uso de la ciencia, la técnica y la inseminación artificial para tener dividendos y más carne y leche.

En San Luis es importante crecer en la mejora genética de la masa y sobre el adecuado manejo del ganado como única garantía para frenar y evitar las muertes de las reses.

Igualmente es urgente la búsqueda de alternativas para garantizar comida y agua, en las circunstancias actuales de sequía y déficit de combustible e insumos.