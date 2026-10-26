Santiago de Cuba,

Inicia en Santiago de Cuba el evento provincial “El municipio que queremos”

26 October 2026 Escrito por  Redacción DIgital
Inicia en Santiago de Cuba el evento provincial “El municipio que queremos”

Con el propósito de impulsar la creación de empresas y fortalecer la economía desde los municipios, comenzó en Santiago de Cuba el evento provincial “El municipio que queremos”, un espacio dedicado a promover nuevas formas de gestión económica y aprovechar las potencialidades de cada territorio.

La jornada inaugural contó con una conferencia del doctor en Ciencias Reinier Limonta Montero, titulada “Del plan a la empresa: cómo convertir las estrategias de desarrollo en tejido empresarial local”, en la que se abordaron las posibilidades de transformar proyectos de desarrollo local en empresas, cooperativas y otras iniciativas productivas.

El modelo presentado contempla que estos proyectos puedan evolucionar hacia mipymes, sociedades mercantiles, cooperativas e incluso empresas estatales, mediante los mecanismos legales correspondientes. También incluye procesos de licitación y concesión de determinadas actividades económicas, con el propósito de aprovechar mejor los recursos disponibles.

Para Santiago de Cuba, este enfoque abre la posibilidad de utilizar instalaciones, infraestructuras y capacidades existentes en sus municipios para desarrollar nuevas actividades comerciales, productivas y de servicios, capaces de responder a necesidades concretas de la población.

La iniciativa también destaca el papel de los gobiernos municipales en la identificación de oportunidades económicas y el acompañamiento a emprendedores interesados en desarrollar negocios vinculados con las demandas de sus comunidades.

El desafío de crear nuevas empresas y garantizar que puedan funcionar, producir y mantenerse en el tiempo es un reto. Para ello resultan fundamentales el acceso al financiamiento, las materias primas, los recursos materiales, la simplificación de los trámites y la existencia de condiciones que permitan desarrollar actividades económicas sostenibles.

 

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