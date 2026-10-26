Unión Eléctrica estima 1900 MW de afectación para máxima demanda hoy

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1849 MW a las 19:30 horas.

La producción energías de los parques solares fotovoltaicos fue de 3490 MWh, con 543 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1030 MW, la demanda 2250 MW con 1176 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1250 MW.

Se encuentran en avería la unidad 1 de la CTE Santa Cruz, la unidad 2 de la CTE Felton y las unidades 3 y 6 de la CTE Renté. Se encuentran en mantenimiento la unidad 8 de la CTE Mariel, la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 5 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 508 MW.

En la mañana del día de hoy se pronostica la salida por mantenimiento correctivo de la unidad 6 de la CTE de Nuevitas.

Para el pico se pronostica la entrada de la unidad 6 de la CTE Renté con 60 MW.

Con este pronóstico se prevé para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1030 MW con una demanda máxima de 2900 MW, para un déficit de 1870 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1900 MW en este horario.

UNE-MINEM