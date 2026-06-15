Omara Durán Elías, Dra. Honoris Causa en Ciencias del Deporte

La multicampeona paralímpica Omara Durán Elías, se convirtió en la primera personalidad en recibir el Título de Doctora Honoris Causa en Ciencias del Deporte, de la Universidad de Oriente.

Es un reconocimiento a su carrera como atleta con discapacidad visual unido a la condición de Heroína del Trabajo de la República de Cuba, Miembro del Consejo de Estado y Presidenta del Comité Paralímpico Cubano.

También recibió de manos de la Dra. Diana Sedal Llanes, Rectora de la institución la réplica del escudo de la Universidad de Oriente en forma de medalla y sello de solapa.

Omara Durán agradeció los estímulos de un centro con una rica trayectoria deportiva, ubicado en la ciudad de Santiago de Cuba que la vio nacer y crecer como atleta una rica trayectoria deportiva.



