Campesinos de estructura sanluisera apuestan por la vinculación del hombre al área

Hoy se garantiza la producción de alimentos en áreas antes ociosas y otras en las que la caña no tenía los rendimientos adecuados, gracias a la vinculación de hombres y mujeres a esos espacios.
En la estructura labora una veintena de hombres y mujeres con áreas para producir alimentos. Cuentan con más de 80 hectáreas y hay diversificación de cultivos contando con maíz, quimbombó, calabaza, boniato, yuca y otros cultivos.
Como parte de la transformación que se vive en la UBPC Luis Manuel Cabrera Bueno se habla de contratación, de producciones diversificadas, de colocar las entregas de alimentos y otros renglones en una verdadera prioridad, pues no solo de caña, vive el hombre, ni la cooperativa.