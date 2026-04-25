Gran estreno de la Compañía Kokoyé

Santiago de Cuba,
0
Se alza Santiago de Cuba con nueve premios Memoria Viva

Se alza Santiago de Cuba con nueve premios Memoria Viva

0
Convoy Nuestra América de visita en Santiago de Cuba

Convoy Nuestra América de visita en Santiago de Cuba

0
Cubadisco 2026 anunciará sus nominaciones el 24 de abril

Cubadisco 2026 anunciará sus nominaciones el 24 de abril

0
Realiza Universidad de Oriente plenaria por el Primero de Mayo

Realiza Universidad de Oriente plenaria por el Primero de Mayo

0
Biofísica Médica recibió galardón de Vanguardia Nacional

Biofísica Médica recibió galardón de Vanguardia Nacional

0
En Santiago de Cuba la AHS rinde homenaje a Rodulfo Vaillant en inicio del Festival “Jazz Namá”

En Santiago de Cuba la AHS rinde homenaje a Rodulfo Vaillant en inicio del Festival “Jazz Namá”

0
Niñas y niños protagonizan desfile pioneril

Niñas y niños protagonizan desfile pioneril

0
UNICEF refuerza el acceso al agua potable en Santiago de Cuba tras el huracán Melissa

UNICEF refuerza el acceso al agua potable en Santiago de Cuba tras el huracán Melissa

0
Red Juvenil Comunitaria, Innovar, crear y Liderar desde el barrio

Red Juvenil Comunitaria, Innovar, crear y Liderar desde el barrio

0
¿Por qué firmamos?

¿Por qué firmamos?

0
Transportistas sanluiseros saludan el Primero de Mayo laborando

Transportistas sanluiseros saludan el Primero de Mayo laborando

0
Preludios de la fiesta proletaria

Preludios de la fiesta proletaria

0
Delegaciones de Cuba y EE.UU. dialogaron en La Habana, confirmó Minrex

Delegaciones de Cuba y EE.UU. dialogaron en La Habana, confirmó Minrex

0
Celebra Ejército Oriental aniversario 65 de fundado por Raúl

Celebra Ejército Oriental aniversario 65 de fundado por Raúl

0
Santiagueros firman por la Patria y por nuestra bandera

Santiagueros firman por la Patria y por nuestra bandera "que no ha sido jamás mercenaria"

0
Por mejor organización pago a los jubilados en Santiago de Cuba

Por mejor organización pago a los jubilados en Santiago de Cuba

0
Ante cualquier agresión, como en Girón, ¡Venceremos!

Ante cualquier agresión, como en Girón, ¡Venceremos!

0
Comienza en Girón el pueblo a dar sus Firmas por la Patria

Comienza en Girón el pueblo a dar sus Firmas por la Patria

0
Santiagueros reiteran su rechazo al bloqueo en acto por la Patria y contra la guerra

Santiagueros reiteran su rechazo al bloqueo en acto por la Patria y contra la guerra

0
Izan banderas de alto porte en la Plaza de la Revolución

Izan banderas de alto porte en la Plaza de la Revolución

0
Por la Patria, en la plaza

Por la Patria, en la plaza

0
Santiago de Cuba espera con ansia al Festival Matamoroson

Santiago de Cuba espera con ansia al Festival Matamoroson

0
Ecos de la 24. Conferencia Internacional de Cultura Africana y Afroamericana

Ecos de la 24. Conferencia Internacional de Cultura Africana y Afroamericana

0
Desarrollan intercambio con jóvenes líderes estudiantiles y juveniles

Desarrollan intercambio con jóvenes líderes estudiantiles y juveniles

0
En Santiago de Cuba recibe bandera de Vanguardia Nacional el Fondo Cubano de Bienes Culturales

En Santiago de Cuba recibe bandera de Vanguardia Nacional el Fondo Cubano de Bienes Culturales

0
Recibe Universidad de Oriente Réplica del Machete de Máximo Gómez

Recibe Universidad de Oriente Réplica del Machete de Máximo Gómez

0
Reconocen a trabajadores del Partido Comunista de Cuba

Reconocen a trabajadores del Partido Comunista de Cuba

0
Al Partido de Fidel, nuevos militantes

Al Partido de Fidel, nuevos militantes

0
Fecha de historia, gloria y victorias

Fecha de historia, gloria y victorias

0
Ecos de la apertura de la XXIV Conferencia Internacional de Cultura Africana y Afroamericana en Santiago de Cuba Maria

Ecos de la apertura de la XXIV Conferencia Internacional de Cultura Africana y Afroamericana en Santiago de Cuba Maria

Gran estreno de la Compañía Kokoyé

25 April 2026 Escrito por 
Gran estreno de la Compañía Kokoyé

La Compañía Folclórica Kokoyé asumirá este sábado 25 de abril, a las 3 de la tarde en el Teatro Martí de Santiago de Cuba, el estreno del espectáculo El Gran Caribe, con dirección artística y general del maestro Yoilán Maceo Cabrera.

 “Es una referencia a los cantos, toques y bailes caribeños, línea que defiende ´Kokoyé´”, dijo Katiuska Betancourt, especialista de comunicación de las Artes Escénicas.

“Maceo Cabrera, director de Kokoyé, se ha unido a Gelsy Vigil para entre ambos crear el espectáculo --señaló Betancourt-- que también saluda el 29 de Abril, Día Internacional de la Danza”.

La especialista resaltó el apoyo del fotógrafo Renato Arza “con imágenes hermosas”, y el diseño de Vladimir Martínez Savón, vicepresidente de artes escénicas en la Uneac.

En 1988, la Empresa de Espectáculos del Intur, hoy Turarte, creó el grupo de música y danza Los Rumberitos; un año después, y dirigido por el maestro Juan Bautista Castillo, bailarin y coreógafo, se llama Kokoyé.

Desde 1989 hasta 2005 estuvo representado por la Casa del Caribe. En 2005 audiciona e ingresa al catálogo del Consejo Provincial de las Artes Escénicas. Y ha sido dirigido por Juan Bautista, Tony Pérez, Eduardo Castillo (Chichi), Marieta Mesa, y desde junio de 2022, por el maestro Yoilán Maceo, con nuevas formas de representar el arte danzario-musical folclórico y el rescate de la línea estética del colectivo y obras que lo identifican.

 

 

  • Compartir:
0 Comment 136 Views
MsC Miguel Angel Gainza Chacón

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Más artículos de este autor: MsC Miguel Angel Gainza Chacón

Escribir un Comentario

Nacionales

Internacionales

Deportes

Culturales

Especiales

Galería de Fotos

cache/resized/f736c987e451e5a32e0e60c42b2a1abf.jpg
Homenaje a José Martí en el aniversario 173 de su natalicio
Read more
0

Videos

Ciencia

Turismo

Historia

Opinión

¿QUIÉNES SOMOS?    |    MAPA DEL SITIO    |    BUZÓN DEL PUEBLO    |    EDICIÓN IMPRESA    |    CONVOCATORIAS   |   EL TIEMPO   |   PRENSA CUBANA
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree