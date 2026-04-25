Gran estreno de la Compañía Kokoyé

La Compañía Folclórica Kokoyé asumirá este sábado 25 de abril, a las 3 de la tarde en el Teatro Martí de Santiago de Cuba, el estreno del espectáculo El Gran Caribe, con dirección artística y general del maestro Yoilán Maceo Cabrera.

“Es una referencia a los cantos, toques y bailes caribeños, línea que defiende ´Kokoyé´”, dijo Katiuska Betancourt, especialista de comunicación de las Artes Escénicas.

“Maceo Cabrera, director de Kokoyé, se ha unido a Gelsy Vigil para entre ambos crear el espectáculo --señaló Betancourt-- que también saluda el 29 de Abril, Día Internacional de la Danza”.

La especialista resaltó el apoyo del fotógrafo Renato Arza “con imágenes hermosas”, y el diseño de Vladimir Martínez Savón, vicepresidente de artes escénicas en la Uneac.

En 1988, la Empresa de Espectáculos del Intur, hoy Turarte, creó el grupo de música y danza Los Rumberitos; un año después, y dirigido por el maestro Juan Bautista Castillo, bailarin y coreógafo, se llama Kokoyé.

Desde 1989 hasta 2005 estuvo representado por la Casa del Caribe. En 2005 audiciona e ingresa al catálogo del Consejo Provincial de las Artes Escénicas. Y ha sido dirigido por Juan Bautista, Tony Pérez, Eduardo Castillo (Chichi), Marieta Mesa, y desde junio de 2022, por el maestro Yoilán Maceo, con nuevas formas de representar el arte danzario-musical folclórico y el rescate de la línea estética del colectivo y obras que lo identifican.