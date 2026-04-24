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Lazos entre Pueblos

24 April 2026 Escrito por  Teleturquino
Lazos entre Pueblos

Santiago de Cuba recibe al Convoy Europeo Primero de Mayo en un acto de solidaridad y cultura
Santiago de Cuba fue escenario de un emotivo acto de bienvenida al Convoy Europeo Primero de Mayo, una iniciativa de solidaridad internacional que fortalece los lazos entre pueblos a través del intercambio cultural, social y humano.

La actividad, organizada en la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), contó con la participación de representantes locales y miembros de la caravana europea, en un ambiente marcado por la fraternidad y el compromiso compartido.

La música cubana, como expresión de resistencia y cultura, se convirtió en puente de conexión entre los asistentes.

Durante el acto, se destacó la relevancia histórica de Santiago de Cuba como ciudad rebelde y hospitalaria, subrayando el significado de esta visita como símbolo de paz, unidad internacional y apoyo mutuo.

La presencia del convoy fue definida como un gesto profundo de amor por Cuba, capaz de fortalecer los vínculos de amistad entre los pueblos.

El evento también contó con la intervención de representantes del convoy, quienes compartieron palabras en nombre de los participantes, reafirmando el compromiso de continuar promoviendo la solidaridad y el entendimiento entre naciones.

Como parte del programa, se anunció que durante los próximos días los integrantes participarán en diversas actividades en espacios históricos, proyectos sociales e instituciones del territorio. Estas acciones permitirán un acercamiento directo a la realidad cubana y al legado de la Revolución, fomentando el intercambio de experiencias y saberes.

El recibimiento fue propiciado por el proyecto BioCubaCafé, que apuesta por el desarrollo de iniciativas que integren la cooperación internacional con el crecimiento local.

La jornada concluyó con un mensaje de bienvenida que resumió el espíritu del encuentro: construir juntos un camino de amistad, solidaridad y esperanza, donde la cultura y el respeto mutuo sean el idioma común entre los pueblos.

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