Inicia campaña de vacunación infantil

Santiago de Cuba,
0
Preludios de la fiesta proletaria

Preludios de la fiesta proletaria

0
Delegaciones de Cuba y EE.UU. dialogaron en La Habana, confirmó Minrex

Delegaciones de Cuba y EE.UU. dialogaron en La Habana, confirmó Minrex

0
Celebra Ejército Oriental aniversario 65 de fundado por Raúl

Celebra Ejército Oriental aniversario 65 de fundado por Raúl

0
Santiagueros firman por la Patria y por nuestra bandera

Santiagueros firman por la Patria y por nuestra bandera "que no ha sido jamás mercenaria"

0
Por mejor organización pago a los jubilados en Santiago de Cuba

Por mejor organización pago a los jubilados en Santiago de Cuba

0
Ante cualquier agresión, como en Girón, ¡Venceremos!

Ante cualquier agresión, como en Girón, ¡Venceremos!

0
Comienza en Girón el pueblo a dar sus Firmas por la Patria

Comienza en Girón el pueblo a dar sus Firmas por la Patria

0
Santiagueros reiteran su rechazo al bloqueo en acto por la Patria y contra la guerra

Santiagueros reiteran su rechazo al bloqueo en acto por la Patria y contra la guerra

0
Izan banderas de alto porte en la Plaza de la Revolución

Izan banderas de alto porte en la Plaza de la Revolución

0
Por la Patria, en la plaza

Por la Patria, en la plaza

0
Santiago de Cuba espera con ansia al Festival Matamoroson

Santiago de Cuba espera con ansia al Festival Matamoroson

0
Ecos de la 24. Conferencia Internacional de Cultura Africana y Afroamericana

Ecos de la 24. Conferencia Internacional de Cultura Africana y Afroamericana

0
Desarrollan intercambio con jóvenes líderes estudiantiles y juveniles

Desarrollan intercambio con jóvenes líderes estudiantiles y juveniles

0
En Santiago de Cuba recibe bandera de Vanguardia Nacional el Fondo Cubano de Bienes Culturales

En Santiago de Cuba recibe bandera de Vanguardia Nacional el Fondo Cubano de Bienes Culturales

0
Recibe Universidad de Oriente Réplica del Machete de Máximo Gómez

Recibe Universidad de Oriente Réplica del Machete de Máximo Gómez

0
Reconocen a trabajadores del Partido Comunista de Cuba

Reconocen a trabajadores del Partido Comunista de Cuba

0
Al Partido de Fidel, nuevos militantes

Al Partido de Fidel, nuevos militantes

0
Fecha de historia, gloria y victorias

Fecha de historia, gloria y victorias

0
Ecos de la apertura de la XXIV Conferencia Internacional de Cultura Africana y Afroamericana en Santiago de Cuba Maria

Ecos de la apertura de la XXIV Conferencia Internacional de Cultura Africana y Afroamericana en Santiago de Cuba Maria

0
Girón, la victoria

Girón, la victoria

0
Una mujer a la altura de estos tiempos

Una mujer a la altura de estos tiempos

0
Instalan Kits Fotovoltaicos en policlínico de Palma Soriano

Instalan Kits Fotovoltaicos en policlínico de Palma Soriano

0
Correos de Cuba reanuda giros internacionales con pago mixto

Correos de Cuba reanuda giros internacionales con pago mixto

0
El

El "piloto" de la Rafita

0
Entrega a la historia y el Partido

Entrega a la historia y el Partido

0
Una vida de entrega al Partido y la Revolución

Una vida de entrega al Partido y la Revolución

0

"Más que una causa, un hogar"

0
Los contrapesos de la moral de Trump

Los contrapesos de la moral de Trump

0
Santiago de Cuba avanza en la implementación de energías renovables en el sector salud

Santiago de Cuba avanza en la implementación de energías renovables en el sector salud

0
Inicia en Santiago 24. Conferencia de Cultura Africana dedicada a las infancias afro y afrodescendiente

Inicia en Santiago 24. Conferencia de Cultura Africana dedicada a las infancias afro y afrodescendiente

Inicia campaña de vacunación infantil

22 April 2026 Escrito por  Santiago de Cuba Hoy
Inicia campaña de vacunación infantil

En la provincia de Santiago de Cuba ya comenzaron importantes campañas de inmunización dirigidas a la población infantil, como parte del sistema de salud pública del país.

Según informó un funcionario de Salud a TeleturquinoTeve, actualmente se desarrolla la vacunación contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis, incorporando por primera vez a los niños de quinto grado. Esta medida busca reforzar los niveles de inmunidad, ampliando la cobertura más allá de las edades tradicionales (1 y 6 años).

En total, más de 10 mil niños están siendo vacunados en las escuelas, con todos los recursos garantizados.

Además, a partir del 27 de abril iniciará la 65ª campaña nacional de vacunación oral contra la poliomielitis.

Esta se realizará en dos etapas:
Primera fase: niños desde 1 mes hasta casi 3 años

Segunda fase (junio): refuerzo para ese grupo y una dosis adicional para niños de 9 años

Se estima que más de 42 mil niños serán inmunizados en esta campaña, conocida popularmente por la aplicación de las “goticas”, una estrategia clave que ha permitido mantener erradicada la poliomielitis en el país.

Las autoridades sanitarias aseguran que tanto las vacunas como el personal están preparados para garantizar el éxito del proceso.

  • Compartir:

Escribir un Comentario

Nacionales

Internacionales

Deportes

Culturales

Especiales

Galería de Fotos

cache/resized/f736c987e451e5a32e0e60c42b2a1abf.jpg
Homenaje a José Martí en el aniversario 173 de su natalicio
Read more
0

Videos

Ciencia

Turismo

Historia

Opinión

¿QUIÉNES SOMOS?    |    MAPA DEL SITIO    |    BUZÓN DEL PUEBLO    |    EDICIÓN IMPRESA    |    CONVOCATORIAS   |   EL TIEMPO   |   PRENSA CUBANA
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree