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Correos de San Luis: Ajustar el reloj para preservar el vínculo

21 April 2026 Escrito por  Radio Majaguabo
Correos de San Luis: Ajustar el reloj para preservar el vínculo

La oficina de Correos aquí ha modificado en San Luis su horario de atención como una respuesta necesaria y responsable ante la compleja coyuntura electroenergética que enfrenta el país.

Se trata de una medida que busca equilibrar el cuidado de los recursos con el compromiso irrenunciable de seguir prestando servicios esenciales a la población.

El nuevo esquema establece una jornada extendida de lunes a viernes, desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, mientras que los sábados el servicio se concentra entre las 8:00 y las 11:00 de la mañana.

Durante esas horas, la oficina mantiene activas todas sus operaciones habituales. Allí, los usuarios pueden realizar imposiciones y cobros de giros postales, adquirir sellos mediante el sistema de venta digital y recibir el pago correspondiente a jubilaciones y asistencias sociales.

Un momento singular en la semana lo constituye el martes, día destinado a la distribución de la prensa nacional.

Una parte de los ejemplares se expende directamente en la oficina, mientras que los carteros recorren la ciudad para entregar, puerta a puerta, los periódicos a quienes mantienen una suscripción activa. Así la información escrita sigue llegando a quienes la esperan.

Asimismo, el servicio de recepción y distribución de paquetería continúa su curso, facilitando el envío y la llegada de encomiendas en un contexto logístico desafiante.

Detrás de cada sello, de cada giro pagado y de cada periódico entregado, hay un equipo humano pequeño en número, pero grande en dedicación.

Los trabajadores de esta oficina sanluisera se esmeran cada día para que la calidad del servicio no se resienta, demostrando que incluso en tiempos de ajustes, la vocación por mantener unidos a los ciudadanos permanece intacta.

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