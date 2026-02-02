Santiago de Cuba,
Nuestra Generación

Un año de resultados para la Dirección Municipal de Deportes

Día invernal y chubascos ocasionales en la costa norte

Marielena Beltrán, ejemplo de esfuerzo y superación constante

Universidad de Oriente condena nueva agresión económica de EE.UU. contra Cuba

Consagración en el tablero

Cuba: Declaración de los Comités de Defensa de la Revolución

Idalis Ojeda, una juventud que camina con paso firme

Cuba condena y denuncia nueva escalada del cerco económico de Estados Unidos

Emite Centro de Pronósticos Aviso Especial

Universidad de Oriente condena nueva agresión económica de EE.UU. contra Cuba

Hospital Saturnino Lora: 66 años de historia y compromiso con la vida

Entre montañas y esfuerzos: la Pasteurizadora Turquino no se detiene

¿Cómo va la rehabilitación de la red vial afectada por Melissa?

Al Gobierno le corresponde impulsar

Al Gobierno le corresponde impulsar "transformaciones necesarias a la altura del momento histórico"

José Martí: un Periodismo distinto

En nombre de Cuba, Santiago honra Martí

Santiago de Cuba se Viste de Martí

La luz del Maestro volvió a las calles de Santiago (+Fotos)

En marcha en Santiago coloquio Mariano Mercerón in memoriam del Festival Jazz Plaza´2026

A la luz de Martí, en el año de Fidel

Mella por la soberanía alimentaria

Colectivo universitario recibe Bandera Proeza Laboral

Entregan la Llave de la Ciudad de Santiago de Cuba a La Colmenita

En Santiago de Cuba con jóvenes talentos y la “Dolores” repleta comenzó el Jazz Plaza´2026

Evalúa ministro de la industria alimentaria entidades del territorio

Reaniman las principales plazas de la Ciudad Héroe

Roberto Fonseca y el preámbulo del Festival Internacional Jazz Plaza en Santiago de Cuba

Tributo a Martí y a Fidel, su discípulo

Decir NO, afirmar SÍ

Situación del SEN para el 02 de febrero de 2026

02 February 2026 Escrito por  Empresa eléctrica Santiago de Cuba
Situación del SEN para el 02 de febrero de 2026

El el día de ayer se afectó el servicio durante las 24 horas y se mantuvo afectado hasta las 03:47 de la madrugada de hoy, comenzando a afectar nuevamente a las 04:40. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1908 MW a las 18:30 horas.

La producción de energía de los 49 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 1928 MWh, con 330 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 del dia de hoy fue de 1110 MW, la demanda 1866 MW, con 756 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1050 MW.

Se encuentran en avería : Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidades 3, 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo.
?️Se encuentran en mantenimiento :Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y la CTE Antonio Guiteras.

Las limitaciones en la generación térmica son de 412 MW.

Para el pico se pronostica la entrada de la unidad 6 de la CTE Renté (en proceso de arranque) con 40MW

Para el pico se prevé una disponibilidad de 1150 MW con una demanda máxima de 3000 MW, para un déficit de 1850 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1880 MW en este horario.

Homenaje a José Martí en el aniversario 173 de su natalicio
0

