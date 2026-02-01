Según detalla la nota informativa publicada en su página de facebook, en estos momentos se analizan las causas de la avería y se trabaja para restablecer lo antes posible.
La Empresa Eléctrica ofrece disculpas por las molestias ocasionadas y recuerda a sus clientes mantenerse informados a través del canal de Telegram https://t.me/electricastgo
Fuera de servicio Subestación Santiago Este
La Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba informa que en la mañana de hoy ocurrió una falla en el interruptor del circuito 13 que provocó la salida de servicio de la Subestación Santiago Este que alimenta los circuitos 11, 12, 13, 14, 15 y 16.
