Santiago de Cuba,
Marielena Beltrán, ejemplo de esfuerzo y superación constante

Universidad de Oriente condena nueva agresión económica de EE.UU. contra Cuba

Consagración en el tablero

Cuba: Declaración de los Comités de Defensa de la Revolución

Idalis Ojeda, una juventud que camina con paso firme

Cuba condena y denuncia nueva escalada del cerco económico de Estados Unidos

Emite Centro de Pronósticos Aviso Especial

Universidad de Oriente condena nueva agresión económica de EE.UU. contra Cuba

Hospital Saturnino Lora: 66 años de historia y compromiso con la vida

Entre montañas y esfuerzos: la Pasteurizadora Turquino no se detiene

¿Cómo va la rehabilitación de la red vial afectada por Melissa?

Al Gobierno le corresponde impulsar

José Martí: un Periodismo distinto

En nombre de Cuba, Santiago honra Martí

Santiago de Cuba se Viste de Martí

La luz del Maestro volvió a las calles de Santiago (+Fotos)

En marcha en Santiago coloquio Mariano Mercerón in memoriam del Festival Jazz Plaza´2026

A la luz de Martí, en el año de Fidel

Mella por la soberanía alimentaria

Colectivo universitario recibe Bandera Proeza Laboral

Entregan la Llave de la Ciudad de Santiago de Cuba a La Colmenita

En Santiago de Cuba con jóvenes talentos y la “Dolores” repleta comenzó el Jazz Plaza´2026

Evalúa ministro de la industria alimentaria entidades del territorio

Reaniman las principales plazas de la Ciudad Héroe

Roberto Fonseca y el preámbulo del Festival Internacional Jazz Plaza en Santiago de Cuba

Tributo a Martí y a Fidel, su discípulo

Decir NO, afirmar SÍ

Recibe Egrem en Santiago de Cuba premio La Palma Real, de la Uneac

“Cada contacto con la realidad venezolana nos hizo ser mejores seres humanos”

Prevé incrementar producción de derivados de la caña de azúcar

Fuera de servicio Subestación Santiago Este

01 February 2026 Escrito por  Redacción Informativa de Radio Mambí
La Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba informa que en la mañana de hoy ocurrió una falla en el interruptor del circuito 13 que provocó la salida de servicio de la Subestación Santiago Este que alimenta los circuitos 11, 12, 13, 14, 15 y 16.

‎Según detalla la nota informativa publicada en su página de facebook, en estos momentos se analizan las causas de la avería y se trabaja para restablecer lo antes posible.

‎La Empresa Eléctrica ofrece disculpas por las molestias ocasionadas y recuerda a sus clientes mantenerse informados a través del canal de Telegram https://t.me/electricastgo


Homenaje a José Martí en el aniversario 173 de su natalicio
