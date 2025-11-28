En San Luis refuerzan acciones colectivas para frenar al mosquito Aedes Aegypti

Santiago de Cuba,
Recorrió presidente cubano comunidad santiaguera Cayo Granma

Chequea Díaz-Canel marcha de las acciones de recuperación de servicios e infraestructuras afectadas por el Huracán Melissa en Santiago de Cuba

Visitó Esteban Lazo el stand de Santiago de Cuba en la FIHAV

Díaz- Canel rindió honores, en Santa Ifigenia, a los próceres de la nación

Aquellos jóvenes inocentes

Celebrarán los 25 años de la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad al Paisaje Cafetalero del Suroriente de Cuba

Regresa Díaz-Canel a Granma

Nota oficial de la Dirección Provincial de Deportes en Santiago de Cuba

El homenaje a Fidel no faltó en Santiago de Cuba

Fidel y Cuba: la evocación permanente del ejemplo rebelde

La respuesta ha sido echar pa'lante

Visita Díaz-Canel stand de Santiago de Cuba en Feria Internacional de La Habana

El

El "aprendizaje" del joven Fidel

Para honrar la memoria de dos emblemas de la cultura cubana: la heroína Angelina y el maestro Zúñiga

Todas las manos para la recuperación de la Universidad de Oriente

Santiago de Cuba y sus rublos productivos en Feria Internacional de La Habana

Cuando la solidaridad conmueve

Avanza Palma Soriano en recuperación tras el paso de Melisa

A buen ritmo recuperación de las telecomunicaciones en Santiago de Cuba

¿Cómo se comporta el Chikungunya?

Cuando el desastre saca lo peor

Laboratorio Farmacéutico Oriente: donde el Sí es constante

Supervisa Esteban Lazo Hernández marcha de la recuperación en Santiago de Cuba

Valdés Mesa constata recuperación en Songo-La Maya

Evalúa Primera Secretaria del Partido daños al sistema eléctrico en Puerto Boniato

Venezuela junto a Cuba en la recuperación tras el huracán Melissa

Viceministro de Educación Superior visita Universidad de Oriente

Visita Díaz-Canel comunidades de Baconao

La recuperación es para que las cosas sean mejores que antes

En marcha recuperación de la Empresa de Refinación Hermanos Díaz

En San Luis refuerzan acciones colectivas para frenar al mosquito Aedes Aegypti

28 November 2025 Escrito por  Radio Majaguabo
Bajar la guardia en la batalla contra el mosquito Aedes Aegypti en los barrios y centros de trabajo, no está permitido en San Luis, teniendo en cuenta que las lluvias de los últimos días unido a los descuidos en la realización del auto focal inciden en el incremento de la focalidad, y por consiguiente en el aumento de los casos febriles.

El 85 por ciento de los focos, precisan los especialistas se identifican en los depósitos de agua de consumo, determinado por las irregularidades con el abasto de agua y la no realización del autofocal; seguido por los depósitos artificiales, generalmente en los patios de las viviendas.

Urge que junto a la Campaña Antivectorial para la vigilancia y control del alado, se realicen acciones domiciliares para evitar que el vector encuentre sitio para desarrollarse y luego volar. La batalla contra el dengue no es solamente responsabilidad del personal del sistema de salud, sino también, y en gran medida, de la familia y de los colectivos laborales en los centros de producción y servicio, porque estos factores son determinantes para reducir a la mínima expresión los criaderos del mosquito.

Santiago de Cuba rinde homenaje al Carlos Manuel de Céspedes
Santiago de Cuba rinde homenaje al Carlos Manuel de Céspedes
