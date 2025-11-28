En San Luis refuerzan acciones colectivas para frenar al mosquito Aedes Aegypti

El 85 por ciento de los focos, precisan los especialistas se identifican en los depósitos de agua de consumo, determinado por las irregularidades con el abasto de agua y la no realización del autofocal; seguido por los depósitos artificiales, generalmente en los patios de las viviendas.
Urge que junto a la Campaña Antivectorial para la vigilancia y control del alado, se realicen acciones domiciliares para evitar que el vector encuentre sitio para desarrollarse y luego volar. La batalla contra el dengue no es solamente responsabilidad del personal del sistema de salud, sino también, y en gran medida, de la familia y de los colectivos laborales en los centros de producción y servicio, porque estos factores son determinantes para reducir a la mínima expresión los criaderos del mosquito.