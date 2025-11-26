Intensifican campaña antivectorial en Segundo Frente

Santiago de Cuba,
0
El homenaje a Fidel no faltó en Santiago de Cuba

El homenaje a Fidel no faltó en Santiago de Cuba

0
Fidel y Cuba: la evocación permanente del ejemplo rebelde

Fidel y Cuba: la evocación permanente del ejemplo rebelde

0
La respuesta ha sido echar pa'lante

La respuesta ha sido echar pa'lante

0
Visita Díaz-Canel stand de Santiago de Cuba en Feria Internacional de La Habana

Visita Díaz-Canel stand de Santiago de Cuba en Feria Internacional de La Habana

0
El

El "aprendizaje" del joven Fidel

0
Para honrar la memoria de dos emblemas de la cultura cubana: la heroína Angelina y el maestro Zúñiga

Para honrar la memoria de dos emblemas de la cultura cubana: la heroína Angelina y el maestro Zúñiga

0
Todas las manos para la recuperación de la Universidad de Oriente

Todas las manos para la recuperación de la Universidad de Oriente

0
Santiago de Cuba y sus rublos productivos en Feria Internacional de La Habana

Santiago de Cuba y sus rublos productivos en Feria Internacional de La Habana

0
Cuando la solidaridad conmueve

Cuando la solidaridad conmueve

0
Avanza Palma Soriano en recuperación tras el paso de Melisa

Avanza Palma Soriano en recuperación tras el paso de Melisa

0
A buen ritmo recuperación de las telecomunicaciones en Santiago de Cuba

A buen ritmo recuperación de las telecomunicaciones en Santiago de Cuba

0
¿Cómo se comporta el Chikungunya?

¿Cómo se comporta el Chikungunya?

0
Cuando el desastre saca lo peor

Cuando el desastre saca lo peor

0
Laboratorio Farmacéutico Oriente: donde el Sí es constante

Laboratorio Farmacéutico Oriente: donde el Sí es constante

0
Supervisa Esteban Lazo Hernández marcha de la recuperación en Santiago de Cuba

Supervisa Esteban Lazo Hernández marcha de la recuperación en Santiago de Cuba

0
Valdés Mesa constata recuperación en Songo-La Maya

Valdés Mesa constata recuperación en Songo-La Maya

0
Evalúa Primera Secretaria del Partido daños al sistema eléctrico en Puerto Boniato

Evalúa Primera Secretaria del Partido daños al sistema eléctrico en Puerto Boniato

0
Venezuela junto a Cuba en la recuperación tras el huracán Melissa

Venezuela junto a Cuba en la recuperación tras el huracán Melissa

0
Viceministro de Educación Superior visita Universidad de Oriente

Viceministro de Educación Superior visita Universidad de Oriente

0
Visita Díaz-Canel comunidades de Baconao

Visita Díaz-Canel comunidades de Baconao

0
La recuperación es para que las cosas sean mejores que antes

La recuperación es para que las cosas sean mejores que antes

0
En marcha recuperación de la Empresa de Refinación Hermanos Díaz

En marcha recuperación de la Empresa de Refinación Hermanos Díaz

0
Visita Gobernador de San Petersburgo a Santiago de Cuba

Visita Gobernador de San Petersburgo a Santiago de Cuba

0
Trabajan en la recuperación de estaciones de bombeo en Contramaestre

Trabajan en la recuperación de estaciones de bombeo en Contramaestre

0
Al mosquito hay que darle guerra

Al mosquito hay que darle guerra

0
Federico Capdevila y Fidel Castro, Juicios honorables magnifican a, Santiago de Cuba.

Federico Capdevila y Fidel Castro, Juicios honorables magnifican a, Santiago de Cuba.

0
Informan cambios en la dirección del equipo Santiago de beisbol

Informan cambios en la dirección del equipo Santiago de beisbol

0
Constructores tuneros apoyan rehabilitación de la infraestructura vial en Santiago de Cuba

Constructores tuneros apoyan rehabilitación de la infraestructura vial en Santiago de Cuba

0
Dos figuras cimeras de la Cultura fallecen en Santiago de Cuba: Angelina Prada Martínez y Lawrence Zúñiga Batista

Dos figuras cimeras de la Cultura fallecen en Santiago de Cuba: Angelina Prada Martínez y Lawrence Zúñiga Batista

0
Acciones solidarias de actores privados alivian a damnificados de Melissa en Tercer Frente

Acciones solidarias de actores privados alivian a damnificados de Melissa en Tercer Frente

Intensifican campaña antivectorial en Segundo Frente

26 November 2025 Escrito por  Teleturquino
Intensifican campaña antivectorial en Segundo Frente

Ante la amenaza epidemiológica y propagación del virus del Dengue y el Chicungunya en la provincia Santiago de cuba, se realiza una campaña de eliminación del vector Aedes aegypti, teniendo en cuenta las afectaciones de las inundaciones y las abundantes lluvias derivadas del huracán Melissa.

En el municipio Segundo Frente, esta es una batalla que se libra de manera sistemática por los compañeros de vectores con el chequeo sistemático y la fumigación, iniciando por las zonas que fueron inundadas.

A pesar de que no se registran casos positivos de las enfermedades de otras arbovirosis, se vigilan casos sospechosos.

En el municipio, en el transcurso del mes de noviembre, se registran 20 focos del mosquito Aedes y más de 252 en lo que va de año, sin embargo, se controla por la labor que se realiza por los compañeros de la campaña anti-vectorial, aunque se requiere de una mayor colaboración del pueblo..

Una batalla sin tregua contra el agente transmisor de enfermedades, en un territorio que por sus condiciones tropicales y de abundante vegetación, es proclive a que se generalice este molesto vector.

  • Compartir:

Escribir un Comentario

Nacionales

Internacionales

Deportes

Culturales

Especiales

Galería de Fotos

cache/resized/00b6bd2ea517dc8556383164030d5a48.jpg
Santiago de Cuba rinde homenaje al Carlos Manuel de Céspedes
Una ofrenda floral fue depositada ante la  tumba del Padre de la Patria a título del pueblo ...
Read more
0

Videos

Ciencia

Turismo

Historia

Opinión

¿QUIÉNES SOMOS?    |    MAPA DEL SITIO    |    BUZÓN DEL PUEBLO    |    EDICIÓN IMPRESA    |    CONVOCATORIAS   |   EL TIEMPO   |   PRENSA CUBANA
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree