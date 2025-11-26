Intensifican campaña antivectorial en Segundo Frente

Ante la amenaza epidemiológica y propagación del virus del Dengue y el Chicungunya en la provincia Santiago de cuba, se realiza una campaña de eliminación del vector Aedes aegypti, teniendo en cuenta las afectaciones de las inundaciones y las abundantes lluvias derivadas del huracán Melissa.

En el municipio Segundo Frente, esta es una batalla que se libra de manera sistemática por los compañeros de vectores con el chequeo sistemático y la fumigación, iniciando por las zonas que fueron inundadas.

A pesar de que no se registran casos positivos de las enfermedades de otras arbovirosis, se vigilan casos sospechosos.

En el municipio, en el transcurso del mes de noviembre, se registran 20 focos del mosquito Aedes y más de 252 en lo que va de año, sin embargo, se controla por la labor que se realiza por los compañeros de la campaña anti-vectorial, aunque se requiere de una mayor colaboración del pueblo..

Una batalla sin tregua contra el agente transmisor de enfermedades, en un territorio que por sus condiciones tropicales y de abundante vegetación, es proclive a que se generalice este molesto vector.